Ostatni tydzień zaznaczył się w biurach podróży kolejną podwyżką średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 45 złotych – podaje Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie*.

Taka podwyżka to wyraźny sygnał, że nie wyczerpała się jeszcze możliwość podnoszenia cen przez organizatorów wyjazdów zorganizowanych. Przypomnijmy, że tydzień temu średnia podwyżka wyniosła wprawdzie złotówkę, ale we wcześniejszych odstępach tygodniowych cena rosła o 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych. Jeśli zsumować wszystkie zwyżki, łącznie z najnowszą, okaże się, że dają one 394 złote, a więc kwotę, która równa się od kilku do kilkunastu procentom cen najpopularniejszych kierunków.

Jak pokazują dane zebrane przez Traveldatę, w ostatnim tygodniu najwięcej ceny wycieczek rosły w wypadku Costa del Sol, o 499 złotych, w Portugalii, o 280 złotych, i na Teneryfie – o 271 złotych.

Największe zniżki Traveldata odnotowała z kolei w odniesieniu do wakacji w Maroku, o 207 złotych, w Kalabrii, o 131 złotych, i w Dalamanie – o 106 złotych.

Więcej danych z minionego tygodnia autorzy raportu zamieścili na infografikach.

Foto: Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Widać, że wzrosły ceny trzech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków – Wysp Kanaryjskich, Grecji i Egiptu. Kolejno było to 139, 23 i 18 złotych. Dwa pozostałe kierunki, Turcja i Bułgaria, staniały – o 27 i 17 złotych.

W ten sposób padły dwa nowe rekordy, Wyspy Kanaryjskie kosztowały już średnio 6254 złotych, a Grecja 5978 złotych. Z pojedynczymi wahnięciami te dwa kierunki najbardziej od tygodni wyznaczają sobie nowe maksymalne pułapy.

Paliwo 100 procent w górę, wycieczki drożeją w ślad za nim

Zestawienie średniej ceny imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia i sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 271 złotych. Dla porównania – tydzień wcześniej różnica wyniosła 225 złotych, a dwa tygodnie temu 298 złotych.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie eksperci z Traveldaty ujawnili w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego i było to 1290 złotych, oraz na Lanzarote i Sardynii – o 760 i 560 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowali w odniesieniu do wyjazdu z biurem podróży na Sycylię, o 550 złotych, do Maroka, o 165 złotych, i na Cypr – o 118 złotych.

Autorzy analizy porównali ceny paliwa lotniczego i kursy euro i dolara w złotych, żeby ocenić, czy różnice działały na korzyść organizatorów wakacji, czy przeciw nim.

Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 5,80 złotego za litr wobec 2,87 złotego za litr. Była więc o 102,1 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 82,5 procent, a przed dwoma tygodniami o 54,7 procent). Złoty wobec dolara i euro był w ostatnim tygodniu słabszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 0,6 procent (przed tygodniem był słabszy o 0,5 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,4 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom. Tym razem zawierał się w przedziale od +425 do +435 złotych (przed tygodniem wynosił między +350 a +360 złotych, a przed dwoma tygodniami od +290 do +300 złotych).

„Niepokojącym zjawiskiem czterech ostatnich tygodni jest ponadnormatywny wzrost cen podstawowego paliwa lotniczego jet a1 wobec cen ropy naftowej. Ceny jet a1 wzrosły w tym czasie z 3,04 do 5,80 złotego za litr, czyli o około 91 procent wobec wzrostu cen surowca z 82 do 106 dolarów za baryłkę, czyli o około 29 procent. Podobną sytuację mieliśmy w ostatnim tygodniu, gdy przy niezmienionej cenie ropy (wobec końca poprzedniego tygodnia) na poziomie około 106 dolarów za baryłkę cena paliwa jet a1 wzrosła z 5,20 do 5,80 złotego za litr, czyli o 11,5 procent, przy czym wahania kursu dolara miały tu niewielki wpływ (około 1,5 procent)” - czytamy w analizie wyjaśnienie autorów.

I dalej: „Zjawisko szybszego wzrostu cen paliwa lotniczego wobec cen ropy powoduje nieproporcjonalny wzrost kosztów dla biur podróży, a gdyby sytuacja miała utrzymywać się dłużej, doprowadzi do niższej rentowności touroperatorów, chyba, że uda się im przerzucić koszty takich praktyk na nabywców wycieczek. Bardziej prawdopodobna jest jednak sytuacja, że już w niedługim czasie ceny paliwa lotniczego staną się jednak bardziej skorelowane ze zmianami cen ropy naftowej.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)”.

W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym większe na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i Turcji – o 464, 356 i 347 złotych, a mniejsze w Egipcie i Bułgarii – o 175 i 104 złote – relacjonują wyniki swoich badań eksperci z Traveldaty.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku odnotowano w wypadku Majorki, Tunezji, Malty, Albanii, Hiszpanii kontynentalnej, Portugalii i Włoch – o 459, 374, 308, 259, 213, 62 i 13 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Maroku i na Cyprze – o 165 i 118 złotych - czytamy.

Coraz mniejsze korzyści z wczesnego kupowania wakacji

Autorzy raportu przedstawiają też zestawienie cen pokazujące skalę „teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025 [roku]”.

„Obecnie ceny są już średnio o około 20 złotych, czyli o około 0,4 procent wyższe od cen last minute z początku wakacji 2025 [roku]. W ostatnich dwóch tygodniach różnice te stały się już bardzo mało istotne i o ile sytuacja ta się nie zmieni z końcem marca zaprzestaniemy monitorowania tego fragmentu cotygodniowych statystyk” – zapowiadają autorzy.

We wszystkich biurach podróży przeważały podwyżki

Badając średnie ceny doszli do wniosku, że żadne biuro podróży nie miało w ostatnim tygodniu niższych stawek niż rok wcześniej. W najmniejszym stopniu wzrosły one w biurze Best Reisen, o 110 złotych. W pozostałych biurach – od 210 złotych (Rainbow) do 700 złotych.

W liczbie „najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek”, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze okazało się TUI Poland z liczbą takich 52 ofert, druga Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 36 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie proponowały biura Join Up (9) i Anex Tour (5), w Grecji Grecos (9), Itaka i Rainbow (po 7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka (7), w Turcji Anex Tour (8) i Itaka (3), w Tunezji Exim Tours (6), a w Bułgarii Best Reisen (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Tunezji, biuro Itaka poprawiło w Egipcie i Tunezji, a biuro Rainbow w Grecji.

Grecja, Włochy, Cypr – które biura podróży oferują najtaniej hotele?

W kolejnej części materiału Traveldata zamieszcza tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po cenach przekrojowo najkorzystniejszych. W składzie biur podróży w czołowej piątce nastąpiła jedna zmiana – do tabeli wszedł na pozycję piątą Kompas, a opuścił ją Onholidays. Na trzech pierwszych miejscach pozostawały Grecos, TOP Touristik i Anex Tour.

Na koniec autorzy zostawili tabele z touroperatorami, którzy oferowali w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Tym razem wybrali hotele w Grecji, we Włoszech i na Cyprze w kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 25 marca lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 18 marca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 27 marca 2025 roku w ujęciu rok do roku.