Polacy coraz chętniej wyjeżdżają jeszcze przed rozpoczęciem wakacji szkolnych, a długi weekend Bożego Ciała jest jednym z najmocniejszych terminów w tym okresie – piszą Wakacje.pl w komunikacie.

Potwierdza to analiza rezerwacji tego multiagenta, obejmująca podróże rozpoczynające się między 29 maja a 4 czerwca 2026 roku. Ponieważ Boże Ciało jest świętem ruchomym, porównanie nie dotyczy tych samych dat kalendarzowych, ale okresu wyjazdowego związanego z długim weekendem.

– Liczba rezerwacji na ten termin jest obecnie o 26 procent większa niż rok wcześniej, a sygnały dużego zainteresowania widzieliśmy już od początku roku – mówi ekspertka rynku turystycznego w Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German, cytowana w komunikacie.

– W tym sezonie czerwcówka wyraźnie wyprzedza majówkę, która nie układała się w kalendarzu tak korzystnie. Boże Ciało wypada natomiast na początku czerwca, kilka tygodni przed wakacyjnym szczytem. Dla wielu osób to dobry moment na wyjazd do ciepłych krajów, ale jeszcze bez największych tłumów i przy cenach niższych niż w pełni sezonu – dodaje.

Duże zainteresowanie czerwcówką wpisuje się też w szerszy trend częstszego podróżowania. Z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego dla Wakacje.pl w drugiej połowie marca wynika, że coraz więcej osób planuje więcej niż jeden zagraniczny wyjazd w roku. Dwie podróże deklarowało 37 procent respondentów, a trzy lub więcej – 12 procent. Co dziesiąty badany wskazywał, że wyjedzie właśnie w weekend Bożego Ciała.

Turcja, Grecja i Egipt na podium. Hiszpania, Włochy i Malta z wyraźnym wzrostem

Najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej czerwcówki jest Turcja. Za nią plasują się Grecja, Egipt, Hiszpania i Tunezja. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Bułgaria, Cypr, Włochy, Albania i Malta. Co istotne, wszystkie kraje z pierwszej dziesiątki notują dodatnią dynamikę, co pokazuje, że większe zainteresowanie wyjazdami obejmuje nie tylko najpopularniejszą trójkę, ale większą grupę kierunków.

– Turcja, Grecja i Egipt pozostają zdecydowanymi liderami pod względem liczby rezerwacji. To kierunki o ugruntowanej pozycji w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, od lat wybierane przez klientów biur podróży ze względu na pogodę, duży wybór hoteli i sprawdzony model wypoczynku. Jednocześnie widać, że Polacy coraz chętniej rezerwują w biurach podróży także wyjazdy do krajów, które jeszcze do niedawna częściej kojarzyły się z podróżami organizowanymi samodzielnie, jak Hiszpania, Włochy czy Malta. Pakiet turystyczny daje większą wygodę i poczucie bezpieczeństwa, bo obejmuje nie tylko przelot i hotel, ale też transfery i wsparcie organizatora. Dlatego coraz częściej wybierany jest również w wypadku zwiedzania, krótszego urlopu czy bardziej aktywnego wypoczynku – mówi Marzena Buczkowska-German.

Rośnie również zainteresowanie Hiszpanią. Liczba rezerwacji do tego kraju na długi weekend czerwcowy jest o 71 procent większa niż rok wcześniej. Atutami Hiszpanii są różnorodność regionów i duża liczba połączeń lotniczych.

Dużą dynamikę wzrostu notują też Włochy i Malta – odpowiednio 64 procent i 58 procent. Wśród najchętniej wybieranych włoskich kierunków są Sycylia, Sardynia, Kalabria, ale także Rzym.

Pary najliczniejsze, rodziny też korzystają z czerwcówki

W strukturze rezerwacji dominują wyjazdy dwóch osób dorosłych – stanowią niemal połowę podróży w analizowanym okresie. To naturalne dla terminu przypadającego jeszcze przed wakacjami szkolnymi, kiedy większą swobodę w planowaniu urlopu mają turyści niezależni od szkolnego kalendarza.

Czerwcówka nie jest jednak wyłącznie terminem dla par. Podróże z jednym dzieckiem i z dwójką dzieci również mają dwucyfrowy udział w rezerwacjach, co pokazuje, że część rodzin decyduje się na wyjazd jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Last minute jeszcze dostępne, ale wybór szybko się kurczy

Turyści szukający tygodniowego wypoczynku w pięciogwiazdkowym hotelu z wyżywieniem all inclusive wciąż mają spory wybór ofert do Egiptu. Ceny wyjazdów do Hurghady, Marsa Alam czy Szarm el-Szejk zaczynają się od 2400 złotych od osoby.

Podobne ceny ma Bułgaria, gdzie tygodniowy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym z all inclusive można zarezerwować od 2450 złotych od osoby.

Turcja pozostaje dostępna, choć w najpopularniejszych terminach i hotelach pula miejsc jest już mniejsza – urlop na Riwierze Tureckiej to koszt od 2500 złotych od osoby.

Tygodniowy wyjazd do Tunezji można zarezerwować od 2600 zł, do Albanii od 2800 złotych, a do Grecji, między innymi na Kretę lub Chalkidiki, w tej formule od około 3200 złotych od osoby.

Podróżni nastawieni na zwiedzanie i aktywności poza hotelem mogą szukać także ofert ze śniadaniami lub dwoma posiłkami. Tygodniowy pobyt w hotelach czterogwiazdkowych w Bułgarii, z transferem i bagażem rejestrowanym w cenie, to koszt od 1500 złotych od osoby.

Ceny pobytów na Zakintos i Costa Brava zaczynają się od około 2650 złotych, a na Maderę od 3000 złotych od osoby.

– Przy tak dużym zainteresowaniu oferta szybko się kurczy. Wiele osób zarezerwowało wyjazd z dużym wyprzedzeniem i dziś widać, że była to dobra decyzja. Propozycje last minute nadal są dostępne, ale w wypadku najpopularniejszych kierunków, konkretnych terminów i najbardziej poszukiwanych hoteli wybór jest już wyraźnie mniejszy. To ostatni moment, by zaplanować czerwcówkowy wyjazd, jeśli zależy nam na konkretnym terminie, kierunku czy hotelu – dodaje Marzena Buczkowska-German.