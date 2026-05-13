Bayraktar od ponad 20 lat związana jest z branżą turystyczną. Doświadczenie zdobywała w firmach turystycznych, w tym w biurze podróży Neckermann i w organizacji samorządu gospodarczego Polskiej Izbie Turystyki.

W Join UP! Polska pracuje od początku powstania tej spółki w Polsce. „Specjalizuje się w rozwoju sprzedaży, zarządzaniu wzrostem firmy i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających efektywność operacyjną”, jak pisze w komunikacie sama firma.

Bayraktar zarządzała dotychczas sprzedażą, rozbudowywała sieć dystrybucji, współpracując z ponad 2000 agentów turystycznych.

W nowej roli będzie odpowiadać za rozwój spółki, w tym wzrost jej sprzedaży.

„Stanowisko obejmuje po Agnieszce Mrozek, która w ostatnim czasie kierowała rozwojem spółki, a obecnie przygotowuje się do nowego etapu w życiu osobistym. Firma z uznaniem podkreśla jej wkład w budowę organizacji oraz rozwój struktur Join UP! Polska” - czytamy.

– Join UP! Polska to dziś 83 osoby, które wspólnie budują dynamicznie rozwijającą się markę – mówi Katarzyna Bayraktar, cytowana w informacji prasowej. - Moim celem jest łączenie stabilnego wzrostu z odważnym wprowadzaniem nowych rozwiązań, rozwijaniem kolejnych obszarów sprzedaży i aktywnym podążaniem za trendami, które kształtują przyszłość branży turystycznej.

W 2025 roku Join UP! Polska osiągnęła 127 procent wzrostu liczby klientów przy średniej rynkowej wynoszącej około 15 procent. Jej przychody sięgnęły 772,5 miliona złotych, a liczba klientów 284,2 tysiąca.