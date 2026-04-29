W środę, 17 czerwca, pierwszy samolot w sezonie letnim zabierze pasażerów do Antalyi.

Dzień później, w czwartek 18 czerwca touroperator uruchomi połączenie do Tirany, stolicy Albanii – informuje lotnisko.

„Wybierając wylot na wczasy z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury stawiamy na komfort podróżowania z regionalnego portu: bez wielogodzinnych dojazdów do dużych lotnisk, tłumów i długich kolejek" – czytamy w komunikacie lotniska.

Jak dodaje jego rzecznik Dariusz Naworski, nieduża skala samego obiektu „przekłada się na wygodę i spokojny początek urlopu".

Lotnisko informuje też, że przygotowało dodatkowe udogodnienia dla podróżnych. Wśród nich możliwość zaparkowania na lotniskowym parkingu za promocyjną stawkę jednego złotego. Jest też punkt odprawy dla rodzin z dziećmi, który „usprawnia formalności przed odlotem".

– Rozwój oferty czarterowej to dla nas jeden z kluczowych kierunków działania – podkreśla Wiktor Wójcik, prezes spółki Warmia i Mazury, zarządcy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. – Chcemy, aby mieszkańcy Warmii i Mazur mogli rozpoczynać wakacje blisko domu – komfortowo, bez stresu i długich dojazdów. Letnie połączenia do Turcji i Albanii to odpowiedź na rosnące zainteresowanie sprawdzonymi, ale i wciąż atrakcyjnymi kierunkami turystycznymi.