W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 11 złotych – melduje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z monitorowania cen w biurach podróży*.

Wakacje reagują na rosnące ceny paliw. Kosztują już 400 złotych więcej

Przypomnijmy, że tydzień temu średnia podwyżka wyniosła 45 złotych, ale we wcześniejszych odstępach tygodniowych cena rosła o 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych. Zsumowane wzrosty dały wtedy 394 złote, czyli kwotę ważącą w kosztach wakacji w popularnych kierunkach.

Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu – czytamy w raporcie Traveldaty – odnotowano na Costa del Sol – o 329 zł. A mniejsze na Teneryfie i Majorce – o 131 i 106 złotych.

Z kolei największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w Maroku, o 237 złotych, na Lanzarote i Rodos – o 204 i 106 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 85 i 74 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują zestawienia graficzne.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny trzech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków – w Grecji o 46 złotych, w Bułgarii o 42 złote, a na Wyspach Kanaryjskich – o 7 złotych. Dwa pozostałe kierunki staniały – Egipt o 56 złotych, a Turcja – o 23 złote. 

Co ciekawe takie zmiany doprowadziły do tego, że trzy kierunki z tych najpopularniejszych, Wyspy Kanaryjskie, Grecja i Bułgaria, zanotowały kolejny raz rekordowe średnie ceny. W wypadku Wysp Kanaryjskich to już 6261 złotych, jeśli chodzi o Grecję, to 6024 (przekroczona pierwszy raz bariera 6000 złotych!), a w wypadku Bułgarii suma 3930 złotych.

Już te przykłady pokazują, że nie tylko koszt ropy na światowych rynkach odgrywa rolę w kształtowaniu cen w biurach podróży. Niewykluczone, że chodzi tym razem o grę podaży i popytu – łatwiej dzisiaj w biurach podróży o wakacje w Turcji niż w Grecji. 

Paliwo w górę, złoty w dół – ceny musiały urosnąć

Również porównanie średniej ceny imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że w ujęciu rok do roku wzrosła ona o 132 złote (tydzień temu o 271 złotych).

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie Traveldata odnotowała na Lanzarote, o 794 złote, na Półwyspie Chalcydyckim, o 790 złotych, i na Sardynii – o 604 złote.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów badanie ujawniło w wypadku Sycylii, o 574 złote, w Maroku, o 402 złote, i na Cyprze – o 309 złotych.

Czy takie zmiany cen miały uzasadnienie w cenach paliwa lotniczego i kursach głównych walut, dwóch czynników kluczowych z punktu widzenia kosztów organizatorów przygotowujących wyjazdy zagraniczne?

Cena paliwa lotniczego wyniosła 5,42 złotego za litr wobec 2,94 złotego rok wcześniej, czyli była o 84,4 procent wyższa (przed tygodniem cena była wyższa o 102,1 procent, a przed dwoma tygodniami o 82,5 procent). Złoty natomiast był w ostatnim tygodniu „czwarty raz od ponad dwóch lat słabszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 0,2 procent” (przed tygodniem był słabszy o 0,6 procent, a przed dwoma o 0,5 procent).

Jaki stąd wniosek? Taki, że wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek piąty raz od ponad dwóch lat nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się bowiem w przedziale od +355 do +365 złotych (przed tygodniem wynosił on między+425 a +435 złotych, a przed dwoma od +350 do +360 złotych).

Jak to komentują autorzy raportu? „Tak jak sugerowaliśmy w materiale sprzed tygodnia ceny paliwa lotniczego znacząco oderwały się od rzeczywistości, czyli od cen surowca i obecnie przyszedł czas na racjonalną korektę. Pomimo wzrostu ceny baryłki ropy ze 106 do okolic 108 dolarów przeszarżowane ceny paliwa lotniczego spadły z 5,80 do 5,42 złotych za litr, a zatem do okolic racjonalnej ceny w danych warunkach i obecnej ceny surowca.

Należy jednak pamiętać, że obecny 'wojenny' wzrost cen ropy (około 80 procent) jest na razie nadal dość zbliżony do wzrostów i cen w pierwszym okresie inwazji [Rosji] na Ukrainę, czego jednak zdecydowanie nie można powiedzieć o cenach gazu, które obecnie są na poziomach średnio około trzykrotnie niższych niż wiosną i latem 2022 i aż siedmiokrotnie niższych od szczytów w sierpniu 2022 roku” – piszą.

„Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – dodają.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wszystkie pięć najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków było droższych. W tym większe na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i Egipcie – o 379, 144 i 137 złotych, a mniejsze w Turcji i Bułgarii – o 98 i 31 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce, w Hiszpanii kontynentalnej, w Tunezji, w Albanii i we Włoszech – o 283, 258, 214, 86 i 58 złotych – wyliczają autorzy analizy.

Touroperatorzy podnoszą ceny – rok do roku

Spadki cen wyjazdów zanotowali natomiast w Maroku, na Cyprze, w Portugalii i na Malcie – o 402, 309, 55 i 15 złotych.

Best Reisen podnosi ceny najmniej. A pozostałe biura? Traveldata porównała też średnie ceny według biur podróży. Jej wniosek? – nie było touroperatora, który nie miałby wyższych cen niż przed rokiem. W najmniejszym stopniu wzrosły one w Best Reisen, o 115 złotych, ale w pozostałych biurach dużo więcej, bo od 215 (Rainbow) do ponad 660 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli to biuro podróży TUI Poland zajęło pierwsze miejsce z liczbą 51 ofert. Drugie przypadło Itace, która miała 39 takich ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 36 ofert.

Eksperci Traveldaty ustalili, że najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu proponowały w ostatnim tygodniu biura Join Up (9) i Anex Tour (5), do Grecji Itaka (8), Grecos, Rainbow i TOP Touristik (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (8) i Itaka (4), do Tunezji Anex Tour (6) i Join Up (4), a do Bułgarii Best Reisen i TOP Touristik (po 2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku  biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Itaka poprawiło ją w Egipcie i Turcji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich” – podsumowują autorzy analizy.

Cypr, Grecja i Włochy – najniższe ceny we wszystkich kategoriach hoteli

W następnej części materiału przedstawiają oni tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem skład biur podróży w czołowej piątce nie uległ zmianie. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się ponownie Grecos, TOP Touristik i Anex Tour.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamykają trzy tabele z biurami podróży, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”. 

Jak tydzień temu, interesowały ich trzy kierunki: Cypr, Grecja i Włochy.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 31 marca lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 25 marca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 3 kwietnia 2025 roku w ujęciu rok do roku.