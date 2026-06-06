Serwis wprowadził usługę, aby wzmocnić inspiracyjną rolę, jaką odgrywa wśród internautów. Jak wyjaśnia w komunikacie prasowym, dziesiątki nowych postów udostępnianych każdego dnia w kategoriach noclegi i atrakcje pokazują, że odkrywanie nowych miejsc na TikToku już się dzieje. Użytkownicy serwisu poszukują na przykład „pokojów z pięknym widokiem, restauracji, którą polecają autorzy rolek, czy doświadczeń, o których nie wiedzieli, że ich potrzebują”. TikTok GO pomaga przekuć ten impuls w działanie, umożliwiając internautom w kilku prostych krokach rezerwowanie produktu lub usługi turystycznej bez konieczności wyszukiwania strony danej atrakcji i przechodzenia kolejnych etapów zakupu.

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„Niezależnie od tego, czy planujesz weekendowy wypad, szukasz atrakcji w pobliżu czy korzystasz z rekomendacji twórcy, możesz odkrywać i rezerwować miejsca za pomocą kilku kliknięć” – instruuje serwis, zwracając uwagę, że wbudowany w aplikację TikTok GO łączy miejsca i atrakcje odkrywane na TikToku z firmami, które za nimi stoją, co przynosi korzyści zarówno internautom, jak i dostawcom usług, udostępniając im nowy sposób dotarcia do potencjalnych klientów i dostarczając nowe rezerwacje.

Korzyści z nowej funkcji TikToka dla internautów i dostawców usług turystycznych

Stworzenie nowej funkcji nie byłoby możliwe bez współpracy serwisu z partnerami z szeroko rozumianej branży hospitality i atrakcji, takimi jak Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets i Trip.com – podkreśla medium w komunikacie.

– Nasze partnerstwo z TikTokiem oznacza znaczącą zmianę w sposobie rezerwowania atrakcji turystycznych, umożliwiając podróżnym bezpośrednie przejście od odkrywania do bezproblemowej rezerwacji – mówi cytowany tam też współzałożyciel i dyrektor generalny GetYourGuide Johannes Reck. – Niezależnie od tego, czy chodzi o wizytę w Watykanie, czy o udział w kursie gotowania w Tokio, skracamy czas między inspiracją a działaniem. Z ponad 200 tysięcy atrakcji w 12 tysiącach destynacji, GetYourGuide jest doskonale przygotowane do nowego sposobu dochodzenia do celu, dając naszym klientom – w tym wielu małym, lokalnym firmom – bezpośredni dostęp do ogromnej, spragnionej podróżowania społeczności. Chęć doświadczania stała się głównym powodem, dla którego ludzie podróżują. Dzięki TikTok GO jesteśmy w centrum tej transformacji, w samym momencie inspiracji.

Na początek TikTok testuje nową usługę w trzech krajach

Z usługi TikTok GO mogą korzystać użytkownicy powyżej 18. roku życia. Obecnie jest dostępna w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Japonii i Indonezji. Kraje te wybrano ze względu na dużą liczbę użytkowników TikToka – w Stanach Zjednoczonych serwis ma ich około 170 milionów, w Indonezji, według różnych źródeł, od 127 do 160 milionów, a w Japonii – około 24 milionów. Na całym świecie z serwisu korzystają niemal 2 miliardy ludzi.