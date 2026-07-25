Według polityków Lewicy w rządowym projekcie zmian w prawie dotyczącym najmu krótkoterminowego zabrakło zapisów dających samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od takiego najmu. Projekt nie uwzględnia także prawa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do decydowania o dopuszczeniu takiej działalności w swoich budynkach.

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Lewica: Projekt o najmie krótkoterminowym do poprawki

Jak mówiła szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska jej klub planuje zgłoszenie poprawek przewidujących te rozwiązania.

– Chcemy, żeby te przepisy wróciły do tej ustawy. Pewnie jeszcze zaproponujemy jakieś drobne poprawki, które będą jeszcze poprawiały ten projekt i mamy nadzieję na poparcie [przez większość w Sejmie] tego [projektu] w tym kształcie – mówiła Żukowska.

Zapowiedziała, że w najbliższą środę odbędzie się spotkanie przedstawicieli ugrupowań koalicyjnych z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciejem Berkiem w celu omówienia proponowanych poprawek.

Kontrowersje wokół projektu rządowego nie milkną

Projekt ustawy przyjęty przez rząd 14 lipca – realizujący zalecenie Unii Europejskiej zawarte w rozporządzeniu dotyczącym tego problemu – wzbudził kontrowersje. Koalicjant Platformy Obywatelskiej, Polska 2050, ostro krytykuje go za nieuwzględnienie dostateczne interesów mieszkańców i samorządów w decydowaniu, gdzie wolno prowadzić działalność najmu krótkoterminowego, czyli mieszkań dla turystów. Teraz przyłącza się do niego Lewica. Pod adresem prowadzącego projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki padają oskarżenia o uleganie środowisku przedsiębiorców prowadzących najem krótkoterminowy w swoich lokalach i platform internetowych pośredniczących w ich wynajmowaniu, szczególnie Airbnb.

Prowadzący ustawę wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zapewnia, że konsultował projekt z różnymi zainteresowanymi stronami i zawarł w nim wypracowany kompromis. Kładzie nacisk na interes korzystających z tańszych noclegów polskich i zagranicznych turystów. Wskazuje też, że zbytnie ograniczenie najmu krótkoterminowego spotka się z zarzutem ograniczenia konstytucyjnych praw właścicieli lokali. 

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Do dzisiaj projekt nie zyskał numeru w Sejmie, nie wiadomo więc, czy trafił już do laski marszałkowskiej i jakie będą jego dalsze losy. 

W Sejmie leży już natomiast od kilku miesięcy konkurencyjny, o wiele ostrzej ograniczający najem krótkoterminowy, projekt posłów Polski 2050.  

huk/ mro/