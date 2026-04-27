W minionym tygodniu, średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 2 złote – podaje w najnowszym cotygodniowym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Tej wielkości zmianę trudno nawet nazwać kosmetyczną, to po prostu brak zmiany. Można więc uznać, że średnia cena się zatrzymała.

Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Warto przypomnieć, że w ostatnich tygodniach cena niemal wyłącznie rosła. W poprzednim tygodniu o 29 złotych, a we wcześniejszych wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych, co dało w sumie 447 złotych nadwyżki.

Wracając do ostatniego tygodnia. Największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku wyjazdów do Portugalii, o 261 złotych, na Teneryfę, o 145 złotych, i do Szarm el-Szejk – o 85 złotych.

Z kolei największe zniżki cen w ostatnim tygodniu objęły wyjazdy letnie do Maroka, o 225 zł,na Sardynii, o 134 złote, i na Kos – o 113 złotych.

Zmiany średnich cen, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują dołączone poniżej graficzne zestawienia.

W minionym tygodniu wzrosła średnia cena dwóch z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków - Wyspy Kanaryjskie zdrożały o 36 złotych, a Egipt o 33 złote. Trzy pozostałe, Grecja, Bułgaria i Turcja zostały przecenione - o 39, 12 i 8 złotych.

1000 złotych więcej za wakacje na Lanzarote

Jak czytamy dalej w raporcie Traveldaty, jej eksperci porównali średnie ceny wyjazdów w szczycie wakacji – tę z ostatniego tygodnia i sprzed roku. Okazało się, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 157 złotych (tydzień wcześniej była wyższa o 189 złotych).

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowali oni w wypadku wakacji na Lanzarote, o 994 złote, na Sardynii, o 555 złotych, i na Teneryfie – o 530 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów dotyczyły Sycylii, Malty i Kosu, a zniżki wyniosły odpowiednio 528, 366 i 272 złote.

„W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek nadal miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym zdecydowanie największe na Wyspach Kanaryjskich - o 522 złote, znacznie mniejsze w Bułgarii - o 271 złotych, a najmniejsze w Egipcie, Turcji i Grecji - o 179, 142 i 101 złotych” - piszą autorzy raportu.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce o 336 złotych, w Hiszpanii kontynentalnej o 334 złote, w Tunezji o 307 złotych i we Włoszech o 67 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie o 366 złotych, w Maroku o 193 złote, w Albanii o 101 złotych, na Cyprze o 96 złotych i w Portugalii - o 75 złotych” - dodają.

Kto kupił wcześniej, ten wygrał

Eksperci Traveldaty po kilku tygodniach wrócili do porównania średnich cen wyjazdów sierpniowych 2026 roku z wczesnej sprzedaży (first minute) z cenami z last minute z 2025 roku. Chodziło o stwierdzenie, co się bardziej opłaca – rezerwowanie ofert wakacyjnych z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, czy jednak czekanie z tym do ostatniej chwili? Jak piszą, na początku sprzedaży, czyli we wrześniu 2025 roku, średnia cena takiej oferty była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute wyjazdów na sierpień 2025 roku. Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty na sierpień 2026 roku niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych (za osobę, czyli 1200 złotych za dwie) taniej niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025 roku.

„Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 roku średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie osiągnęła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty first minute we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku, nie tylko płacili średnio od 1000 do 1200 złotych taniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili po około 1000-1200 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz” – wyjaśniają autorzy analizy.

I zastrzegają, że badają „średnią cenę wyjazdów liczoną dla 33 destynacji wakacyjnych, średnie ceny dla poszczególnych destynacji mogą się [więc] różnić w tej ocenie”. Ale kolejnych raportach pokażą porównania cen z last minute z zeszłego roku i z początku sprzedaży first minute na sezon lato 2026 na przykładzie kilku destynacji ważnych dla polskich klientów biur podróży.

Pod koniec raportu jego autorzy przechodzą do tabeli z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W trzydziestym siódmym zestawieniu dla tego sezonu letniego w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce nie nastąpiły zmiany – odnotowują. Na trzech pierwszych miejscach nadal znajdowały się biura Grecos, TOP Touristik i Anex Tour.

Eksperci z Traveldaty zamykają raport trzema tabelami z biurami podróży uporządkowanymi według tego, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Swoją lupę kierują na hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe w trzech krajach – na Cyprze, w Grecji i we Włoszech. Zwraca uwagę, że w pierwszej z tych kategorii prym wiedzie Rainbow, jego nazwa pojawia się aż siedem razy na 12 kierunków. W drugiej i trzeciej kategorii bryluje już jednak Itaka w stosunku sześć do trzynastu i pięć do trzynastu.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 22 kwietnia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 15 kwietnia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 24 kwietnia 2025 roku w ujęciu rok do roku.