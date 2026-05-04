W kwietniu krakowskie lotnisko obsłużyło 1 214 353 pasażerów, czyli o 13 procent (139 tysięcy) więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

– To bardzo szybki wzrost i świetna zapowiedź szczytu sezonu letniego – komentuje prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym. – Tym bardziej, że te doskonałe wyniki osiągnęliśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej – podczas trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wymusił na przewoźnikach zawieszenie niektórych lotów– zaznacza.

Od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło już 4 250 965 pasażerów. Pierwsze cztery miesiące ubiegłego roku zakończyły się wynikiem 3 716 432. Kwiecień 2025 roku był pierwszym miesiącem z przekroczoną liczbą miliona obsłużonych pasażerów w jednym miesiącu, podczas gdy w tym roku udało się to już w lutym.

Jak pokazują statystyki, z powodu zawieszonych lotów na Bliski Wschód w marcu i kwietniu nie odbyło się ponad 500 operacji lotniczych, z których mogłoby skorzystać ponad 80 tysięcy pasażerów.

– W tej chwili odbywają się loty z Krakowa do Tel Awiwu, a pozostali przewoźnicy deklarują wznowienie operacji w drugiej połowie maja – mówi. – Czekamy także na nowego przewoźnika na naszym lotnisku. Etihad zgodnie z planem ma zainaugurować loty do Abu Zabi 11 czerwca – dodaje.

Terminal wspierający już działa

30 kwietnia przyjmowanie pierwszych podróżnych w strefie non-Schengen rozpoczął terminal wspierający. Tego dnia o godzinie 12:45 wystartował inauguracyjny rejs Ryanaira do Manchesteru ze 186 pasażerami na pokładzie.

Już pierwsze dni funkcjonowania terminalu wyraźnie pokazały jego realny wpływ na poprawę komfortu podróżnych i usprawnienie obsługi – czytamy w komunikacie. Pierwszego dnia obsłużono w nowych przestrzeniach 2 664 pasażerów, a od 30 kwietnia do 3 maja już 12 304 pasażerów.

Podczas długiego weekendu majowego od 30 kwietnia do 3 maja podróże samolotem z i do Kraków Airport wybrało 174 188 pasażerów.