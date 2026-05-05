Współpracę ogłosili dzisiaj podczas konferencji prasowej prezes Allegro Marcin Kuśmierz i wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz.

Reklama Reklama

„Jak podróże i wycieczki to teraz też na Allegro” – ogłasza na swojej stronie platforma sprzedażowa. – Do niedawna koncentrowaliśmy się na sprzedawaniu rzeczy materialnych, ale teraz rozszerzamy działalność na sprzedawanie też usług. Pierwszy krok zrobiliśmy kilka miesięcy temu, rozpoczynając współpracę z największą firmą od usług medycznych, Lux Medem. Nasza umowa z Itaką jest naturalnym krokiem w stronę usług związanych z turystyką i wypoczynkiem – mówi Kuśmierz.

Na początek Itaka udostępniła w Allegro kilkanaście procent swoich ofert z trzech kategorii – wyjazdy rodzinne, rejsy statkami wycieczkowymi i wycieczki objazdowe. „Z przyczyn technicznych” są to imprezy z terminem wyjazdu za 21 dni lub mniej, czyli last minute.

Te same produkty i ceny

Wiceprezes Piotr Henicz zapewnia w imieniu swojej firmy, że w Allegro będzie sprzedawał te same produkty, które są dostępne w innych kanałach sprzedaży. Podobnie ceny będą identyczne.

Itaka zapowiada, że sukcesywnie będzie dodawała do oferty na Allegro kolejne produkty, tak aby docelowo znalazło się tam 80-90 procent wszystkich jej wyjazdów.

Czytaj więcej Lotniska Wakacyjne czartery Itaki wracają do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury W czerwcu z regionalnego lotniska w Szymanach na Mazurach wystartują dwa kierunki realizowane przez biuro podróży Itaka – do Turcji i do Albanii.

Silna pozycja Itaki na rynku

Podczas konferencji prasowej, na której prezesi Henicz i Kuśmierz przedstawili swój pomysł na współpracę, Henicz opowiedział dziennikarzom o swojej firmie. Itaka, założona 37 lat temu, jest od 2009 roku liderem polskiego rynku. W zeszłym roku jej holding obsłużył w Polsce i części Europy Wschodniej 1,8 miliona klientów.

Polacy wydali w zeszłym roku na usługi biur podróży 27 miliardów złotych. Z ponad 10 milionów ich klientów 6,6 miliona wyjechało za granicę.

W tym roku Itaka planuje zabrać na wakacje 2 miliony turystów.

Nowy kanał sprzedaży i nowe możliwości

– Itaka zyskuje nowy kanał dystrybucji, a Allegro – świetny produkt – deklarował Henicz.

– Wracam pamięcią do końca lat 90., kiedy otwieraliśmy pierwsze salony sprzedaży w centrach handlowych. Wiele osób miało wątpliwości, czy to się przyjmie, tymczasem dzisiaj nie ma galerii handlowej, w której nie byłoby kilku sklepów biur podróży. Życie potwierdziło, że to był świetny pomysł. Tak samo dzisiaj widzę pomysł na współpracę z Allegro.

– Polacy coraz wcześniej wyjeżdżają, chcą inwestować w siebie, doświadczać, przeżywać coś, co zostanie im w pamięci. W zeszłym roku wydali ponad 100 miliardów złotych na cele związane z szeroko pojętym wypoczynkiem – relacjonował Henicz.

– A ponieważ badania pokazują, że 90 procent z nich korzysta z internetu jako źródła informacji i wyszukiwania wyjazdów, połączenie sił Itaki i Allegro wydaje się nam naturalne – dodał.

Prezes Marcin Kuśmierz mówił o swojej firmie. W zeszłym roku jej obroty sięgnęły 70 miliardów złotych, z platformy korzysta 15 milionów aktywnych kupujących. Firma chce, by było ich coraz więcej i żeby mogli na swojej ulubionej platformie kupić jak najwięcej potrzebnych rzeczy i usług. Żeby Allegro stało się ich centrum zakupowym.

Turystyka jako naturalne rozszerzenie oferty

– Na Allegro jest 1,3 miliona ofert sprzętów związanych z kategorią turystyka i wypoczynek. Jeśli ludzie kupują tu co 45 sekund walizkę, będą też chcieli kupić wycieczkę. To można powiązać – wskazywał.

Zarazem prezes nie ukrywa, że liczy, że klienci Itaki będą chcieli skorzystać z finansowania, jakie zapewnia system pożyczkowy Allegro Pay („kup teraz, zapłać później”). To ma być wartość dodana, której klienci biura podróży nie znajdą w innych kanałach sprzedaży z wycieczkami. – Nie chcemy tylko być kolejnym agentem, ale chcemy powiązać sprzedaż z usługami finansowymi, co sprawi, że klient będzie wolał kupić na Allegro, a nie w innym kanale. Zależy nam, żeby aktywować nowych klientów, pomóc, żeby uzyskali łatwe finansowanie – podkreślał Kuśmierz.

– Wraz z podjęciem współpracy z Itaką wchodzimy w nową dziedzinę życia, to będzie koło zamachowe do dalszego naszego rozwoju – zapowiada.

Możliwa ekspansja zagraniczna

– Jesteśmy zakochani w Itace, obiecujemy sobie wiele i obiecujemy sobie wierność – dodaje. – Wiele nas łączy i jest wiele wartości, którymi się uzupełniamy. A następny element synergii widzimy w rynkach sąsiednich, na których działają obie firmy – w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Chociaż Kuśmierz nie zaprzecza, że Allegro liczy się z dokooptowaniem ofert innych touroperatorów, odżegnuje się od zdecydowanej deklaracji, kiedy to mogłoby nastąpić. Zastrzega, że na razie jego firma „chce się nauczyć” nowego produktu.

Jakiego efektu współpracy spodziewają się obie firmy? – dopytywali dziennikarze.

– Nie chcemy ujawniać, ale liczymy na znaczącą sprzedaż – odpowiadał Henicz.

– Mamy ogromny apetyt, naszą ambicją jest zostanie w perspektywie kilku lat największym agentem turystycznym w Europie – dodawał Kuśmierz.