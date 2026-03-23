Ceny wakacji stop! Najpopularniejsze kierunki przestały drożeć

Półwysep Chalcydycki ponad 1200 złotych w górę

A jak średnia cena z ostatniego tygodnia miała się do średniej ceny sprzed roku? Porównanie pokazało, że ta pierwsza była wyższa od poprzedniej o 225 złotych (tydzień temu różnica wyniosła 298 złotych).

W ujęciu rok do roku największe roczne zwyżki cen wycieczek pokazały oferty dotyczące Półwyspu Chalcydyckiego i było to 1203 złotych, a także Sardynii i Lanzarote – w wypadku których różnica wyniosła 672 i 641 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów eksperci Traveldaty odnotowali na Sycylii, o 362 złotych, na Cyprze, o 321, i w Portugalii - 258 złotych.

Jak co tydzień porównali też ceny paliwa i kursu złotego, by wskazać ewentualne przyczyny zmian w cenach wycieczek.

Jak piszą, „w zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (...) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów [turystyki] sytuacja kształtowała się po raz trzeci od prawie trzech lat na mniej korzystnych poziomach w relacji z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć na razie łączna skala tego pogorszenia nie jest jeszcze bardzo znacząca”.

Podają dalej, że cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,20 złotego za litr wobec 2,85 złotego za litr sprzed roku, czyli była o 82,5 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 54,7 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 2 procent). Z kolei w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu drugi raz od ponad dwóch lat słabsza, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 0,5 procent (przed tygodniem była słabsza o 1,4 procent, a przed dwoma była silniejsza o 0,8 procent).