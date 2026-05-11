Kadr ze spotu „NajlePSIE wakacje”
Dyrektor marketingu Wakacje.pl Katarzyna Walczak i jej zespół zostali nagrodzeni w konkursie CMO Awards by Shortlist Consulting w kategorii purpose ambassador za kampanię „NajlePSIE wakacje” – informują Wakacje.pl w komunikacie prasowym.
CMO Awards by Shortlist Consulting to konkurs wyróżniający liderów marketingu za działania wzmacniające rolę marketingu w organizacji i odpowiadające na istotne wyzwania biznesowe i społeczne.
Kategoria Purpose Ambassador obejmuje inicjatywy skoncentrowane na ważnych celach społecznych, CSR lub ESG. W wypadku Wakacje.pl takim tematem była odpowiedzialność za zwierzęta w czasie wakacyjnych wyjazdów.
„NajlePSIE wakacje” to prowadzona przez Wakacje.pl w 2025 roku kampania społeczna, która zwraca uwagę na problem porzucania psów i kotów w okresie wakacyjnym. W jej ramach emitowany był spot z psem Racuchem, któremu głosu użyczył ambasador marki Wakacje.pl Marcin Prokop. Bohater reklamy spędza swoje „najlepsie” wakacje w salonie spa, jednak lekka forma kryje poważny temat: dla wielu zwierząt sezon urlopowy oznacza utratę domu i opiekunów.
Od dzisiaj Polacy mogą kupować wycieczki największego polskiego biura podróży na platformie sprzedażowej Allegro. Obie firmy obiecują sobie, że dzi...
Kampanii towarzyszyły działania edukacyjne i pomocowe. Na stronie akcji odbiorcy mogli znaleźć porady dotyczące opieki nad zwierzętami, przygotowania pupila do rozłąki na czas wyjazdu i reagowania w wypadku znalezienia porzuconego zwierzęcia. Wakacje.pl wsparły też wybrane schroniska, przekazując im 1,5 tony karmy, a w ramach kampanii odbiorcy mogli liczyć także na zniżki na opiekę nad pupilem w serwisie petsittingowym Petsy.
– Ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna, bo pokazuje, że skuteczny marketing może nie tylko budować markę, ale też wzmacniać tematy, które wymagają społecznej uwagi – mówi szef marki Wakacje.pl Tomasz Bączek, który w imieniu Katarzyny Walczak odebrał nagrodę podczas gali CMO Awards.
– „NajlePSIE wakacje” od początku były dla nas czymś więcej niż kampanią – były sposobem na wykorzystanie naszego zasięgu do nagłośnienia problemu, który co roku wraca w sezonie urlopowym. Cieszymy się, że branża doceniła działania, które przełożyły się na edukację i realne wsparcie. To dla nas ważny temat i na pewno będziemy do niego wracać – dodaje.
To kolejne wyróżnienie związane z akcją „NajlePSIE wakacje”. Kampania została wcześniej nagrodzona w konkursie Kreatura 2025 główną nagrodą w kategorii kampania społeczna/CSR, działania CSR firm i marek.
Partnerami kampanii byli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, fundacja Sarigato w ramach projektu Karmimy Psiaki i serwis Petsy. Za koncept kreatywny odpowiadała Agencja Supermarket, a za produkcję dom produkcyjny Videlec. Spot wyreżyserował Filip Berendt. Planowaniem i zakupem mediów zajął się zespół marketingu Wakacje.pl.
Niemiecka sieć agentów turystycznych Dertour Reisebüro rozwija nowy model „hybrydowej ścieżki klienta”, łączący sztuczną inteligencję, komunikację...
