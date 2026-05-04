W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 9 złotych. Tym stwierdzeniem swój najnowszy raport zaczyna Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Biorąc pod uwagę ceny wyjazdów sprzedawanych obecnie w biurach podróży, wskazana obniżka (9 złotych) średniej ceny jest bez praktycznego znaczenia. Warto rozpatrywać ją na tle poprzednich ruchów w cenach (Traveldata monitoruje oferty kilkudziesięciu największych touroperatorów) – przypomnijmy więc, że tydzień wcześniej odnotowany spadek wynosił 2 złote, a wcześniejsze zmiany mówiły o tym, że średnia cena wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

W ostatnim tygodniu, który był przedmiotem badania przez ekspertów z Traveldaty, największe zniżki odnotowano w wypadku ofert wakacji na Teneryfie – o 274 złote, w Maroku – o 140 złotych i na Costa del Sol – o 124 złote.

Były też wzrosty, a największe, jeśli chodzi o wakacje w Szarm el Szejk – o 186 złotych, na Costa de la Luz – o 109 złotych i na Fuerteventurze – o 84 złote.

Więcej zmian średnich cen w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują przygotowane przez Traveldatę graficzne zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem 3-9 sierpnia 2026 roku wzrosły w wypadku czterech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, czyli w Egipcie, w Turcji, w Bułgarii i w Grecji – o 83 zł, o 41 zł, o 9 zł i o 4 złote, a zmalały na Wyspach Kanaryjskich – o 44 złote – odnotowują autorzy raportu.

Tym samym dwa kierunki – Grecja i Turcja uzyskały rekordowe, jak na ten sezon, średnie ceny. Grecja 6099 złotych, a Turcja – 5258 złotych.

Ceny rok do roku: Lanzarote najbardziej w górę, Sycylia najbardziej w dół

Eksperci z Traveldaty porównali też średnią z ostatniego tygodnia ze średnią sprzed roku. Okazało się, że tegoroczna cena była o 224 złote wyższa od zeszłorocznej.

Największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku w nowym sezonie odnotowano odnośnie do wakacji na Lanzarote – o 865 złotych, na Sardynii – o 533 złote i na Gran Canarii – 422 złote.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano na Sycylii – o 558 złotych, a nieco mniejsze na Malcie i Półwyspie Chalcydyckim – o 434 i 378 złotych.

Z pięciu ulubionych kierunków Polaków tym razem zdrożały wszystkie pięć. Najbardziej Wyspy Kanaryjskie – o 492 złote, znacznie mniej Egipt – o 296 złotych, a dalej Bułgaria, Turcja i Grecja – o 206, 197 i 180 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym autorzy analizy wyróżnili Tunezję ze zwyżką o 360 złotych, Hiszpanię kontynentalną droższą o 367 złotych i Majorkę ze stawką większą o 279 złotych.

Jednocześnie odnotowali spadki cen wyjazdów – na Malcie o 434 złote, na Cyprze o 265 złotych, w Albanii o 189 złotych, w Maroku o 154 złote, w Portugalii o 50 złotych i we Włoszech o 12 złotych.

500-700 złotych oszczędności na osobę w first minute

Autorzy raportu zestawili też koszty mające decydujący wpływ na ceny wyjazdów zorganizowanych. Chodzi o ceny paliwa i kursy walut.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,03 złotego za litr wobec 2,73 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 84,2 procent wyższa (przed dwoma tygodniami cena ta była wyższa o 98,5 procent, a przed trzema tygodniami o 101,7 procent). Z kolei złoty był w ostatnim tygodniu nadal silniejszy o 1,9 procent dla uśrednionych rozliczeń turystycznych niż rok temu (przed dwoma tygodniami był silniejszy o 2,1 procent, a przed trzema o 1,6 procent).

Jakie to miało znaczenie dla organizatorów podróży wakacyjnych Polaków? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał im, zawierał się bowiem w przedziale od +250 do +260 złotych (przed dwoma tygodniami wynosił od +295 do +305, a przed trzema między +360 a +370 złotych).

Autorzy raportu pokazują też w swojej analizie, jak zmieniały się ceny wakacji w biurach podróży w okresie tak zwanego first minute, czy wczesnego okresu sprzedaży, a późniejszym last minute. Porównanie miało wskazywać, czy ceny wraz z upływem czasu zmieniały się na korzyść klientów czy może ich niekorzyść. Inaczej mówiąc, czy średnio rosły czy malały wraz ze skracaniem się czasu do wyjazdu.

Kiedy kupować wakacje, żeby było taniej?

„Średnia cena wyjazdów sierpniowych na lato na początku sprzedaży first minute (czyli we wrześniu 2025 roku) była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute wyjazdów na sierpień 2025. Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty sierpniowe 2026 niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych za osobę (czyli 1200 zł za dwie osoby) taniej niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025” – czytamy w materiale.

„Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie osiągnęła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty first minute we wrześniu, październiku, listopadzie 2025 roku, nie tylko płacili średnio od około 1000 do 1200 złotych mniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili po około 1000 do 1200 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz”.

Eksperci dodają, że rozpatrywali średnią cenę wyjazdów liczoną dla 33 destynacji wakacyjnych. Oczywiście poszczególne kierunki mogą się różnić od średniej – w górę lub w dół. W obecnym materiale pokazują na grafice porównania last minute z zeszłego roku i początku sprzedaży first minute sezonu lato 2026 na przykładzie Riwiery Tureckiej (średnie oszczędności to ponad 1000 złotych za dwie osoby) i Turcji Egejskiej (średnie oszczędności sięgają nawet 1400 złotych za dwie osoby).

W rocznych porównaniach ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 najbardziej obniżyły biura Best Reisen i Exim Tours – o 100 i 20 złotych. W najmniejszym stopniu wzrosły one w biurach Coral Travel, o 20 złotych, Itaka i Prima Holiday – po 30 złotych. W pozostałych biurach wzrost był większy – od 140 złotych (Nekera) do 400 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 50 ofert, drugie Itace z liczbą 42 ofert, a trzecie Rainbowowi z liczbą 38 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie oferowały Join Up i Anex Tour (po 6), w Grecji Itaka (10) i Rainbow (8), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland i Itaka (po 8), w Turcji Anex Tour (7) i Itaka (5), w Tunezji Anex Tour (5) i Rainbow (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Egipcie, Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich – konkludują autorzy.

Trzy, cztery i pięć gwiazdek – w którym biurze podróży najtaniej?

W przedostatniej części raportu przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tym razem w zestawieniu pięciu touroperatorów nie nastąpiły żadne zmiany. Na trzech pierwszych miejscach nadal figurowały: Grecos, Anex Tour i TOP Touristik.

Materiał Traveldaty zamykają trzy tabele z biurami podróży, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Pierwsza tabela pokazuje hotele trzygwiazdkowe, druga – czterogwiazdkowe, a trzecia – pięciogwiazdkowe. Za każdym razem chodzi o te same kierunki: Cypr, Grecję i Włochy.

Jak łatwo zauważyć, o ile w trzygwiazdkowych bryluje Rainbow, a w czterogwiazdkowych Itaka, o tyle w pięciogwiazdkowych dywersyfikacja wśród organizatorów wyjazdów jest dużo większa, ale przebija się jedna nazwa – TOP Touristik.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 29 kwietnia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 22 kwietnia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 30 kwietnia 2025 roku w ujęciu rok do roku.