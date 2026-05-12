Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska we Wrocławiu. Z jego informacji wynika, że Biuro Turystyki „Joanna” Ilona Jasińska ma zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. Ubezpieczenie opiewa na 50 tysięcy euro, czyli ponad 210 tysięcy złotych. Gwarancja była jeszcze ważna do 30 września 2026 roku.

„Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław” – czytamy w komunikacie urzędu marszałkowskiego.

Zakaz wykonywania działalności dla biura podróży

W centralnej ewidencji organizatorów turystyki, na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przy nazwie biura podróży widnieje już czerwone ostrzeżenie, że ma ono zakaz wykonywania działalności.

Według naszych informacji biuro podróży miało kłopoty finansowe już od kilku miesięcy. Przestało spłacać raty pożyczki z Turystycznego Funduszu Zwrotów, zaciągniętej jeszcze w pandemii, a także raty z pożyczki z Turystycznego Funduszu Pomocowego zaciągniętej na zwroty dla klientów po wybuchu wojny na Ukrainie.

Z tego powodu marszałek województwa dolnośląskiego wydał touroperatorowi zakaz działalności. Ogłoszenie przez właścicielkę niewypłacalności było już tylko pokłosiem tej sytuacji.

Jak informuje serwis Turystyka.rp.pl rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski, żaden klient biura podróży Joanna w chwili ogłoszenia niewypłacalności nie przebywał za granicą. Nie ma więc powodu, by organizować powrót turystów. Poszkodowanych zostało jednak 183 klientów touroperatora, którzy wpłacili zaliczki lub całe sumy na wyjazdy, które się już nie odbędą. Z podsumowania ich należności wynika, że ubezpieczyciel będzie musiał zwrócić im 111 tysięcy złotych. To oznacza, że suma wypłat nie powinna przekroczyć sumy gwarancji, a tym samym, zgodnie z wstępnymi szacunkami, nie będzie też konieczne uruchomienie środków z drugiego filaru zabezpieczeń, czyli Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

30 lat doświadczenia biura podróży Joanna

Ze strony internetowej Joanny wynika, że choć już nie oferuje ona własnych wyjazdów, działa nadal jako agent turystyczny innych biur podróży w kraju. Na podstronie „O nas” można przeczytać (zachowana pisownia oryginalna), że „Biuro Turystyki JOANNA to tradycja i doświadczenie. Pomagamy realizować marzenia naszych Klientów już od 30 lat. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w zaplanowaniu niezapomnianej przygody, oferując szeroki zakres usług turystycznych. W naszym biurze podróży są doświadczeni i profesjonalni pracownicy, którzy pomogą w doborze idealnej oferty dopasowanej do potrzeb oraz budżetu. Oferujemy wczasy i wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy sanatoryjne do Truskawca, wyjazdy grupowe, wycieczki szkolne, kolonie, obozy, oferty na wakacje

Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie, pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz pełnej satysfakcji naszych Klientów. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego Klienta, dbając o każdy detal podróży. Naszym celem jest odsłanianie tych zakątków świata, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Pobyty sanatoryjne na Ukrainie, Wakacje w Gruzji, niesamowicie pięknym Azerbejdżanie czy na Białorusi to aktualnie topowe destynacje turystyczne. W Biurze Turystyki JOANNA mogą Państwo dokonać także zakupu wczasów i wycieczek zagranicznych oferowanych przez renomowane biura podróży (ITAKA, CORAL TRAVEL, RAINBOW, ECCO HOLIDAY, GRECOS HOLIDAY, EXIM TOURS, ANEX, JOIN UP!, SUN&FUN, PRIMA HOLIDAY, FUNCLUB, REGO BIS, OSKAR, ALMATUR i wiele, wiele innych), Można dzięki temu oszczędzając czas, dokonać właściwego wyboru oferty porównując jednocześnie ceny, w czym pomoże nasza doświadczona i profesjonalna obsługa”.

Biura podróży upadają rzadko

Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 5400 biur podróży. Bardzo rzadko dochodzi do ogłaszania przez firmę turystyczną niewypłacalności. Przypadek Joanny jest pierwszy w tym roku, a w zeszłym roku takie problemy zgłosiły tylko dwie firmy – Rek Travel z Wielkopolski i Kos Voyage ze Śląska.

Pod koniec 2025 roku i na początku 2026 roku głośny był też wypadek biura podróży Rego-Bis (spółka z o.o. spółka komandytowa) z Katowic, ale to biuro nie zgłosiło niewypłacalności, po prostu marszałek województwa na podstawie informacji od TFG, że biuro nie płaci składek na TFG i Turystyczny Fundusz Pomocowy, nałożył na nie zakaz działalności.

Właścicielka biura podróży Joanna nie odpowiedziała na naszą prośbę o skontaktowanie się z nami w trakcie przygotowywania materiału.