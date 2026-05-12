Zgodnie z decyzją operatora obiektu, Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), grupy zorganizowane nie będą mogły kupić biletów – zarówno na wjazd windą, jak i wejście schodami – w kasach na miejscu – podaje oficjalna strona Wieży Eiffla toureiffel.paris.
Nowe zasady wejdą w życie 29 września i dotyczą grup liczących ponad dziewięć osób, łącznie z przewodnikiem.
Grupy będą mogły kupić bilety wyłącznie online, niezależnie od wybranego sposobu zwiedzania. Niedozwolone będzie dzielenie grup na mniejsze w celu obejścia przepisów.
Przewodnik będzie mógł towarzyszyć jednocześnie tylko jednej grupie liczącej maksymalnie osiem osób, w ramach jednego 30-minutowego przedziału czasowego.
Nowe przepisy wprowadzają również wymóg, aby każdej grupie towarzyszył przewodnik lub opiekun przynajmniej do drugiego poziomu wieży.
Profesjonaliści z branży turystycznej będą musieli korzystać ze specjalnej platformy rezerwacyjnej: ticketpro.toureiffel.paris. Aby uzyskać dostęp do systemu, muszą złożyć wniosek o zawarcie umowy.
Jego rozpatrywanie trwa dwa miesiące, dlatego firmy zainteresowane organizacją wizyt powinny rozpocząć procedurę już teraz (bilety na wizyty realizowane od 29 września będą dostępne w sprzedaży online od 2 lipca).
SETE przypomina, że bilety kupione w kasie są przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania. Odsprzedaż biletów jest zabroniona, podobnie jak pomoc w zakupie biletów w kasie.
Nowe regulacje mają usprawnić przepływ odwiedzających, poprawić bezpieczeństwo i poprawić wrażenia ze zwiedzania.
