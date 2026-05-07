Na początku czerwca jej relacja z pobytu w stolicy Wielkopolski ukaże się w sobotnim wydaniu dziennika „Trouw” – opiniotwórczej gazety docierającej do ponad 200 tysięcy czytelników.

Jej wizytę w kwietniu zorganizował Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) w Amsterdamie we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT). Luiten jest autorką 22 książek kucharskich, których łączna sprzedaż przekroczyła 350 tysięcy egzemplarzy, a także stałej rubryki w „Trouw” (polski tytuł to „Wierność”) i popularnego bloga „Koken met Karin” (Gotowanie z Karin). W swoich publikacjach łączy podróże z kulinariami, przybliżając czytelnikom smaki miejsc, które odwiedza.

Poznań karmił holenderską dziennikarkę szparagami i rogalami

Program wizyty został przygotowany tak, aby dziennikarce pokazać Poznań jako miasto atrakcyjne dla miłośników dobrej kuchni i autentycznych doświadczeń. Luiten odwiedziła jeżyckie restauracje, Zielony Targ, Rogalowe Muzeum Poznania i Muzeum Pyry.

Wybrała się także na rowerową wycieczkę wokół Rusałki i wzięła udział w warsztatach wypiekania rogali świętomarcińskich w cukierni hotelu Mercure. Na jej talerzu nie zabrakło sezonowych szparagów, smardzów i rabarbaru, a także regionalnych specjałów: pyr z gzikiem, śledzi, kaczki i szagówek. Całość uzupełniły polskie nalewki, sery, wina i regionalne piwo.

Restauracje poznańskie miały okazję pochwalić się holenderskiej specjalistce od kulinariów Foto: PLOT

Holenderscy smakosze dowiedzą się, co wyjątkowego zjedzą w Poznaniu

Poznań coraz mocniej zaznacza swoją obecność na mapie europejskiej turystyki kulinarnej. – Przez cztery dni smakowaliśmy, odkrywaliśmy i zwiedzaliśmy, chcąc za pośrednictwem Karin dotrzeć do holenderskich smakoszy i pokazać im Poznań pełen smaków, historii i lokalnych tradycji – podkreśla Jakub Pindych, specjalista ds. turystyki kulinarnej i biznesowej w PLOT.

Wizyta wpisuje się w działania ZOPOT Amsterdam promujące Polskę jako kierunek atrakcyjny dla turystów poszukujących autentycznych doświadczeń, lokalnej kuchni i mniej oczywistych europejskich city breaków.

– Cieszymy się, że relacja z pobytu ukaże się właśnie w „Trouw” – gazecie czytanej przez osoby zaangażowane społecznie, ceniące rzetelne opinie i wysokiej jakości dziennikarstwo. Mamy nadzieję, że czytelnicy zainspirowani publikacją jeszcze w tym roku odwiedzą stolicę Wielkopolski – komentuje Małgorzata Duijnmayer z amsterdamskiego ZOPOT-u, koordynatorka wizyty.