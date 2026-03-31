Wielkanoc coraz wyraźniej umacnia się w kalendarzu Polaków jako pierwsza okazja do zagranicznego wyjazdu w sezonie wiosenno-letnim – pisze w komunikacie multiagent turystyczny Wakacje.pl. Z jego danych wynika, że w tym roku liczba rezerwacji na okres świąt jest o 21 procent większa niż przed rokiem.

– Choć tym razem Wielkanoc nie łączy się z majówką tak dobrze jak przed rokiem, zainteresowanie wyjazdami w tym terminie jest większe niż rok temu. Święta coraz wyraźniej stają się samodzielnym impulsem do rezerwacji – mówi ekspertka turystyczna Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German, cytowana w komunikacie.

Polacy rezerwują wcześniej, ale nie rezygnują z last minute

Niemal połowa rezerwacji na Wielkanoc została założona ponad dwa miesiące przed wylotem.

– Widzimy dwa równoległe trendy. Z jednej strony klienci coraz częściej rezerwują z dużym wyprzedzeniem, bo chcą mieć wybór i poczucie bezpieczeństwa planowania. Z drugiej strony Wielkanoc pozostaje okresem, w którym nadal można znaleźć atrakcyjne oferty last minute, szczególnie w przypadku najpopularniejszych kierunków z rozbudowaną siatką połączeń i szeroką bazą hotelową – dodaje Marzena Buczkowska-German.

Gdzie Polacy spędzą Wielkanoc 2026

Na świąteczny wyjazd klienci Wakacje.pl najczęściej wybierają Egipt, Hiszpanię, Cypr, Turcję, Maltę i Grecję.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się miejsca, które poza dobrą pogodą oferują świąteczną atmosferę i możliwość zobaczenia, jak Wielkanoc obchodzi się poza Polską. Należą do nich kraje o silnych tradycjach katolickich, na przykład Włochy, które zanotowały wzrost liczby rezerwacji o 157 procent, licząc rok do roku, Malta (plus 78 procent) i Hiszpania (plus 62 procent).

Rosnąca liczba połączeń lotniczych z Polski sprzyja też podróżom do Maroka, które urosło o 67 procent.

Wielkanoc last minute – dokąd i za ile

Największą popularnością cieszą się kurorty nad Morzem Czerwonym, przede wszystkim Hurghada, Marsa Alam i Szarm el-Szejk. Tygodniowy pobyt w okresie świąt w pięciogwiazdkowym hotelu z wyżywieniem all inclusive można znaleźć już od około 1800-1900 złotych za osobę.

Tygodniowy wyjazd last minute do Hiszpanii obejmujący pobyt w czterogwiazdkowym hotelu z dwoma posiłkami kosztuje od 3200 złotych za osobę na Teneryfie lub Costa Brava i od 2900 złotych na Majorce.

Z kolei za tygodniowy wyjazd last minute na Cypr w opcji z dwoma posiłkami trzeba zapłacić od 1900 złotych za osobę, a na Maltę od 2600 złotych z dwoma posiłkami lub od 2000 złotych ze śniadaniami.

Turcja i Grecja są w tym roku nieco niżej w rankingu najpopularniejszych kierunków na Wielkanoc, ale wynika to głównie z innego układu świąt w kalendarzu. Kwiecień to dla wielu tamtejszych regionów dopiero początek sezonu, a oferta lotnicza i hotelowa rozwija się mocniej dopiero w maju. Ceny wyjazdów last minute do Turcji zaczynają się od 1800 złotych za osobę za tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu z wyżywieniem all inclusive.

Siedmiodniowy pobyt w czterogwiazdkowym obiekcie z dwoma posiłkami w Grecji kosztuje od 1800 złotych za osobę na Półwyspie Chalcydyckim i od 2000 złotych na Rodos.