Jak podróżują Polacy?

Ostatnie lata przyniosły dynamiczne zmiany w trendach podróżniczych. Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejny rok z rzędu zwiększa się udział zagranicznych wycieczek w liczbie wszystkich wyjazdów Polaków. Z kolei badanie „Ticket to Travel 2026” Marriott Bonvoy pokazało, że nasi rodacy planują na ten rok średnio pięć podróży, z czego co najmniej jedna obejmuje dalszy kierunek (powyżej 4 godzin samolotem).

Zwiększa się liczba wyjazdów, ale i ich różnorodność. Zwłaszcza młodzi Polacy, znużeni typowymi kierunkami odwiedzanymi w przeszłości podczas podróży rodzinnych, poszukują mniej znanych miejsc. Na popularności zyskują np. Stany Zjednoczone czy kraje azjatyckie, m.in. Wietnam i Tajlandia. Jak wynika z danych eSky, trend odkrywania nieoczywistych regionów, pozwalających na doświadczanie czegoś unikalnego, umacnia się.

Rozmaite są też cele wyjazdowe – to już nie tylko zwiedzanie, ale też np. uprawianie konkretnego sportu czy korzystanie z aktywności charakterystycznej dla danego zakątka świata. Na podróże jako sposób spędzania czasu decyduje się coraz więcej osób, także starszych. Ale i bardzo młodych, celujących w budżetowe zwiedzanie lub wyjeżdżających, aby wziąć udział w koncercie czy innym wydarzeniu. W wielu przypadkach są to wycieczki organizowane na własną rękę, bez wsparcia (i ochrony ubezpieczeniowej) biura podróży. Te wszystkie czynniki (i kilka innych) muszą wziąć pod uwagę agenci sprzedający ubezpieczenia turystyczne.

Zmiana trendów podróżniczych wpływa na sprzedaż ubezpieczeń na wyjazd

Zmiana zwyczajów wyjazdowych sprawia, że zmieniają się też potrzeby związane z ubezpieczeniem podróży. Klienci są coraz bardziej świadomi, że jest to niezbędny element każdej wycieczki. Mimo to wciąż mogą popełniać błędy przy wyborze, np. kierować się wyłącznie ceną ubezpieczenia, a nie jego zakresem czy obowiązującymi ograniczeniami lub wyłączeniami. Dlatego zwracają się po wsparcie do agenta, który dokonuje analizy potrzeb i dzięki temu dobiera produkt najlepiej dopasowany do stylu podróżowania klienta.

Pierwszym czynnikiem, który powinien wziąć pod uwagę agent, jest długość i kierunek wyjazdu, a co się z tym wiąże – suma ubezpieczenia. Niższe mogą wystarczyć w przypadku city breaków i podróży po Europie (zwłaszcza jeśli klient posiada też EKUZ). Na dalsze podróże, za ocean lub do Azji, gdzie koszty leczenia i transportu medycznego mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy euro, warto wybrać wyższy wariant. Dodatkowo, jeśli klient podróżuje do egzotycznego kraju, należy sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia chorób tropikalnych.

Ważną informacją jest też to, kto podróżuje. Jeśli jest to większa grupa lub rodzina, może im przysługiwać specjalna, przeznaczona dla nich taryfa. Kolejny aspekt to wiek podróżujących. Polacy coraz częściej wyjeżdżają wielopokoleniowo, z dziadkami. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie przewiduje zwyżek dla osób powyżej konkretnego wieku. Niektóre firmy oferują też zniżki dla dzieci czy studentów. Istotną sprawą jest również stan zdrowia wyjeżdżających. W przypadku chorób przewlekłych warto wybrać produkt, który obejmuje leczenie ich następstw.

Agent powinien też wziąć pod uwagę, jakie aktywności planuje klient. Podróż w celu uprawiania konkretnego sportu lub skorzystania z atrakcji charakterystycznej dla regionu to popularny trend. Tak jest np. w przypadku jazdy na quadach w Egipcie. Być może planowana aktywność będzie wymagała zakupu określonego wariantu lub rozszerzenia ubezpieczenia.

Jeśli klient podróżuje często, może rozważyć zakup jednego ubezpieczenia na cały rok. Polisy tego typu zapewniają ochronę na wiele wyjazdów w czasie ich obowiązywania. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o zakupie ubezpieczenia przed każdą wycieczką.

W skutecznej sprzedaży ubezpieczeń kluczowy jest wybór odpowiedniego partnera

Dla agenta gwarancją udanego dopasowania ubezpieczenia do potrzeb klienta jest współpraca z odpowiednim partnerem. Takim, który rozumie, czego oczekują podróżujący oraz jak ewoluują ich preferencje wraz ze zmianą zwyczajów podróżniczych. I uwzględnia to w swoich produktach, ale też w obsłudze posprzedażowej.

Tymi wartościami kieruje się ERGO Ubezpieczenia Podróży. Firma specjalizuje się w polisach turystycznych, a na polskim rynku działa już od ponad 20 lat. Ubezpieczyciel posiada własny zespół zajmujący się likwidacją szkód, dzięki czemu odbywa się ona szybko i sprawnie. Ma także swoje Centrum Alarmowe, dostępne 24/7 w języku polskim, co sprawia, że klient o dowolnej porze może uzyskać wsparcie w kryzysowej sytuacji.

