Śląska Organizacja Turystyczna pochwaliła się swoimi osiągnięciami podczas spotkania zorganizowanego dla dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej i gastronomicznej w Warszawie. Wydarzenie promocyjne odbyło się 14 maja 2026 roku w Warszawie w Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Spotkanie było okazją do pokazania, że „Śląskie Smaki” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek kulinarnych w Polsce i wizytówka turystyczna regionu. Projekt, zapoczątkowany w 2006 roku jako festiwal kulinarny, z czasem przekształcił się w produkt turystyczny, nagrodzony m.in. certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej (w 2013 r.) i nagrodą EDEN (2015 r., European Destination of Excellence), przyznawaną przez Komisję Europejską miejscom i produktom szczególnie dbającym o autentyczność.

Autentyczne kulinaria przyciągają turystów

– Polska ma dziedzictwo kulinarne, którym może się chwalić – podkreślała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. To tym bardziej cenne, że walory gastronomiczne są coraz częściej stawiane przez turystów na pierwszych miejscach w ich deklaracjach, co jest dla nich ważne w podróżach. Mówi się już o grupie foodies, czyli tych podróżników, dla których degustowanie lokalnych specjałów kulinarnych jest celem samym w sobie. A, co nie mniej ważne, zwracanie uwagi na lokalność i autentyczność kuchni wpisuje się w potrzebę zrównoważonego zarządzania turystyką.

POT dostrzega ten trend i od lat promuje Polskę za granicą – na międzynarodowych targach, na Expo w Osace czy na spotkaniach z branżą turystyczną (ostatnio w San Francisco przy okazji inauguracji połączeń LOT-u) – rozsławiając polskie wyroby regionalne i polską gastronomię – od prostych regionalnych potraw po najwyższej jakości dokonania polskich kucharzy, ubiegających się o międzynarodowe wyróżnienia i gwiazdki, w tym najsłynniejszego przewodnika wydawnictwa Michelin – wyjaśniała Krucz.

Zainteresowanie turystów kulinarnym dziedzictwem potwierdza dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska. – Kuchnia śląska najbardziej znana jest ze śląskiej rolady i śląskiej pyzy. Tymczasem jest o wiele bogatsza i zróżnicowana. Goście odwiedzający nasz region są zaskoczeni – opowiadała Sikorska.

Wielu prawdziwych potraw można spróbować właśnie na Szlaku Śląskie Smaki, do którego zakwalifikowanych zostały 24 restauracje. Jednym z podstawowych warunków było utrzymywanie w menu co najmniej trzech, czterech dań regionalnych.

Restauratorzy od lat angażują się w rozwój projektu, dbając o najwyższą jakość dań, odpowiedni dobór składników oraz profesjonalną obsługę. Potrawy serwowane w obiektach szlaku przechodzą proces certyfikacji, który gwarantuje zachowanie tradycyjnych receptur i stały, wysoki standard usług. W sumie na szlaku są już 24 restauracje i karczmy.

– Kuchnia śląska to kolorowy ptak – zapewniał ekspert od kuchni regionalnej województwa śląskiego, kucharz, bloger i autor książek kucharskich Remigiusz Rączka. – Składają się na nią kuchnia śląska, jurajska, niemiecka, żydowska, myśliwska, zagłębiowska, beskidzka, chłopska, robotnicza, dworska i jeszcze wiele innych. W dodatku inna kuchnia jest na południu regionu, inna na północy. Raz dostaniecie kluski śląskie z dziurką, innym razem bez – wskazywał na pierwszą z brzegu różnicę.

Po pierwsze autentyczność

Fundamentem marki Śląskie Smaki pozostają autentyczność, lokalne produkty i tradycyjne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Szlak Kulinarny Śląskie Smaki powstał w 2012 roku z inicjatywy Śląskiej Organizacji Turystycznej, jako jeden z pierwszych szlaków kulinarnych w kraju. Jego ideą jest propagowanie dziedzictwa kulinarnego regionu, promocja lokalnych produktów i dobrych restauracji i rozwój turystyki kulinarnej zgodnej z ideą slow food.

Istotną rolę w sukcesie projektu odgrywa Śląska Organizacja Turystyczna, odpowiedzialna za zarządzanie marką, koordynację działań promocyjnych oraz rozwój inicjatyw związanych z turystyką kulinarną. Organizacja od lat konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki, prowadząc szeroko zakrojone działania promocyjne – od portalu internetowego i mediów społecznościowych, po programy telewizyjne, wydarzenia kulinarne i współpracę z uznanymi osobowościami świata kulinariów. Dużą popularnością cieszyły się m.in. program „Rączka Gotuje na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki” oraz odcinki Roberta Makłowicza realizowane w województwie śląskim.

Konferencji towarzyszył występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowe inicjatywy rozwijające ofertę kulinarną regionu, w tym projekt EnoŚląskie – Winiarski Szlak Województwa Śląskiego. Projekt pokazuje, że województwo śląskie coraz mocniej rozwija również kulturę winiarską. Uczestnicy konferencji mieli okazję spróbować odpowiednio dobranych win serwowanych do regionalnych potraw, co podkreśliło nowoczesne podejście do promocji lokalnej gastronomii.

Gościom konferencji podano:

przystawka – śledź na tatarczuchu (tatarczuch to chleb z mąki gryczanej, wypiekany dzisiaj w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej),

zupa – kapuśnica (zakwaszana sokiem z kiszonej kapusty, przyrządzana tylko na Śląsku Cieszyńskim),

danie główne – rolada wołowa, kluski śląskie i modra kapusta,

deser – szpajza cytrynowa (przyrządzana z ubitych jaj z dodatkiem żelatyny i soku z cytryny).

Festiwal Śląskie Smaki – najbliższy w Koszęcinie

Integralnym elementem projektu „Śląskie Smaki” pozostaje Festiwal Śląskie Smaki – jedna z najważniejszych imprez kulinarnych w województwie śląskim, która od lat przyciąga tysiące mieszkańców i turystów z całej Polski. Podczas konferencji organizatorzy zaprosili uczestników na jubileuszowy XX Festiwal Śląskie Smaki, który odbędzie się 14 czerwca 2026 roku w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Głównym elementem Festiwalu jest zawsze konkurs kulinarny, w którym rywalizują profesjonaliści, amatorzy oraz uczniowie szkół gastronomicznych. Uczestnicy przygotują tradycyjne potrawy w autorskiej interpretacji, a najlepsze drużyny otrzymają prestiżowe nagrody – Złote, Srebrne i Brązowe Fartuchy. Program Festiwalu obejmuje także pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, koncerty, strefę relaksu, animacje dla dzieci oraz sprzedaż produktów lokalnych i tradycyjnych.

Wśród atrakcji znajdą się m.in. pokaz kulinarny Remigiusza Rączki „Kapusta – słodka kontra kwaśna”, koncert galowy zespołu „Śląsk”, zwiedzanie pałacu w Koszęcinie i wystawy poświęcone historii i tradycji „Śląska”.

„Śląskie Smaki” pozostają przykładem połączenia promocji regionalnej kuchni z rozwojem turystyki i budowaniem silnej marki regionu. Projekt pokazuje, że autentyczna kuchnia regionalna może stać się nowoczesnym i atrakcyjnym produktem turystycznym o ogólnopolskim i międzynarodowym znaczeniu.