Jak czytamy w komunikacie, podczas konferencji prasowej w Stambule minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy przedstawił wyniki sektora turystycznego za pierwsze trzy miesiące 2026 roku. Turcja odnotowała wzrost liczby zagranicznych turystów o 4,2 procent, osiągając liczbę 9,2 miliona odwiedzających. Turyści zostawili 9,9 miliarda dolarów (+4,2 procent rok do roku).

Średnie wydatki na osobę za noc wzrosły do 102 dolarów, co oznaczało wzrost o 2,8 procent. W 2017 roku było to 68 dolarów, a w 2025 – 99 dolarów.

W pierwszym kwartale 2026 roku najwięcej gości przyjechało z Niemiec – 678 tysięcy, z Rosji – 651 tysięcy i z Bułgarii - z 539 tysięcy.

Minister: Nie jest łatwo, ale nauczyliśmy się zarządzać w kryzysie

– Przechodzimy przez wyjątkowo wrażliwy okres w skali globalnej – mówił Ersoy. – Napięcia regionalne, zmiany geopolityczne, negatywne skutki konfliktów i wynikające z nich wahania w międzynarodowym ruchu turystycznym należą do głównych czynników bezpośrednio wpływających na sektor turystyczny. Kryzysy mogą i będą pojawiać się w naszym regionie, jednak kluczowe znaczenie ma to, jak się nimi zarządza. W ubiegłym roku mierzyliśmy się z podobnymi globalnymi wyzwaniami i regionalną niepewnością. Mimo to zamknęliśmy 2025 rok wynikiem 64 milionów odwiedzających i przychodami z turystyki wielkości 65,2 miliarda dolarów.

– Dane wyraźnie pokazują, że Turcja jest nie tylko silnym kierunkiem turystycznym, ale i ma dużą zdolność zarządzania kryzysowego. W tym roku będziemy kontynuować nasze działania z tą samą determinacją, wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenie. Na bieżąco monitorujemy rezerwacje w hotelach, anulacje, zmiany planów podróży i zachowania konsumentów. Dzięki temu możemy nie tylko analizować sytuację, ale i szybko wdrażać działania dopasowane do poszczególnych rynków – dodał minister.

Światowe wydarzenia pokazują atrakcyjność Turcji

Ersoy podkreślił też, że Turcja, a zwłaszcza Stambuł, organizuje znaczące wydarzenia sportowe i kulturalne o światowym zasięgu. Wzmacniają one pozycję kraju jako sprawdzonego i atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Jednym z nich mają być wyścigi Formuły 1 i Grand Prix Turcji w 2027 roku w Stambule. Z kolei 20 maja zostaną rozegrane w Stambule Finały Ligi Europy UEFA.

– Takie wydarzenia nie ograniczają się jedynie do wymiaru artystycznego i sportowego, pełnią one również istotną rolę w promocji turystycznej kraju – przekonywał Ersoy.