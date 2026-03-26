Wśród nowości w sezonie Lato 2026 znalazły się liczne kierunki oferowane przez przewoźników współpracujących z Kraków Airport. LOT uruchomi połączenia do Rzymu, Barcelony, Madrytu i Gdańska. Wizz Air wzbogaci swoją ofertę o loty do Budapesztu, Wenecji i na Rodos, a Ryanair zaproponuje rejsy do Budapesztu.

Reklama Reklama

– Sezon zimowy możemy uznać za bardzo udany. Od początku roku obsłużyliśmy już 2,7 miliona pasażerów – mówi prezes zarządu Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie. – Co więcej, pierwszy raz w historii luty był miesiącem, w którym przekroczyliśmy próg miliona pasażerów! Przez cały rok, wspólnie z przewoźnikami, pracujemy nad rozwojem całorocznej siatki połączeń, tak aby jak najlepiej odpowiadała ona na potrzeby naszych pasażerów. Z jednej strony analizujemy nowe kierunki, które mogą być atrakcyjne dla podróżnych, z drugiej – stawiamy na sprawdzone połączenia, które co roku cieszą się ogromną popularnością. Wśród nich niezmiennie znajdują się Rzym, Barcelona i Stambuł.

Foto: Kraków Airport

„W sezonie lato 2026 obserwujemy wyraźny wzrost częstotliwości operacji lotniczych na wybranych trasach w porównaniu z sezonem lato 2025. Zwiększenie liczby rejsów tygodniowo jest istotnym wskaźnikiem rosnącego popytu i znaczenia danej trasy w siatce połączeń przewoźników.

Największy wzrost odnotowano na trasie do Kopenhagi obsługiwanej przez SAS, gdzie liczba rejsów wzrosła z 6 do nawet 14 tygodniowo w szczycie sezonu (...). Istotne zwiększenie częstotliwości widoczne jest również na trasach realizowanych przez Wizz Air – do Rzymu (z 7 do 12 rejsów tygodniowo) i do Barcelony (z 7 do 11 rejsów tygodniowo). Ryanair znacząco rozwinął połączenie na Maltę, zwiększając liczbę lotów z 5 do 9 tygodniowo” - czytamy w komunikacie.

Lotnisko informuje też, że z uwagą obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, licząc na zakończenie tamtejszego konfliktu zbrojnego, co pozwoli na rozwój siatki połączeń z Krakowa do krajów tego regionu świata.

A tymczasem na 11 czerwca linia lotnicza Etihad Airways zaplanowała inaugurację lotów z Krakowa do Abu Zabi, realizowanego z częstotliwością trzech rejsów tygodniowo.