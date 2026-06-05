Rosnąca niestabilność polityczna, zmiany klimatu i coraz większa presja na europejskie kierunki sprawiają, że Unia Europejska chce mocniej skoordynować działania dotyczące sektora turystycznego. Temat znalazł się w centrum obrad Rady ds. Konkurencyjności UE, która odbyła się w Brukseli pod przewodnictwem Cypru – donosi portal Greek Travel Pages.

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Ministrowie i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za turystykę dyskutowali, jak zwiększyć odporność europejskiej branży i poprawić jej konkurencyjność w warunkach rosnących zagrożeń gospodarczych i politycznych.

Spotkaniu przewodniczyli minister energii, handlu i przemysłu Cypru Michael Damianos i wiceminister turystyki Kostas Koumis. Oprócz kwestii branżowych uczestnicy poruszali temat nowych regulacjach dla biznesu w Unii Europejskiej, projektach dotyczących przemysłu i o wpływie kryzysu na Bliskim Wschodzie na gospodarkę i podróże.

Przygotować turystykę na trudne czasy w polityce i gospodarce

Przyjęte podczas spotkania wnioski zawierają postulat ściślejszego koordynowania działań na poziomie europejskim. Chodzi przede wszystkim o lepsze przygotowanie sektora turystyki na kryzysy, ograniczenie presji wywieranej na najpopularniejsze kierunki i poprawę długoterminowej konkurencyjności.

– Turystyka jest jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wymiany kulturowej w Unii Europejskiej – podkreślał Koumis. Jak dodał, przyjęte konkluzje mają wyznaczyć kierunek wzmacniania odporności i konkurencyjności branży w szybko zmieniających się realiach międzynarodowych.

Wśród najważniejszych tematów rozmów znalazły się też zrównoważony rozwój, dostosowanie sektora do zmian klimatu, cyfryzacja, dostępność i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.

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Ministrowie zwracali uwagę na konieczność wspierania pracowników sektora, który w wielu krajach nadal zmaga się z problemami kadrowymi i rosnącymi kosztami działalności.

Jednym z ważniejszych wątków spotkania była kwestia overtourismu, czyli nadmiernego ruchu turystycznego w najpopularniejszych europejskich miastach i regionach. Unijni ministrowie wskazywali, że potrzebny jest bardziej zrównoważony model rozwoju, który pozwoli równomierniej rozkładać ruch i ograniczać presję na lokalne społeczności i infrastrukturę.

W dokumencie końcowym podkreślono znaczenie inwestycji w całoroczny i dostępny transport. Chodzi zarówno o połączenia lotnicze, jak i kolejowe, drogowe i morskie, które mają poprawić mobilność podróżnych w całej Unii Europejskiej.

Ministrowie zaznaczyli, że stabilna i gęsta siatka połączeń jest jednym z kluczowych warunków dalszego rozwoju turystyki europejskiej.

Turystyka zapewnia 10 procent miejsc pracy 

Przedstawiciele państw członkowskich przypomnieli również znaczenie turystyki w europejskiej gospodarce. Według danych przedstawionych podczas obrad odpowiada ona za około 10 procent wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej i wspiera pośrednio działalność około 4,6 miliona firm.

Dyskusje w Brukseli odbyły się przed publikacją pierwszej wspólnej strategii turystycznej Unii Europejskiej, która ma zostać przedstawiona jeszcze w tym roku. Dokument ma koncentrować się między innymi na odporności sektora, zrównoważonym rozwoju, dostępności i ograniczaniu skutków overtourismu.

Unijni urzędnicy podkreślają, że branża turystyczna coraz silniej odczuwa skutki napięć politycznych, zmian klimatu i dynamicznie zmieniającego się rynku. Z tego powodu wspólne działania na poziomie europejskim mają stać się jednym z fundamentów przyszłej polityki turystycznej UE.

Co powinno się znaleźć w strategii dla turystyki

Podczas posiedzenia omówiono również wpływ kryzysu na Bliskim Wschodzie na europejską turystykę i gospodarkę. Ministrowie wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi reagowania kryzysowego i działań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Temat był kontynuowany także podczas roboczej kolacji zorganizowanej przez komisarza UE ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolosa Dzidzikostasa dla przedstawicieli państw członkowskich w siedzibie Komisji Europejskiej.

Przyjęte pod cypryjską prezydencją konkluzje mają stać się podstawą dalszych prac nad wspólną polityką turystyczną Unii Europejskiej i przyszłymi inicjatywami strategicznymi dla sektora.