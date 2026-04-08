„To absolutna nowość w ofercie wakacyjnych kierunków z Gdańska i jeden z najbardziej egzotycznych rejsów czarterowych dostępnych z Polski” - czytamy w komunikacie lotniska i biura podróży.

Madagaskar czeka na turystów z Pomorza

Nosy Be to wyspa położona osiem kilometrów od północno-zachodniego wybrzeża Madagaskaru. Nazywana jest wyspą zapachów dzięki plantacjom ylang-ylang (jagodlinu wonnego), wanilii i kawy. Ma piękne plaże, turkusową wodę i unikatową przyrodę – czytamy opis we wspólnej informacji.

„Sam Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie, położoną w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Ponad 90 procent dzikiej przyrody nie występuje w żadnym innym miejscu na ziemi. Wakacje na Madagaskarze to m.in. spotkania z lemurami w naturze, spacery kilkusetletnią Aleją Baobabów i relaks na plażach z niemal białym piaskiem i turkusowym oceanem”.

Wielki dreamliner zabierze 355 pasażerów

Boeing 787-9 Dreamliner włoskiej linii czarterowej Neos ma 355 miejsc dla pasażerów. Na początek Itaka zorganizowała pięć lotów z Gdańska: 26 kwietnia oraz 3, 10, 17 i 24 maja. Jeśli znajdą się chętni, oferta ma być przedłużona.

Boeing 787-9 jest jednym z największych modeli dreamlinera Foto: Neos Air

Boeing 787-9 jest drugą pod względem wielkości maszyną modelu dreamliner. Jego długość to 62,81 metra, wysokość 17,02 metra, a rozpiętość skrzydeł 60,12 metra. Maksymalna masa startowa to 251 ton, czyli około trzy razy więcej niż popularnych boeingów 737 czy airbusów A320. Maszyna może do zbiorników zabrać ponad 100 ton paliwa, co pozwala jej lecieć bez przerwy na odległość ponad 14 tysięcy kilometrów.

Ostatnie odwiedziny dreamlinera w Gdańsku, w wersji 787-8, miały miejsce 13 kwietnia 2024 roku. Maszyna należąca do linii AirEuropa lądowała tu na zlecenie hiszpańskich sił zbrojnych.

Jak dodaje biuro prasowe lotniska, przyjęcie tak dużego samolotu, wiąże się z koniecznością zapewnienia większej niż zwykle liczby strażaków, pozostających w gotowości podczas startu i lądowania tej maszyny. Gdańskie lotnisko jest na to przygotowane.