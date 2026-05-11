Rzymskie Koloseum wprowadziło nowe zasady sprzedaży biletów wstępu. Zgodnie z nimi turyści, którzy nie kupili biletów online, mogą je kupić wyłącznie w kasie na Piazza del Colosseo. Wcześniej były one dostępne także w dwóch innych punktach.

Ograniczenie wtórnego obrotu biletami

Dyrekcja Koloseum wyjaśniła, że nowe zasady mają ukrócić wtórny obrót biletami. Były one wykupowane przez pośredników, przez co często brakowało ich w kasie i internecie, a następnie odsprzedawane w wyższej cenie z pominięciem kolejki. Są to, jak podkreślają włoskie media, praktyki nielegalne.

– Wszystko to wynika z tego, że ze względów bezpieczeństwa w Koloseum nie może przebywać jednocześnie więcej niż 3,2 tysiąca osób. Wszyscy chcą zobaczyć amfiteatr, ale wielu osobom nie udaje się znaleźć biletu w internecie, a inni nie chcą kupować go z wyprzedzeniem. Nikt nie chce stać w kolejce, więc wielu turystów wpada w pułapkę ulicznych handlarzy, ale nie należy myśleć, że to pojedyncze przypadki – mówi dziennikowi „La Repubblica” przewodnicząca stowarzyszenia licencjonowanych przewodników turystycznych Isabella Ruggiero, cytowana przez PAP. – Stoją za tym duże agencje, które dysponują biletami w sieci i prowadzą część działalności na czarno – dodaje.

Nowe metody nielegalnych pośredników

Walka z procederem wtórnej sprzedaży biletów jest trudna, bo oszuści stale ulepszają swoje metody. Korzystają ze sztucznej inteligencji, na przykład botów mogących kupić wiele biletów w kilka sekund. Dlatego w ramach uszczelnienia systemu sprzedaży online zostanie wprowadzony dodatkowy test weryfikacyjny.

Nawet autoryzowane agencje dopuszczają się nadużyć, wykupując wejściówki ponad ustalony limit, także ze strony internetowej przeznaczonej dla turystów indywidualnych.

Dyrekcja Koloseum zapowiedziała, że wyśle wkrótce zawiadomienia o karach dla firm, które w internecie wykupują więcej biletów wstępu niż jest to dozwolone. 30 firm ma zostać ukaranych zawieszeniem usług do czterech miesięcy albo całkowitym wykreśleniem z rejestru.