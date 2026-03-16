Nie przestają rosnąć ceny wakacji. Już 350 złotych na jednego turystę

20 złotych – to suma, o którą wzrosła w minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku – informuje w cotygodniowym raporcie, prowadzonym na podstawie śledzenia ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Czytaj więcej
20 złotych to niewiele w skali cen wycieczek, ale nie można zapominać, że to kolejna z serii podwyżek, które od tygodni obserwujemy w iurach podróży. Wystarczy powiedzieć, że poprzednie zwyżki wyniosły: 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych. Razem więc z tą ostatnią skumulowana zmiana wyniosła 348 złotych, a to już musi zrobić wrażenie. Szczególnie na osobach, które oczekiwały niskich, okazyjnych cen, bliżej samych wakacji, zwlekały więc z rezerwowaniem wyjazdów.
Jeśli chodzi o ostatni tydzień, to – jak czytamy w raporcie – największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku ofert wyjazdów do Kalabrii, o 343 złote, na Costa del Sol, o 163 złote, i na Teneryfę – o 146 złotych.
Były też zniżki, największe Traveldata odnotowała w wyjazdach na Sardynię, do Maroka i na Półwysep Chalcydycki – odpowiednio o 425, 306 i 76 złotych.
Więcej przykładów zmian cen autorzy raportu umieścili na grafikach.
W minionym tygodniu podrożały wycieczki do czterech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. W tym najbardziej do Grecji - o 83 złote, a w mniejszym stopniu w do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie – o 51 i 42 złote. Nieznaczne zmiany odnotowano w wypadku Turcji, gdzie wzrost wyniósł 2 złote, i Egiptu, który jako jedyny zanotował spadek średniej ceny o złotówkę.
Jak piszą dalej autorzy raportu, porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ceną sprzed roku pokazało, że była ona wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu aż o 298 złotych (5,8 procent). To z kolei bardzo wysoka wartość, w tym roku jeszcze niespotykana.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim, o 1079 złotych, na Majorce, o 910 złotych, i na Sardynii – o 898 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów do Maroka i Kalabrii - o 306 i 212 złotych oraz do Albanii – o 108 złotych.
Eksperci Traveldaty próbowali dociec co mogło wpłynąć na podwyżkę cen. Sprawdzili więc, jak zmieniły się dwa najważniejsze czynniki decydujące o kosztach organizatorów wyjazdów- koszty paliwa i kursy walut.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 4,47 zł/litr wobec 2,89 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 54,7 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 4,9 procent). Z kolei w relacji z amerykańskim dolarem i euro polski złoty był w ostatnim tygodniu drugi raz od ponad dwóch lat słabszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” o prawie 1,4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 0,8 procent, a przed dwoma o 1,7 procent).
Co to oznaczało w praktyce? Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek drugi raz od ponad dwóch lat nie sprzyja już organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od +290 do +300 złotych, podczas gdy przed tygodniem wynosił on między +30 a +40 złotych, a przed dwoma był jeszcze dla organizatorów korzystny i zawierał się w przedziale od -85 do -95 złotych – relacjonują autorzy raportu.
„Wysoka niestabilność sytuacji na Bliskim Wschodzie spowodowała bardzo duży wzrost ceny paliwa lotniczego w Polsce w ostatnim tygodniu. Wynika on po części z „nadrabiania” wcześniejszych zaległości w dostosowywaniu cen do bieżących warunków rynkowych, a po części z prawdopodobnie zbyt dużej antycypacji odnośnie do kolejnych wzrostów cen w bieżącym tygodniu. Oczekiwania dalszych wzrostów będą w dużej mierze zależały od oceny zdolności militarnych Iranu, co do dalszego skutecznego blokowania cieśniny Ormuz i utrudniania ewentualnych alternatywnych dróg transportu ropy (rurociągi w Arabii Saudyjskiej i cieśnina Bab al-Mandab)” – czytamy w analizie.
Autorzy raportu podają też, że w minionym tygodniu średni wzrost cen wycieczek liczony rok do roku „miał miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym większy na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i w Turcji - o 380, 364 i 330 złotych, a mniejszy w Egipcie i Bułgarii - o 247 i 119 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Majorce, w Portugalii, w Hiszpanii kontynentalnej, Tunezji, we Włoszech i na Malcie - o 910, 618, 301, 257, 214 i 18 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Maroku, Albanii i na Cyprze - o 306, 108 i 9 złotych”.
Traveldata przedstawia też jak co tydzień zestawienie „teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 37 złotych, czyli o około 0,7 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku - czytamy. „W ostatnich dwóch tygodniach różnice te stały się już mało istotne i o ile sytuacja ta się nie zmieni z końcem marca zaprzestaniemy monitorowania tego fragmentu cotygodniowych statystyk” - zapowiadają autorzy opracowania.
Przechodząc do kolejnego wątku raportu z ruchów cen w biurach podróży piszą, że w porównaniach rok do roku ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 roku obniżyła jedynie Neckera, o 150 złotych. Pozostałe biura podniosły ceny – od 130 złotych (Coral Travel) do 360 złotych.
W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli w pozycję lidera kolejny raz zajął TUI Poland z liczbą 51 ofert, drugie Itaka z liczbą 38 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 36 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów w szczycie sezonu letniego do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie biur podróży Join Up, Anex Tour (po 6), do Grecji miały w ofercie Grecos, Itaka i Rainbow (po 7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (8), Itaka (4) i Coral Travel (3), do Tunezji Exim Tours (4) i Coral Travel (3), do Bułgarii Exim Tours, Best Reisen i TOP Touristik (po 2 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Tunezji, biuro Itaka poprawiło w Egipcie, Tunezji i Turcji, a biuro Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich” – czytamy podsumowanie.
Ostatnią część raportu jego autorzy poświęcają przedstawieniu tabeli z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. Tym razem w składzie biur w czołowej piątce nastąpiła tylko jedna zmiana. Do tabeli weszło biuro Onholidays (na pozycję piątą), a opuściło ją biuro Coral Travel. Na trzech pierwszych miejscach i tych samych jak przed tygodniem znajdowały się Grecos, Anex Tour i TOP Touristik.
Trzy ostatnie tabele pokazują zaś touroperatorów, którzy oferowali w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takich, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.
Tym razem autorzy wybrali „liderów cen” wyjazdów do hoteli w popularnych miejscach turystycznych basenu Morza Śródziemnego o kategorii trzech, czterech i pięciu gwiazdek.
Jak łatwo zauważyć, o ile w pierwszej grupie zdecydowanie wybija się nazwa biura podróży Rainbow, a w drugiej Itaka, o tyle w trzecie panuje największa różnorodność, nie wyróżnia się tu żaden lider.
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 11 marca lutego 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 4 marca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 13 marca 2025 roku w ujęciu rok do roku.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Parlament Europejski zatwierdził w czwartek, 12 marca, zmienione przepisy dotyczące imprez turystycznych. Zwięks...
Jeśli wszystko pójdzie po myśli wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, do rozliczeń między biurami pod...
Akcja sprowadzania polskich turystów z objętego wojną Bliskiego Wschodu przyniosła wymierny sukces. Branża turys...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas