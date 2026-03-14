Reklama

Unia Europejska wzmacnia prawa klientów biur podróży. Nowe zasady imprez turystycznych

Parlament Europejski zatwierdził w czwartek, 12 marca, zmienione przepisy dotyczące imprez turystycznych. Zwiększają one ochronę podróżnych, biorąc jako punkt odniesienia wnioski z pandemii i głośnych bankructw biur podróży.

Publikacja: 14.03.2026 22:00

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Zaktualizowana dyrektywa, wcześniej uzgodniona z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, uściśla, które wycieczki i usługi można uznać za imprezę turystyczną, wprowadza zasady korzystania z voucherów i określa warunki, na jakich klienci mogą bezpłatnie anulować umowy z organizatorami ich podróży.

Czytaj więcej

Precyzyjniejsza definicja imprezy turystycznej

Nowe przepisy powinny ułatwić ustalenie, które kombinacje usług turystycznych stanowią pakiet. Decyduje o tym przede wszystkim moment i sposób zarezerwowania pakietu usług. Na przykład w wypadku zakupu online, kiedy powiązane procesy rezerwacji umożliwiają łączenie usług oferowanych przez różnych przedsiębiorców, będą one uznawane za pakiet, jeśli pierwszy przedsiębiorca przekaże dane osobowe podróżnego pozostałym przedsiębiorcom, a umowa na wszystkie usługi zostanie zawarta w ciągu 24 godzin.

Jeśli organizator podróży zaproponuje klientowi zarezerwowanie dodatkowych usług, klient musi zostać poinformowany, jeśli nie byłyby one częścią pakietu z wcześniej zamówionymi usługami.

Vouchery zamiast gotówki – kiedy i na jakich zasadach

Znowelizowana dyrektywa wprowadza też zasady korzystania z bonów (voucherów), taki,jakie były stosowane przez niektóre kraje - w tym Polskę - podczas pandemii. Vouchery pozwalały organizatorowi zatrzymać pobrane wcześniej od klientów zaliczki w sytuacji, gdy musieli odwołać imprezy turystyczne przez wystąpienie warunków niezależnych od nich. Pozwalało im to utrzymać płynność finansową i zatrzymać klientów, a w dalszej kolejności zaproponować im inny wyjazd.

Reklama
Reklama

Vouchery mogą być ważne maksymalnie przez 12 miesięcy, a klienci muszą dostać zwrot kosztów za wszelkie całkowicie lub częściowo niewykorzystane i nieważne vouchery. Firmy nie mogą ograniczać wyboru usług turystycznych posiadaczom voucherów.

Nadal też konsumenci będą mieli prawo odmówić przyjęcia bonu i zażądać zwrotu wpłaconych już pieniędzy w ciągu 14 dni.

Czytaj więcej

Więcej powodów anulowania umowy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami klienci biur podróży mogą anulować jednostronnie zawarte umowy na wyjazdy bez ponoszenia opłat lub kar, jeśli w miejscu do którego się wybierali wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności.

Nowa wersja dyrektywy przewiduje, że będą mogli to zrobić również, gdy nieuniknione i nadzwyczajne zdarzenia wystąpią w miejscu samego wyjazdu, i będą mieć znaczący wpływ na planowaną podróż. Ustalenie, czy okoliczności są wystarczająco poważne, aby uzasadnić bezpłatne anulowanie, „będzie dokonywane indywidualnie dla każdego przypadku”. Oficjalne zalecenia dotyczące podróży mogą służyć jako wskazówki w tym zakresie.

Chodzi o sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce podczas powodzi na południu Polski. Klient biura podróży, któremu żywioł zniszczy dom lub wyrządzi podobną szkodę, będzie teraz miał prawo odstąpić od umowy z organizatorem wyjazdu bez ponoszenia kosztu.

Reklama
Reklama

Terminy rozpatrywania skarg i zwrotów kosztów

Zmieniona dyrektywa precyzuje również zasady kierowania przez klientów biur podróży skarg i reklamacji. W wypadku otrzymania skargi dotyczącej usługi organizatorzy wycieczek będą musieli potwierdzić jej otrzymanie w ciągu 7 dni i udzielić uzasadnionej odpowiedzi w ciągu 60 dni.

W razie upadłości organizatora wycieczki klienci będą musieli otrzymać zwrot kosztów za odwołane usługi z gwarancji na wypadek niewypłacalności w ciągu 6 miesięcy (9 miesięcy w przypadku bardzo złożonych upadłości).

Standardowy 14-dniowy termin zwrotu kosztów za odwołanie podróży pozostanie bez zmian.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Parlament przyjął dyrektywę 537 głosami za, 2 przeciw, przy 24 wstrzymujących się. - Zaktualizowane przepisy będą chronić konsumentów w wypadku problemów z zorganizowaną wycieczką – wyjaśniał po głosowaniu poseł sprawozdawca, maltańczyk z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Alex Agius Saliba. - Jeśli zdarzy się, że zajdą nadzwyczajne okoliczności, które mają wpływ na jakąkolwiek część podróży, podróżni będą mogli ją anulować i otrzymać pełny zwrot kosztów. Akceptacja bonów przez konsumentów pozostanie dobrowolna, a konsumenci będą mogli zamiast tego zażądać zwrotu pieniędzy. Biura podróży będą miały obowiązek odpowiadać na skargi w ciągu 60 dni, a solidna ochrona przed niewypłacalnością zapewni, że w razie upadłości straty finansowe nie zostaną przeniesione na rodziny.

Czytaj więcej

Rada musi teraz również formalnie przyjąć przepisy. Tekst zostanie następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie.

Reklama
Reklama

Państwa członkowskie UE będą miały 28 miesięcy od daty wejścia w życie na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego i kolejne sześć miesięcy na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama