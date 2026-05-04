Marka Gołębiewski od dekad wyznacza standardy polskiej turystyki premium. Obiekty w Wiśle, Karpaczu, Mikołajkach i Białystoku stały się symbolem wypoczynku na najwyższym poziomie, śmiało konkurując z renomowanymi zagranicznymi resortami. Teraz przyszedł czas na polskie wybrzeże.

Od połowy maja otwarta zostanie możliwość dokonywania rezerwacji na sezon wakacyjny 2026. Wraz z zakończeniem roku szkolnego pierwsi goście będą mogli przekroczyć progi największego hotelu w Polsce, by doświadczyć jego rozmachu i wyjątkowej oferty. To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie staranne planowanie wypoczynku i pragną z wyprzedzeniem zapewnić sobie miejsce w jednej z najbardziej pożądanych nadbałtyckich lokalizacji.

Bez precedensu

Skala inwestycji imponuje. Pierwszy etap obejmuje ponad 500 pokoi zaprojektowanych tak, aby jak najwięcej gości mogło budzić się z widokiem na morze. W kolejnych tygodniach będą udostępniane kolejne, co jest standardową procedurą przy takiej skali obiektu.

Sercem kompleksu będzie Park Wodny Tropikana, największy hotelowy aquapark w Polsce. Na gości czekać będą także największe hotelowe baseny w kraju, w tym zewnętrzny o imponujących wymiarach 104 × 60 metrów. To przestrzeń, która sama w sobie stanie się atrakcją.

- Rodziny z dziećmi znajdą tu wszystko, czego oczekują od nowoczesnego resortu. Dorośli docenią rozbudowaną strefę relaksu, w tym 11 gabinetów SPA, grotę solną, grotę lodową, salę kinową oraz klub nocny przygotowany na eventy zamknięte i wieczorne integracje. Do dyspozycji gości będą również restauracje, kręgielnia oraz nowoczesna, doskonale wyposażona siłownia – mówi Barbara Garczyńska, Dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Hotel Gołębiewski

Można planować

Informacje o możliwości dokonania rezerwacji pojawią się na stronie internetowej obiektu w połowie maja. Dla osób szukających wakacji z pełnym zapleczem atrakcji, komfortem i najwyższym standardem obsługi będzie to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.

- Doskonale wiemy, że wiele osób już dziś planuje swoje wakacyjne wyjazdy i poszukuje idealnego miejsca na wypoczynek nad morzem. Dlatego już wkrótce udostępnimy możliwość dokonywania rezerwacji. Chcemy, aby wszyscy planujący urlop nad Bałtykiem mogli z wyprzedzeniem zorganizować pobyt w miejscu, które łączy komfort, najwyższy standard hotelowy i bogatą ofertę udogodnień. To przestrzeń stworzona z myślą o relaksie, w otoczeniu pięknych plaż, z doskonałą kuchnią oraz jakością, która pozwala w pełni cieszyć się każdą chwilą wypoczynku – dodaje Barbara Garczyńska.

Gołębiewski Holding konsekwentnie realizuje strategię opartą na jakości, kompleksowości i długofalowym podejściu do inwestycji. Każdy hotel tej marki tworzony jest z myślą o gościach, którzy cenią sprawdzoną jakość, wysoki standard obsługi i komfort wypoczynku. Pobierowo otwiera nowy rozdział tej historii, napisany z rozmachem godnym Bałtyku.

