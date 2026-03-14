Unia Europejska wzmacnia prawa klientów biur podróży. Nowe zasady imprez turystycznych

Zaktualizowana dyrektywa, wcześniej uzgodniona z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, uściśla, które wycieczki i usługi można uznać za imprezę turystyczną, wprowadza zasady korzystania z voucherów i określa warunki, na jakich klienci mogą bezpłatnie anulować umowy z organizatorami ich podróży.

Precyzyjniejsza definicja imprezy turystycznej

Nowe przepisy powinny ułatwić ustalenie, które kombinacje usług turystycznych stanowią pakiet. Decyduje o tym przede wszystkim moment i sposób zarezerwowania pakietu usług. Na przykład w wypadku zakupu online, kiedy powiązane procesy rezerwacji umożliwiają łączenie usług oferowanych przez różnych przedsiębiorców, będą one uznawane za pakiet, jeśli pierwszy przedsiębiorca przekaże dane osobowe podróżnego pozostałym przedsiębiorcom, a umowa na wszystkie usługi zostanie zawarta w ciągu 24 godzin.

Jeśli organizator podróży zaproponuje klientowi zarezerwowanie dodatkowych usług, klient musi zostać poinformowany, jeśli nie byłyby one częścią pakietu z wcześniej zamówionymi usługami.

Vouchery zamiast gotówki – kiedy i na jakich zasadach

Znowelizowana dyrektywa wprowadza też zasady korzystania z bonów (voucherów), taki,jakie były stosowane przez niektóre kraje - w tym Polskę - podczas pandemii. Vouchery pozwalały organizatorowi zatrzymać pobrane wcześniej od klientów zaliczki w sytuacji, gdy musieli odwołać imprezy turystyczne przez wystąpienie warunków niezależnych od nich. Pozwalało im to utrzymać płynność finansową i zatrzymać klientów, a w dalszej kolejności zaproponować im inny wyjazd.