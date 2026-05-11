W projekcie nowelizacji resort klimatu i środowiska proponuje między innymi, aby organy ochrony przyrody miały możliwość natychmiastowego reagowania na działania naruszające zakazy obowiązujące na obszarach chronionych lub dotyczące ochrony gatunkowej. Wprowadza również przepisy upraszczające system planowania ochrony obszarów Natura 2000 i precyzujące katalog zakazów obowiązujących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz zasady ich udostępniania.

Siedem parków narodowych na liście do podwyżek

Nowe brzmienie mają mieć także przepisy o zasadach finansowania Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) przez parki narodowe: Tatrzański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy.

W kwestii tej resort proponuje odejście od obecnego rozwiązania, które polega na przekazywaniu przez parki służbom ratowniczym 15 procent wpływów ze sprzedaży biletów na rzecz doliczania do ceny biletów do parków oddzielnej opłaty w wysokości 15 procent jej ceny. Rozwiązanie to miałoby w opinii ministerstwa dostosować system ratownictwa do zwiększającego się ruchu turystycznego.

15 procent na ratownictwo – to dużo czy mało?

Pomysł resortu spotkał się z mieszanymi reakcjami przedstawicieli parków narodowych. Cytowany przez Portal Samorządowy dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski, wskazuje, że zmiana uderzy w turystów odwiedzających parki, zwłaszcza jeśli proponowana przez resort opłata będzie doliczana nie tylko do biletów wstępu, ale i do innych odpłatnych usług, jak korzystanie z parkingów.

Korzyści płynące ze zmiany sposobu finansowania służb ratowniczych widzi natomiast naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Uważa a on wręcz, że proponowana wysokość dopłaty do biletu powinna wynosić przynajmniej 20 procent, co byłoby bardziej adekwatne wobec rosnących kosztów działalności ratowniczej.

Z kolei Michał Sokołowski, dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego, jest zdania, że doliczanie 15 procent opłaty na ratownictwo bezpośrednio do ceny biletu to rozwiązanie korzystniejsze niż funkcjonujące obecnie, ponieważ nie uszczupla przychodów parków narodowych, przez co te mogą przeznaczać pieniądze na ustawowe działania.

Obecnie bilety wstępu do Tatrzańskiego, Karkonoskiego czy Bieszczadzkiego Parku Narodowego to koszt 11 złotych za bilet normalny. Drożej – 18 złotych – należy zapłacić za tego rodzaju wejściówkę w Parku Narodowym Gór Stołowych. Z kolei Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp, ale za udostępnienie wybranych obiektów i obszarów. Na przykład bilet na Trzy Korony i Sokolicę kosztuje 10 złotych.