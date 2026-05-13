Egipt planuje znaczące zwiększenie potencjału turystycznego w najbliższych latach. Jak poinformował cytowany przez portal Daily Egypt News prezes Egipskiego Urzędu ds. Turystyki (ETA) Mostafa Mounir, kraj zamierza osiągnąć liczbę 300 tysięcy pokojów hotelowych do 2030 roku. Cel ten jest częścią strategii przebudowy systemu inwestycji turystycznych i wzmocnienia pozycji Egiptu jako jednego z najważniejszych kierunków turystycznych świata.

Podczas konferencji „The Investor Conference” Mounir podkreślił, że rozwój turystyki pozostaje jednym z priorytetów egipskiego rządu. Szczególny nacisk kładzie na zwiększenie liczby miejsc w hotelach i lepsze wykorzystanie potencjału najważniejszych regionów turystycznych, zwłaszcza Synaju Południowego i wybrzeża Morza Czerwonego, które pozostaje kluczowym obszarem dla egipskiej turystyki.

W Egipcie przybywa obiektów noclegowych

W ciągu ostatnich 35 lat ETA zwiększyła bazę noclegową o prawie 110 tysięcy pokojów hotelowych oraz ponad 106 tysięcy jednostek mieszkalnych przeznaczonych pod turystykę. Łącznie daje to około 250 tysięcy jednostek noclegowych, czyli niemal połowę całkowitej bazy turystycznej kraju.

Według władz to nadal nie idzie w parze z potencjałem Egiptu jako kierunku turystycznego konkurującego z największymi destynacjami. Dlatego jednym z głównych celów reformy ma być lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, szczególnie części niedostatecznie wykorzystywanych apartamentów turystycznych. Plan zakłada przekształcenie części ze 106 tysięcy takich jednostek w obiekty zarządzane przez operatorów hotelowych i włączenie ich do międzynarodowych systemów rezerwacyjnych.

Egipskie władze liczą, że poprawi to efektywność operacyjną, zwiększy rentowność inwestycji i pozwoli poszerzyć zasoby rynku turystycznego. Dodatkowym atutem ma być fakt, że istniejąca infrastruktura w strefach rozwoju turystyki pozwala na dalszą rozbudowę bez konieczności przeznaczania dużych nowych terenów inwestycyjnych. Wiele projektów pozostaje bowiem nadal niezakończonych, co daje możliwość dalszego zwiększania podaży noclegowej w ramach już istniejących planów zagospodarowania.

Rośnie popularność Egiptu wśród turystów

Zgodnie z danymi World Tourism Barometer Egipt odnotował w 2025 roku 20-procentowy wzrost liczby przyjazdów z zagranicy. Tym samym znalazł się wśród krajów, w których ruch turystyczny rośnie najszybciej na świecie.

W 2025 roku Egipt odwiedziło 19 milionów turystów. Władze kraju postawiły sobie jednak jako strategiczny cel osiągnięcie 30 milionów turystów do 2030 roku, a następnie podwojenie tego wyniku w kolejnych latach.

Rząd przeznacza duże sumy na wspieranie inwestorów, którzy chcieliby lokować w Egipcie nowe hotele i resorty.