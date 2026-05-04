„Katalog czeskich organizatorów turystyki przyjazdowej” to przewodnik po Czechach przeznaczony dla zagranicznych profesjonalistów z branży turystycznej - biur podróży, nabywców usług turystycznych, ekspertów.

Publikacja opracowana przy współpracy z Prague City Tourism i lotniskiem w Pradze ma wspierać obsługę ruchu przyjazdowego do tego kraju.

Kompleksowy przegląd destynacji

W „Katalogu” zawarto informacje, analizy i adresy czeskich firm i instytucji, które pozwalają zorientować się w potencjale turystycznym Republiki Czeskiej i ułatwiają organizowanie wyjazdów do tego kraju. Są tam szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, infrastrukturze transportowej, świętach państwowych i cyklicznych wydarzeniach kulturalnych. Wydawnictwo zawiera listę zweryfikowanych touroperatorów, tak zwanych DMC, specjalizujących się w turystyce przyjazdowej – z danymi kontaktowymi i opisem specjalizacji. Nie brakuje w nim też informacji o zapleczu turystycznym kraju, w tym o zabytkach, atrakcjach, obiektach wpisanych na listę UNESCO i produktach kulinarnych charakterystycznych dla poszczególnych regionów. A wreszcie dane statystyczne i analizy sektora turystyki przyjazdowej do Czech.

Publikacja ma być odpowiedzią na potrzeby rynku. Nie było jeszcze bowiem w Czechach tak kompleksowego przeglądu destynacji, zaprezentowanego w jednym wiarygodnym źródle. Tymczasem, jak zauważa prezes Stowarzyszenia Biur Podróży Republiki Czeskiej Ladislav Havel, tego rodzaju profesjonalny katalog to warunek, żeby zagraniczni touroperatorzy mogli włączyć Czechy do swoich ofert.

– Nowy katalog wzmacnia naszą obecność za granicą i pomaga w zwiększeniu widoczności działań czeskich partnerów zagranicznych – dodaje dyrektor CzechTourism František Reismüller.

Katalog jest dostępny w formie drukowanej i elektronicznej. Wersja drukowana będzie dystrybuowana na międzynarodowych targach turystycznych, imprezach B2B i za pośrednictwem zagranicznych biur CzechTourism na świecie. Wersję elektroniczną można pobrać na stronach internetowych partnerów.

Prawie milion Polaków w Czechach

Turystyka zapewniła w 2024 roku 2,5 procent czeskiego produktu krajowego brutto, co odpowiadało 202 miliardom koron. Zatrudnia ponad 233 tysiące ludzi, czyli mniej więcej co dwudziestego trzeciego mieszkańca kraju.

Turyści zagraniczni stanowili 47 procent gości. Wśród nich dominowali Niemcy (2,34 miliona), Polacy (939 tysięcy) i Słowacy (931 tysięcy). Znaczną liczbę stanowili również turyści ze Stanów Zjednoczonych (579 tysięcy), Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (561 tysięcy). Najpopularniejszym celem przyjazdów turystów pozostaje Praga.

W 2025 roku w obiektach zakwaterowania w Czechach odnotowano łącznie 23,6 miliona przyjazdów i prawie 60 milionów noclegów. Średnia długość pobytu gościa wyniosła 3,51 dnia.