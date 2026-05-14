W kwietniu 2026 roku z Lotniska Chopina w Warszawie skorzystało 1,94 miliona pasażerów, a więc o 6,7 procent więcej niż rok wcześniej. Najwięcej podróżnych było w niedzielę, 26 kwietnia – 76 234.

Reklama Reklama

Bezpiecznie i punktualnie

Łącznie od początku roku stołeczne lotnisko odprawiło 7,15 miliona podróżnych, co oznaczało wzrost o 7,5 procent porównując rok do roku.

W kwietniu zrealizowano na stołecznym lotnisku 15 044 operacje pasażerskie – o około 70 mniej rok temu. Łączna liczba wszystkich operacji to 16 198 i ona również była nieznacznie niższa względem 2026 roku – wyjaśnia PPL.

Czytaj więcej Lotniska Nowy rekord ruchu pasażerów na lotnisku w Katowicach. Zawiedli klienci czarterów W kwietniu linie lotnicze przewiozły z i do Katowic 485 415 podróżnych, co stanowiło rekord dla tego miesiąca na tym lotnisku. Wynik był o 59 806 w...

Mimo wzrostu ruchu pasażerów, Lotnisko Chopina zanotowało znakomity wynik w rankingu punktualności. - W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez AirAdvisor oceniano m.in. wskaźnik odwołanych lotów, średnią długość opóźnień i liczbę operacji lotniczych pod kątem przepustowości i braku przeciążeń. Pod względem minimalnego ryzyka opóźnień warszawski port zajął 2. miejsce na świecie z wynikiem 9,15 na 10 możliwych punktów (stołeczny port wyprzedziło jedynie lotnisko Sztokholm-Arlanda). Co więcej - w strefie ryzyka oba te porty, jako jedyne w zestawieniu, uzyskały status najbezpieczniejszego – relacjonuje cytowany w komunikacie PPL-u członek zarządu tej firmy ds. finansowo-handlowych Marcin Danił.

Prawie 5 milionów pasażerów w pierwszym kwartale

W pierwszych czterech miesiącach roku niezmiennie około dwie trzecie pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen (4,9 miliona) a jedna trzecia poza Schengen (2,26 miliona).

Więcej niż wcześniej pasażerów podróżowało z przewoźnikami niskokosztowymi, bo 30 procent (wzrost o 3 punkty procentowe). O jeden punkt procentowy, z 10 do 9 procent, spadł udział przewoźników czarterowych. 61 procent (spadek o 2 p.p.) wyniósł udział przewoźników rozkładowych – „wpływ na to ma sytuacja na Bliskim Wschodzie i nadal obowiązujące zalecenie Agencji Bezpieczeństwa Lotnictwa UE (EASA), które uniemożliwia przewoźnikom unijnym wykonywanie połączeń w ten rejon [świata]” - czytamy w komunikacie.

Londyn, Paryż, Amsterdam – najchętniej wybierane kierunki

Liczba pasażerów, którzy się jedynie przesiadali na Lotnisku Chopina w kwietniu wyniosła 26 procent i była wyższa o prawie 20 tysięcy od ubiegłorocznej. Średni współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie (ang. seat factor) wyniósł prawie 80 procent.

Londyn, Paryż, Amsterdam i Bruksela utrzymywały się w czołówce najchętniej wybieranych przez pasażerów kierunków regularnych. W pierwszej piątce tym razem znalazł się Rzym. Z pierwszej dziesiątki wypadły natomiast kierunki bliskowschodnie. Czołówka listy kierunków czarterowych pozostaje niezmienna: Marsa Alam, Hurghada i Szarm el-Szejk. Na 4. miejscu znalazła się Fuerteventura, która przeskoczyła Antalyę (aktualnie piąta).