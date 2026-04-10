Siedziba europejskiej centrali Booking.com mieści się w Amsterdamie
Organ odwoławczy holenderskiej komisji ds. kodeksu reklamowego (College van Beroep – CvB) podtrzymał wcześniejszą decyzję, zgodnie z którą stosowanie symbolu gwiazdki przy hotelach na Booking.com może wprowadzać konsumentów w błąd. Sprawa dotyczyła sposobu prezentowania kategorii obiektów noclegowych w Holandii - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Zgodnie z orzeczeniem, jeśli gwiazdki widoczne na platformie są nadawane przez same hotele, a nie przez niezależny system klasyfikacji, musi to być jasno i jednoznacznie wskazane. Brak takiej informacji narusza zasady uczciwej reklamy.
Decyzja stanowi ważne wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku cyfrowym i jest zgodna ze stanowiskiem organizacji branżowych, w tym Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung oraz jej holenderskiego odpowiednika Hotelsterren.nl.
– Gwiazdki hotelowe są przez klientów postrzegane jako obiektywne, standaryzowane i weryfikowalne oznaczenie jakości. Jeśli jednak są przyznawane przez same obiekty i nie jest to jasno komunikowane, dochodzi do naruszenia zasad reklamy – podkreśla dyrektor zarządzająca Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung Christin Neumann.
Eksperci branżowi zwracają uwagę, że orzeczenie ma istotne znaczenie dla przejrzystości rynku rezerwacji online. – Konsumenci muszą mieć pewność, że gwiazdki oznaczają sprawdzoną jakość, a nie subiektywną ocenę samego hotelu. Ten werdykt to ważny krok w kierunku większej transparentności w europejskiej turystyce – dodaje prezes Hotelstars Union Markus Luthe.
Decyzja może mieć szersze konsekwencje dla platform rezerwacyjnych działających w Europie, które będą musiały dokładniej informować o źródle i charakterze prezentowanych ocen standardu obiektów. Wzmacnia zasady transparentności na europejskim rynku rezerwacji online.
