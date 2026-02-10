Zakaz dla biura podróży Rego-Bis. Ale marka nie znika z rynku

Po ponad 32 latach działalności i dużych sukcesach znika z rynku znane biuro podróży Rego-Bis. Firma z Katowic, specjalizująca się w organizowaniu wyjazdów do krajów bałkańskich i do Turcji, a z czasem także do innych regionów Europy – od Hiszpanii do Cypru.

W najlepszych latach Rego-Bis lokował się w pierwszej dziesiątce biur podróży w kraju z obrotami kilkudziesięciu milionów złotych i liczbą klientów dochodzącą do 50 tysięcy. Według ostatniego notowania Rankingu Biur Podróży 2025, przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i redakcję serwisu Turystyka.rp.pl, Rego-Bis w 2024 roku legitymował się 90 milionami złotych obrotów i 31 tysiącami obsłużonych klientów.

Kłopoty finansowe pogrążyły biuro podróży

Ostatnio jednak Rego-Bis popadł w kłopoty finansowe. W zeszłym roku wypłynęły liczne doniesienia o jego długach wobec zewnętrznych firm i kontrahentów. Począwszy od ponad milionowego długu wobec linii lotniczej, poprzez skargi właścicieli hoteli, do firmy organizującej na zlecenie biur podróży animacje w hotelach i agentów turystycznych. Jak się okazało, touroperator zalegał też ze składkami do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Turystycznego Funduszu Pomocowego. Właśnie TFG wystąpił do marszałka województwa śląskiego z wnioskiem o zakazanie działalności Rego-Bisu. Firmie skończyło się też zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe na sumę 15 milionów złotych. Nie przedstawiła marszałkowi nowej gwarancji, co również eliminuje biuro podróży z legalnej działalności.

Sama marka Rego-Bis jednak przetrwała. Obecnie firma oferuje pod nią wyjazdy określane w branży turystycznej jako wyjazdy "z dojazdem własnym". Sprowadza się to do pośredniczenia w oferowaniu turystom samych noclegów. Taka działalność nie jest objęta ustawą o imprezach turystycznych, nie wymaga więc wpisania do centralnej ewidencji.