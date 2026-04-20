Średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła w minionym tygodniu o 29 złotych – informuje w swoim raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*, który śledzi ruchy cen w największych biurach podróży.

W poprzednich tygodniach cena wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o: 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych. W sumie, jeśli zliczyć te wszystkie zmiany, można powiedzieć, że w 12 tygodni wycieczki zdrożały średnio o 447 złotych, a więc o znaczącą sumę.

A jak było w ostatnim tygodniu? Najbardziej wzrosły ceny wycieczek do Maroka, o 476 złotych, na Teneryfę, o 192 złote, i na Sycylię – o 151 złotych. Największe zniżki Traveldata odnotowała odnośnie wakacji w Szarm el-Szejk, o 187 złotych, na Kos, o 164 złotych, i na Zakintos – o 107 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują załączone poniżej zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Co ciekawe, mimo generalnego wzrostu średniej ceny, jeśli spojrzeć na pięć najpopularniejszych wśród Polaków kierunków, w minionym tygodniu wzrosła cena tylko jednego z nich – Wysp Kanaryjskich – o 25 złotych. Spadły zaś ceny Egiptu, o 47 złotych, Grecji, o 6 złotych, Turcji o 6 złotych, i Bułgarii – o 5 złotych.

Słone podwyżki cen wakacji w ujęciu rok do roku

Badanie średniej ceny imprezy wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 pokazało, że była ona wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 189 złotych (poprzednio różnica wyniosła 138 złotych).

Jak czytamy w raporcie, największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w wypadku Lanzarote – o 606 złotych, Sardynii – o 580 złotych i Teneryfy – o 578 złotych.

Z kolei największe spadki w ujęciu rok do roku zanotowano jeśli chodzi o wakacje na Malcie, na Sycylii i w Portugalii – o 411, 366 i 251 złotych.

Eksperci Traveldaty porównali też dwa istotne dla kosztów wycieczek składniki – ceny paliwa lotniczego i kursów głównych walut. Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,32 złotego za litr, podczas gdy rok temu było to 2,68 złotego za litr, czyli była o 98,5 procent wyższa (przed tygodniem cena była wyższa o 101,7 procent, a przed dwoma tygodniami o 84,4 procent). Z kolei złoty w uśrednionych rozliczeniach turystycznych był silniejszy o prawie 2,1 procent (przed tygodniem 1,6 procent, a przed dwoma o 0,2 procent).

Co to oznaczało w praktyce? Że sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów zawierał się w przedziale od 295 do 305 złotych (przed tygodniem wynosił między 360 a 370 złotych, a przed dwoma od 355 do 365 złotych).

„W porównaniu z końcem ostatniego tygodnia światowe ceny ropy chwilowo znacząco spadły – z niecałych 95 dolarów do mniej niż 87 dolarów za baryłkę. Głównym powodem był przypływ nadziei na postęp w normalizacji sytuacji w zakresie wznowienia transportu ropy przez cieśninę Ormuz i realnej deeskalacji napiętych politycznych i militarnych relacji między oboma krajami” – wyjaśniają autorzy raportu.

„Niestety w czasie weekendu sytuacja uległa ponownemu pogorszeniu i jest nadal mocno niejasna, co sugeruje powrót do wzrostów cen w najbliższy poniedziałek. Sytuację naprzemiennych wzrostów i spadków cen paliwa można próbować wykorzystać do jego zakupów w okresach cenowych dołków, choć równie dobrym rozwiązaniem może okazać się stosowanie do zasady 'jak nie wiesz, co masz robić, to nie rób nic'.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – dodają.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki, jeśli chodzi o pięć najważniejszych dla polskich klientów biur podróży kierunków, była wyższa na Wyspach Kanaryjskich o 436 złote, w Bułgarii o 205 złotych, w Grecji o 187 złotych, w Egipcie o 146 a w Turcji – o 145 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Hiszpanii kontynentalnej, na Majorce, w Tunezji, w Maroku i we Włoszech – o 413, 337, 328, 157 i 120 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, w Portugalii, na Cyprze i w Albanii - o 411, 251, 142 i 41 złotych” - odnotowują eksperci zTraveldaty.

Z kim na wakacje najtaniej

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek najbardziej obniżyły je biura Coral Travel i Best Reisen – o 180 i 150 złotych – donoszą autorzy analizy. W najmniejszym stopniu wzrosły one w Itace i Neckerze – po średnio 140 złotych. W pozostałych biurach wzrosty były większe – od 190 złotych (Joint Up i Exim Tours) do prawie 500 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pozycję lidera kolejny raz zajął TUI Poland z liczbą 52 ofert, drugie Rainbow z liczbą 41 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 40 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Join Up (9) i Anex Tour (5), na kierunkach greckich Itaka, Rainbow (po 8) i Grecos (5), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (7), na tureckich Anex Tour (8), Itaka i TUI Poland (po 3), w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Join Up i Anex Tour (po 3), a w Bułgarii TOP Touristik (3) i Best Reisen (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie, Tunezji i Turcji, a Rainbow w Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich.

Itaka najczęściej pokazuje niskie ceny w hotelach

W kolejnej części raportu jego autorzy pokazują tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najniższych cenach oferowały imprezy turystyczne. Przy czym, jeśli chodzi o skład biur podróży w czołowej piątce nie nastąpiły żadne zmiany. Na trzech pierwszych miejscach nadal znajdowały się Grecos, Anex i TOP Touristik.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Eksperci z Traveldaty zamykają raport trzema tabelami z biurami podróży uporządkowanymi według tego, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Kategorię trzech gwiazdek wygrywa bezapelacyjnie Rainbow, którego nazwa pojawia się aż sześć razy na dwanaście kierunków. W kategorii czterogwiazdkowej króluje Itaka (sześć na trzynaście), która wygrywa też, choć już nie tak zdecydowanie, w pięciu gwiazdkach.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 15 kwietnia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 8 kwietnia 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 17 kwietnia 2025 roku w ujęciu rok do roku.