Nie przestają rosnąć ceny wakacji. Już 350 złotych na jednego turystę

20 złotych – to suma, o którą wzrosła w minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku – informuje w cotygodniowym raporcie, prowadzonym na podstawie śledzenia ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

20 złotych to niewiele w skali cen wycieczek, ale nie można zapominać, że to kolejna z serii podwyżek, które od tygodni obserwujemy w iurach podróży. Wystarczy powiedzieć, że poprzednie zwyżki wyniosły: 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych. Razem więc z tą ostatnią skumulowana zmiana wyniosła 348 złotych, a to już musi zrobić wrażenie. Szczególnie na osobach, które oczekiwały niskich, okazyjnych cen, bliżej samych wakacji, zwlekały więc z rezerwowaniem wyjazdów.

Jeśli chodzi o ostatni tydzień, to – jak czytamy w raporcie – największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku ofert wyjazdów do Kalabrii, o 343 złote, na Costa del Sol, o 163 złote, i na Teneryfę – o 146 złotych.

Były też zniżki, największe Traveldata odnotowała w wyjazdach na Sardynię, do Maroka i na Półwysep Chalcydycki – odpowiednio o 425, 306 i 76 złotych.