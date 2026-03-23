Ceny wakacji stop! Najpopularniejsze kierunki przestały drożeć

Bułgaria w ostatnim tygodniu osiągnęła najwyższą swoją średnią cenę – 3905 złotych
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o złotówkę – czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata z przeglądu cen w biurach podróży*.
To pierwszy meldunek w ostatnich tygodniach, mówiący o praktycznie braku zmiany ceny. Wcześniej cena rosła o: 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.
Ostatni tydzień był kolejnym, w którym rosły ceny wakacyjnych wyjazdów z biurami podróży.
Jak czytamy w analizie, największe zniżki w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach wakacji na wybrzeżu Costa del Sol, o 133 złotych, w Portugalii, 0 110 złotych, i na Sycylii – o 73 złotych.
Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku wyjazdów na Sardynię, o 407 złotych, do Maroka, o 293 złote, i do Kalabrii - o 175 złotych.
Więcej zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje infografikami.
W minionym tygodniu spadły ceny wycieczek czterech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, czyli Egiptu, o 29 złotych, Turcji, o 26 złotych, Wysp Kanaryjskich, o 15 złotych, i Grecji – o 7 złotych. W górę poszła jedynie cena Bułgarii – o 28 złotych.
Co ciekawe, o ile ceny czterech pierwszych kierunków znalazły się poniżej poprzednich rekordowo wysokich, o tyle to właśnie ceną Bułgarii wspięła się na nowy, najwyższy poziom – 3905 złotych.
A jak średnia cena z ostatniego tygodnia miała się do średniej ceny sprzed roku? Porównanie pokazało, że ta pierwsza była wyższa od poprzedniej o 225 złotych (tydzień temu różnica wyniosła 298 złotych).
W ujęciu rok do roku największe roczne zwyżki cen wycieczek pokazały oferty dotyczące Półwyspu Chalcydyckiego i było to 1203 złotych, a także Sardynii i Lanzarote – w wypadku których różnica wyniosła 672 i 641 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów eksperci Traveldaty odnotowali na Sycylii, o 362 złotych, na Cyprze, o 321, i w Portugalii - 258 złotych.
Jak co tydzień porównali też ceny paliwa i kursu złotego, by wskazać ewentualne przyczyny zmian w cenach wycieczek.
Jak piszą, „w zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (...) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów [turystyki] sytuacja kształtowała się po raz trzeci od prawie trzech lat na mniej korzystnych poziomach w relacji z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć na razie łączna skala tego pogorszenia nie jest jeszcze bardzo znacząca”.
Podają dalej, że cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,20 złotego za litr wobec 2,85 złotego za litr sprzed roku, czyli była o 82,5 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 54,7 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 2 procent). Z kolei w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu drugi raz od ponad dwóch lat słabsza, porównując rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 0,5 procent (przed tygodniem była słabsza o 1,4 procent, a przed dwoma była silniejsza o 0,8 procent).
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów tym razem zawierał się więc w przedziale między +350 a +360 złotych (przed tygodniem wynosił od +290 do +300, a przed dwoma między +30 a +40 złotych).
„Wysoka niestabilność sytuacji na Bliskim Wschodzie spowodowała bardzo duży wzrost ceny paliwa lotniczego w Polsce. Wynika on po części z „nadrabiania” wcześniejszych zaległości w dostosowywaniu cen do bieżących warunków rynkowych, a po części z prawdopodobnie zbyt dużej antycypacji odnośnie do kolejnych wzrostów cen w bieżącym tygodniu. Oczekiwania dalszych wzrostów będą w dużej mierze zależały od oceny zdolności militarnych Iranu, co do dalszego skutecznego blokowania cieśniny Ormuz i utrudniania ewentualnych alternatywnych dróg transportu ropy (rurociągi w Arabii Saudyjskiej i cieśnina Bab al-Mandab)” - wskazują autorzy raportu.
W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wycieczek miał miejsce na wszystkich pięciu najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków. W tym, jeśli chodzi o Grecję, było to 388 złotych, Wyspy Kanaryjskie, o 369 złotych, Turcję, o 280 złotych, Egipt, o 163 złotych, a Bułgarię - 148 złotych.
Biorąc pod lupę mniej uczęszczane kierunki eksperci z Traveldaty odkryli zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku w wypadku Majorki, Tunezji, Malty, Albanii, Włoch i Hiszpanii kontynentalnej - o 399, 328, 228, 190, 112 i złotówkę.
Spadki cen wyjazdów zanotowali natomiast w ofertach wakacji na Cyprze, w Portugalii i w Maroku - o 321, 258 i 111 złotych.
Tradycyjnie autorzy analizy przedstawili też zestawienie obrazujące skalę „teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”. To rodzaj podpowiedzi, dla osób zastanawiających się, czy lepiej wakacje zarezerwować z dużym, wielomiesięcznym wyprzedzeniem, czy czekać na okazyjne ceny do ostatniej chwili.
Jak wyjaśniają eksperci Traveldaty, w ostatnim tygodniu ceny były jeszcze średnio o około 37 złotych, czyli o około 0,7 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku. „W ostatnich dwóch tygodniach różnice te stały się już mało istotne i, o ile sytuacja ta się nie zmieni, z końcem marca zaprzestaniemy monitorowania tego fragmentu cotygodniowych statystyk” - informują.
Porównując oferty wakacyjne w poszczególnych biurach podróży Traveldata doszła do wniosku, że jedynie Nekera obniżyła je w skali roku – o 330 złotych. Pozostałe biura podniosły stawki od 205 złotych (Coral Travel) do ponad 300 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajęło biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert, drugie Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 35 ofert – odnotowują analitycy z Traveldaty.
Najwięcej „atrakcyjnych cenowo” ofert wakacji w Egipcie miały Join Up (9) i Anex Tour (7), w Grecji Grecos, Rainbow (po 7) i Itaka (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (8) i Itaka (6), w Turcji Anex Tour (8) i Itaka (4), w Tunezji Exim Tours (4) i Coral Travel (3), a w Bułgarii Best Reisen (2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Tunezji, biuro Itaka poprawiło w Tunezji, a biuro Rainbow w Grecji – podsumowują autorzy tradycyjnie.
W następnej części raportu przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.
W czołowej piątce nie nastąpiła żadna zmiana. Na trzech pierwszych miejscach pozostawały biura podróży Grecos, Onholidays i Anex Tour.
Trzy ostatnie tabele pokazują zaś touroperatorów, którzy oferowali w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takich, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.
Tym razem autorzy wybrali „liderów cen” wyjazdów do hoteli w popularnych miejscach turystycznych basenu Morza Śródziemnego o kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek.
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 18 marca lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 11 marca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 20 marca 2025 roku w ujęciu rok do roku.