Ubezpieczenie na wyjazd

Firma w ubiegłym roku zmieniła ofertę, dostosowując ją do aktualnych trendów. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych klienci mają do wyboru 4 warianty polis, z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia (w tym chorób tropikalnych i przewlekłych) do 4 mln euro. Nie przewidziano zwyżek ze względu na wiek, a dla dzieci i studentów dostępne są zniżki. Oprócz standardowej taryfy do wyboru jest też taryfa rodzinna, dzięki której można w niższej cenie kupić jedną polisę nawet dla 6 osób (maksymalnie 2 dorosłych i 4 dzieci, nie muszą być ze sobą spokrewnione). Przykładowa cena ubezpieczenia dla całej rodziny to ok. 130 zł (8-dniowy wyjazd, Europa, suma ubezpieczenia 200 000 euro).

W zakres wszystkich wariantów wchodzi NNW, ubezpieczenie bagażu i organizacja transportu medycznego, a trzy najwyższe mają również OC w życiu prywatnym. Każdy wariant zawiera też wsparcie assistance 24/7 w języku polskim. Obejmuje ono m.in. organizację zakwaterowania i wyżywienia na czas rekonwalescencji, transport i zakwaterowanie osoby towarzyszącej czy zawiadomienie bliskich. Co istotne w przypadku wyjazdów rodzinnych – w zakresie assistance w trzech najwyższych wariantach jest m.in. również zakwaterowanie opiekuna hospitalizowanego dziecka w szpitalu.

Ubezpieczenie roczne

Firma oferuje też roczne ubezpieczenie, dla wielu podróży w ciągu roku (każda może trwać do 45 dni). Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach, z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia do 1 mln euro. Zakres multitrip jest równie szeroki jak w polisach krótkoterminowych. Każdy wariant zawiera NNW, ochronę bagażu, leczenie chorób tropikalnych i przewlekłych oraz organizację transportu, a dwa najwyższe także OC.

Wszystkie warianty, zarówno w przypadku ubezpieczenia na pojedynczą podróż, jak i rocznego, zapewniają ochronę w czasie uprawiania sportów rekreacyjnych. Są to m.in. gokarty, jazda hulajnogą czy SUP – ich obszerną listę można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Osobom, które chcą uprawiać aktywności spoza tego katalogu (np. nurkowanie z butlą czy narciarstwo), warto polecić rozszerzenie Pakiet SPORT. W jego zakres wchodzą m.in. koszty rehabilitacji i sprzęt rehabilitacyjny, koszty wypożyczenia sprzętu sportowego czy świadczenie na wypadek zamknięcia tras zjazdowych i kąpielisk.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Uzupełnieniem oferty jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Dwa warianty – Mini i Maxi – zapewniają zwrot 100% poniesionych kosztów, nawet do 40 000 zł na osobę. Ubezpieczeniem objęte są m.in. koszty przewozu, noclegu, przedpłat (w tym zaliczek) oraz zmiany lub zakupu nowego biletu lotniczego. Wariant Maxi dopuszcza aż 24 powody rezygnacji, od śmierci czy nagłej choroby (ubezpieczonego, osoby towarzyszącej lub najbliższej – w tym partnera, dzieci partnera czy teściów), po utratę pracy, wezwanie do sądu, kontrolę PIP, ZUS czy US, a nawet nagłe zachorowanie psa lub kota.

Wsparcie podróży klienta, ale i pracy agenta

W pracy agenta kluczowe jest zrozumienie sprzedawanych produktów. ERGO Ubezpieczenia Podróży również w tej kwestii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Zmiany wprowadzono nie tylko w ofercie, ale też w dokumentach. Nową wersję Ogólnych Warunków Ubezpieczenia spisano w duchu legal design, czyli prostszym, bardziej „ludzkim” językiem, bez prawniczego żargonu. Przygotowano oddzielne dokumenty dla dwóch rodzajów produktów: ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Dzięki temu korzystanie z nich jest łatwiejsze, co upraszcza dopasowanie oferty do potrzeb klienta i proces sprzedaży. OWU zawierają wskazówki i przykłady, które mogą pomóc agentowi w wyjaśnieniu klientom niektórych zapisów.

Ubezpieczyciel wspiera samodzielność agentów, wykorzystując znane systemy sprzedażowe (Amadeus, euroTICKET), ale i oferując dostęp do własnego, intuicyjnego serwisu. Z firmą można też współpracować na zasadzie afiliacji. Agent otrzymuje wynagrodzenie, jeśli klient kupi polisę online po przejściu z banera lub linku umieszczonego na jego stronie. Jednak w razie potrzeby, firma służy wsparciem. Każdy agent ma przypisanego opiekuna, z którym może kontaktować się, jeśli potrzebuje informacji, pomocy lub porady w bieżących sprawach.

Na ERGO Ubezpieczenia Podróży można polegać. Firma stawia na trwałe relacje z agentami, oparte na zaufaniu i jasnych, stabilnych warunkach współpracy. Partnerzy mogą liczyć na atrakcyjne prowizje i wysokie zniżki agencyjne dla pracowników biura. Natomiast klienci na kompleksowe produkty i całodobowe wsparcie w trudnej sytuacji. To wszystko sprawia, że agenci chętnie włączają tego ubezpieczyciela do swojej oferty.

