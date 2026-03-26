Letnia siatka połączeń zacznie obowiązywać 29 marca. Znajdą się w niej trasy do 29 krajów, na 82 lotniska. Połączenia będzie realizować w sumie 11 linii lotniczych.

Wśród kierunków są nowe: Dubrownik, Palma, Nicea, Tallin, Bruksela, Palermo, Rijeka, Ateny i Warna. Ponadto w ofercie będą loty do letnich kurortów w Grecji, w Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech. „Do zwiedzania mamy Europę Środkową: Pragę, Budapeszt, Bukareszt, Bratysławę, mamy też kierunki wschodnie: Wilno i Tallin oraz zawsze popularne miejsca takie jak: Rzym, Paryż, Londyn, Sztokholm, Kopenhaga i Oslo” - odnotowuje lotnisko w komunikacie.

Biura podróży mają w ofercie 88 kierunków, najwięcej do Grecji, Turcji i Hiszpanii. W sumie można z nimi polecieć do 13 krajów. Tu też są nowości, takie jak wyspa należąca do Madagaskaru, Nosy Be, Kalabria (Lamezia Terme), Maroko (Wadżda-Angads), Gran Canaria i Faro. Oferty wakacyjne z Gdańska są dostępne w pięciu biurach podróży.

– Wraz z liniami lotniczymi oferujemy naszym pasażerom rekordową liczbę połączeń w tym sezonie wiosenno-letnim – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski. – Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zadowoli najbardziej wymagających klientów. Mogą latać do swoich ulubionych ciepłych kurortów, na dłuższe pobyty i city breaki, do ciekawych miejsc do zwiedzania. Wycieczki oferowane przez biura podróży, realizowane lotami czarterowymi, też są bardzo obiecujące w tym sezonie, a oferta lotów jest bardzo bogata. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu lataniem z Gdańska naszych pasażerów i odpowiadającej na to ofercie linii lotniczych i biur podróży.

Siatka połączeń regularnych

Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Bratysława, Brindisi, Bristol, Bukareszt, Burgas, Dublin, Dubrownik, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kreta Chania, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Majorka Palma, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Palermo, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Rzym-Fiumicino, Santorini, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Tirana, Vaxjo, Wenecja-Treviso, Wrocław, Zadar;

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Ateny, Barcelona-El Prat, Bergen, Billund, Budapeszt, Bukareszt, Burgas, Dortmund, Dubrownik, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion Kreta, Kopenhaga, Larnaka, Londyn-Luton, Madera, Madryt, Majorka Palma, Malaga, Mediolan-Malpensa, Nicea, Oslo-Gardermoen, Podgorica, Poprad, Rejkiawik-Keflavik, Rijeka, Rzym-Fiumicino, Split, Stavanger, Sycylia Katania, Sztokholm-Arlanda, Tallin, Teneryfa, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku, Warna, Wilno;

LOT: Bergen, Bruksela, Kraków, Oslo, Stambuł, Rzeszów, Warszawa.

Amsterdam - KLM, Kopenhaga - SAS, Frankfurt, Monachium - Lufthansa, Bergen, Oslo-Gardermoen - Norwegian, Dusseldorf - Eurowings, Helsinki - Finnair, Rejkiawik-Keflavik - Icelandair, Zurych Swiss.

Oferta biur podróży

TUI: Agadir, Dalaman, Izmir, Antalya, Bodrum, Marsa Alam, Hurgada, Dżerba, Hammamet, Chania, Heraklion, Rodos, Kos, Zakintos, Korfu, Malaga, Palma, Fuerteventura, Teneryfa, Madera, Larnaka, Burgas, Warna, Tirana;

Rainbow: Agadir, Maroko Wadżda-Angads, Antalya, Bodrum, Dalaman, Dżerba, Hammamet, Monastyr, Marsa Alam, Hurgada, Saloniki, Chania, Heraklion, Korfu, Kos, Rodos, Zakintos, Larnaka, Faro, Palma, Girona, Lamezia Terme Kalabria, Podgorica, Warna, Burgas, Tirana.

Itaka: Madagaskar, Antalya, Bodrum, Marsa Alam, Hurgada, Monastyr, Chania, Heraklion, Rodos, Korfu, Zakintos, Kos, Palma, Gran Canaria, Fuerteventura, Girona, Tirana, Faro, Burgas, Lamezia Terme Kalabria.

Coral Travel: Izmir, Bodrum, Dalaman, Dżerba, Hammamet, Rodos, Heraklion, Larnaka, Girona, Burgas.

Grecos: Saloniki, Korfu, Chania, Heraklion, Kos, Rodos, Zakintos, Larnaka.