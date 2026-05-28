Airbnb wchodzi w kolejny etap przebudowy swojego biznesu. Firma, która przez lata zajmowała się pośredniczeniem w wynajmowaniu mieszkań i apartamentów wakacyjnych, coraz mocniej rozwija dodatkowe usługi dla podróżnych - pisze portal CNBC.com.

Podczas dorocznej prezentacji produktowej w San Francisco platforma ogłosiła dodanie nowych usług do aplikacji. Użytkownicy mogą od teraz rezerwować niezależne hotele butikowe, wynajmować samochody, zamawiać dostawy zakupów spożywczych czy korzystać z przechowalni bagażu.

– Wyobrażam sobie, że pewnego dnia będziemy mieć dziesiątki, a może nawet setki kategorii usług, podobnie jak Amazon – mówi prezes Airbnb Brian Chesky w rozmowie z CNBC. – Możemy stać się czymś w rodzaju Amazona usług związanych z podróżowaniem i stylem życia – dodaje.

Platforma Airbnb dodaje nowe usługi – to jej strategia

Nowe funkcje są częścią wieloetapowej strategii rozwoju Airbnb, która została przyspieszona po pandemii Covid-19. Firma od ubiegłego roku ponownie intensywnie inwestuje w rozwój aplikacji i nowych segmentów działalności.

Latem 2025 roku Airbnb uruchomił usługi dodatkowe w dziesięciu kategoriach, a teraz rozszerza ofertę o kolejne elementy związane z podróżami i codziennym funkcjonowaniem użytkowników. Platforma chce mocniej konkurować nie tylko z hotelami, ale także z aplikacjami oferującymi kompleksowe usługi turystyczne i lifestyle’owe.

Wśród nowych produktów znalazły się zachęty dla klientów rezerwujących hotele butikowe. Airbnb oferuje użytkownikom do 15 procent zwrotu w postaci kredytów możliwych do wykorzystania w aplikacji.

Chesky podkreśla, że rynek usług turystycznych i związanych z czasem wolnym pozostaje bardzo rozdrobniony, co stwarza platformie okazję do rozwoju. Firma nie wyklucza więc rozszerzenia działalności o kolejne segmenty. W planach są między innymi wypożyczalnie sprzętu sportowego, na przykład do surfingu i narciarstwa, a także dostęp do siłowni i usług związanych z aktywnym stylem życia.

Sztuczna inteligencja w służbie Airbnb

Istotnym elementem nowej strategii Airbnb pozostaje sztuczna inteligencja. Firma rozwija funkcje AI w aplikacji i zapowiada kolejne wdrożenia jeszcze w tym roku. Chatbot Airbnb potrafi już rozwiązywać część problemów związanych z rezerwacjami bezpośrednio w oknie rozmowy. Platforma uruchamia także funkcję automatycznych podsumowań opinii gości generowanych przez AI.

W kolejnych miesiącach firma planuje wdrożyć również głosowego asystenta AI i automatyczne podsumowania ofert noclegowych. Za rozwój technologii odpowiada zespół wykorzystujący zarówno modele open source, jak i rozwiązania dużych dostawców sztucznej inteligencji.

– Staramy się dobierać odpowiednie modele do konkretnych zastosowań – wyjaśnia Dave Stephenson, odpowiedzialny za obszar biznesowy firmy.

Brian Chesky zwraca uwagę, że rynek AI rozwija się znacznie szybciej, niż wcześniej przewidywano. Jednocześnie uważa, że obecnie zbyt wiele firm koncentruje się na tych samych zadaniach technologicznych. – Najwięksi zwycięzcy rynku AI mogą jeszcze nawet nie istnieć – ocenia szef Airbnb.

Trudności na rynku turystycznym nie zatrzymują Airbnb

Firma rozwija się według nowej strategii mimo trudnego momentu dla światowej turystyki – branża turystyczna mierzy się obecnie z rosnącymi cenami paliw i niepewnością związaną z konfliktem w Zatoce Perskiej. Airbnb przyznał niedawno, że liczba anulacji rezerwacji nieznacznie wzrosła w niektórych regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji i Pacyfiku właśnie w związku z tą sytuacją. Prognozuje zarazem dalsze osłabienie dynamiki rezerwacji noclegów i usług w najbliższym okresie.

Mimo to Chesky przekonuje, że Airbnb pozostaje jedną z najbardziej odpornych firm związanych z turystyką na świecie. Według niego przewagą platformy jest szeroka obecność geograficzna i oferta często bardziej przystępna cenowo niż tradycyjne rozwiązania hotelowe.

– W okresach niepewności gospodarczej ludzie nadal podróżują, ale planują wyjazdy bardziej spontanicznie i na krótszy czas – podsumowuje szef Airbnb.