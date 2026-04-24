Pierwszy rejs z Gdańska do Wilna odbędzie się 2 maja – podaje w komunikacie Port Lotniczy Gdańsk. Trasę tę obsługiwać będzie cztery razy w tygodniu (we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele) Wizz Air.

Reklama Reklama

Wylot z Gdańska zaplanowano na godzinę 16:25, przylot do Wilna na 18:30 czasu lokalnego. Z Wilna samolot wystartuje o 19:05, by wylądować w Gdańsku o 19:10 czasu polskiego. Podróż potrwa godzinę i pięć minut.

O atrakcjach Litwy w Porcie Lotniczym Gdańsk

Z okazji uruchomienia tego połączenia w strefie VIP Portu Lotniczego Gdańsk odbyło się wczoraj spotkanie z przedstawicielami litewskich organizacji turystycznych Lithuania Travel i Go Vilnius. Wśród około 60 gości znaleźli się między innymi attaché ds. transportu ambasady Litwy w Polsce Liliana Jaroslavska, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Olivia Harangozo, reprezentanci ogólnopolskich i pomorskich biur podróży, a także hotelarze i touroperatorzy z Litwy.

– Jesteśmy dumni z uruchomienia nowego połączenia między Gdańskiem a Wilnem, co jeszcze bardziej wzmocni więzi między Polską a Litwą. Oba rynki mają dla nas strategiczne znaczenie, ponieważ popyt na podróże turystyczne i służbowe jest duży i stale rośnie, natomiast wymiana gospodarcza i kulturalna między oboma krajami staje się coraz bardziej zauważalna – mówiła podczas spotkania Olivia Harangozo.

– Spotykamy się, aby wspólnie promować połączenie Gdańsk–Wilno i zachęcać do odkrywania niezwykłego potencjału turystycznego Litwy. Ta trasa to coś więcej niż tylko linia na mapie – to most łączący nasze kultury, historię i ludzi. Jesteśmy głęboko przekonani, że rozwój bezpośrednich połączeń lotniczych przyczyni się do wzmocnienia relacji biznesowych, turystycznych i społecznych między naszymi krajami. Litwa ze swoim bogatym dziedzictwem i piękną przyrodą jest wyjątkowym kierunkiem podróży dla mieszkańców Pomorza i północnej Polski – mówiła kierownik działu analiz ekonomicznych i marketingu Portu Lotniczego Gdańsk Iwona Tomczyńska.

Litwa wciąż mało znana

„Litwa bliska, ale wciąż mało znana” – to motyw przewodni prezentacji przedstawicieli Lithuania Travel i Go Vilnius. Zwracali oni uwagę, że choć liczba Polaków odwiedzających Litwę stale rośnie i stanowią oni największą grupę zagranicznych turystów w tym kraju, ich wiedza na temat Litwy wciąż jest dość ograniczona.

Joana Mikulska z Go Vilnius podkreśliła, że Wilno to nie tylko wpisana na listę dziedzictwa UNESCO starówka, ale też samozwańcza republika artystów Zarzecze (Užupis), dawne więzienie Łukiszki zamienione w strefę koncertów i szlak gastronomiczny, na którym znajduje się 27 restauracji wyróżnionych przez przewodnik Michelin. Inne godne uwagi atrakcje Litwy to nadmorska Połąga, portowa Kłajpeda czy modernistyczne Kowno.

W tegorocznej siatce połączeń regularnych z gdańskiego lotniska znalazło się 110 kierunków w 30 krajach, obsługiwanych przez 12 przewoźników.