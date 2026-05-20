Aż 59 procent właścicieli obiektów noclegowych deklaruje, że liczba rezerwacji na tegoroczną majówkę była u nich mniejsza niż rok wcześniej – wynika z sondażu platformy rezerwacyjnej otoNoclegi.pl. Jednocześnie 23 procent gospodarzy uważa, że była podobna do tej z ubiegłego roku, a tylko 11 procent wskazało, że było ich więcej lub znacznie więcej.

Po majówce branża z obawą patrzy na kolejny długi weekend, czyli 4–7 czerwca, kiedy wypada tegoroczne Boże Ciało. Dane otoNoclegi.pl wskazują na umiarkowane nastroje.

56 procent właścicieli obiektów oceniło dotychczasowe zainteresowanie czerwcówką jako małe. Duży popyt deklaruje tylko 20 procent respondentów. Jednocześnie dane z ankiety przeprowadzonej przez otoNoclegi.pl wśród turystów pokazują, że część Polaków dopiero planuje czerwcowy wyjazd.

Najczęściej wskazywanym kierunkiem jest Bałtyk (39 procent). Znacznie rzadziej ankietowani wybierali regiony górskie: Sudety wskazało 11 procent, a Tatry 8 procent respondentów. Popularnością cieszą się również Mazury i inne regiony z jeziorami, wskazane przez co dziesiątego turystę.

Majówka pod znakiem last minute i elastycznych warunków

Właściciele obiektów wskazują, że wiele rezerwacji majówkowych pojawiło się dopiero na krótko przed wyjazdem. 37 procent ankietowanych wskazało, że goście rezerwowali pobyty najpóźniej tydzień przed majówką. Kolejne 19 procent odnotowało rezerwacje składane na 2–4 tygodnie przed wyjazdem, a 22 procent – z co najmniej pięciotygodniowym wyprzedzeniem.

– Dla branży oznacza to krótsze okno sprzedażowe i większą niepewność w prognozowaniu obłożenia. Właściciele muszą szybciej reagować na popyt, uruchamiać promocje i dostosowywać ceny niemal w czasie rzeczywistym – komentuje dyrektor zarządzająca w otoNoclegi.pl Anna Kryjer, cytowana w komunikacie.

– Co szósty ankietowany zauważył przed majówką większe zainteresowanie elastycznymi warunkami pobytu, zmianą terminu albo rabatami i promocjami. To pokazuje, że decyzje o wyjazdach są dziś podejmowane ostrożniej: goście nie tylko rezerwują później, ale też dokładniej porównują koszty czy warunki pobytu – dodaje.

Umiarkowane obłożenie i stabilne ceny przed sezonem wakacyjnym

Majówka nie przyniosła poprawy nastrojów w branży noclegowej przed wakacjami. Po długim weekendzie 43 procent respondentów deklaruje bardziej pesymistyczne nastawienie do sezonu wakacyjnego niż wcześniej. Dla 25 procent badanych wyniki majówki nie wpłynęły na oczekiwania, a większy optymizm deklaruje tylko 16 procent.

Jednocześnie prognozy dotyczące lipca i sierpnia pozostają ostrożne. 48 procent właścicieli obiektów noclegowych spodziewa się umiarkowanego obłożenia, 32 procent oczekuje dużego lub bardzo dużego zainteresowania noclegami. Co piąty respondent przewiduje raczej małe lub bardzo małe obłożenie.

– Dobrą informacją dla turystów może być natomiast to, że ponad połowa gospodarzy nie planuje podnosić cen względem stawek z majówki. Podwyżki deklaruje co dziesiąty właściciel obiektu, a 19 procent uzależnia decyzję od poziomu zainteresowania rezerwacjami. Dla osób, które nie zaplanowały jeszcze letniego wyjazdu, może to oznaczać większą szansę na znalezienie korzystnych ofert – mówi ekspertka serwisu otoNoclegi.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez otoNoclegi.pl w maju 2026 roku. metodą ankiety internetowej wśród właścicieli obiektów noclegowych. Wzięło w nim udział 111 respondentów.