Jak podaje sam touroperator w komunikacie z tego wydarzenia, Coral Travel Poland od lat utrzymuje pozycję lidera w organizowaniu turystom wypoczynku w Turcji, Egipcie i Tunezji. Szczególnie dynamika wzrostu w Egipcie jest imponująca – co trzeci klient wyjeżdżający z Polski na zorganizowane wakacje do tego kraju, był jego klientem. Grupa, do której należy touroperator, Coral Travel Group, jest drugą co do wielkości pod względem liczby operacji lotniczych do Egiptu na świecie. Ma najszerszą sieć lotnisk obsługujących loty do Egiptu. W najnowszej ofercie polskiego Coral Travel na sezon 2026 oferuje loty do Północnego Egiptu z Warszawy, Katowic i Poznania.

Coral Travel liderem wyjazdów do Egiptu

– Planujemy dalsze wzmacnianie pozycji lidera w Egipcie, obecnie to 35 procent udziału w rynku. Wprowadzamy nowe regiony i resorty, często unikatowe, z którymi chcemy poznać naszych partnerów. Dlatego właśnie wybraliśmy Egipt Północny na miejsce naszego corocznego spotkania – wyjaśnia cytowany w komunikacie zastępca dyrektora generalnego Coral Travel Poland Erdem Fidan. – Egipt jest jednym z naszych strategicznych kierunków, w którym działamy przez cały rok, utrzymując bardzo stabilną liczbę operacji lotniczych. W roku 2026 roku planujemy wysłać tylko do tego kraju 350 tysięcy klientów, co oznacza wzrost o około 20 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym – dodaje.

Egipt Północny – nowy region w ofercie Corala Travel

Prawie 200 osób zaproszonych przez Coral Travel Poland na Synergię 2026 spotkało się u wybrzeży Morza Śródziemnego w El Alamein i Marsa Matruh. Zakwaterowani byli w hotelach Rixos Premium El Alamein JAZ Almaza Bay i Cleopatra Sidi Henish. „Jak zawsze była to doskonała okazja, by przybliżyć kolejne plany i cele touroperatora przez pryzmat współpracy z siecią sprzedaży. Podczas Synergii '26 zaprezentowano też ofertę turystyczną Corala Travel Poland na sezon lato 2026 i zima 2026/27, w tym propozycje pakietowania dynamicznego, które sięga po coraz większe udziały w sprzedaży”.

Istotnym punktem wyjazdu był warsztat, podczas którego agenci turystyczni mogli w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami hoteli poznać konkretne obiekty Północnego Egiptu. Gościem specjalnym, który opowiedział uczestnikom spotkania o zaletach regionu był dr Ahmed Youssef, prezes Egipskiej Agencji Turystycznej.

„Dodatkową okazją, by osobiście eksplorować region były zorganizowane przez touroperatora wycieczki, w tym do Aleksandrii, gdzie śródziemnomorski klimat wciąż niesie ducha Kleopatry z grecko-rzymską historią w tle” - relacjonuje touroperator w swoim komunikacie.