W pierwszym kwartale Port Lotniczy w Gdańsk obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów (475,6 tysiąca w styczniu, 472,1 tysiąca w lutym i 529 tysięcy w marcu) – to o 7,1 procent więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Zdecydowana większość (93,8 procent) podróżowała za granicę.

Odbyło się 13,1 tysiąca operacji lotniczych – o 14 procent więcej niż rok temu.

– Dynamika wzrostu obsłużonych pasażerów w pierwszym kwartale tego roku jest trochę niższa niż planowaliśmy. Jest 7 procent, a liczyliśmy na 10 procent. Jednak nadal przewidujemy, że w skali całego roku ruch pasażerski wzrośnie nam na tyle, by przekroczyć liczbę 8 milionów pasażerów – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie prasowym.

– Turbulencje w ruchu lotniczym związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie dotychczas nas nie dotknęły. W okresie zimowym lotnisko w Gdańsku nie ma bowiem zbyt wielu połączeń czarterowych na Bliski Wschód i w rejony, do których lata się przez takie porty jak Doha czy Dubaj, które zostały dotknięte skutkami wojny. Patrząc na cały rynek lotniczy, odwoływane są obecnie tylko niektóre loty, a ceny biletów muszą być wyższe z powodu drożejącego paliwa lotniczego. Jednak jeszcze nie bijmy na alarm, tylko obserwujmy sytuację, szczególnie jak będzie wyglądał sezon letni – dodaje Kloskowski.

Dokąd najczęściej latali pasażerowie z Gdańska?

Najpopularniejsze kierunki w pierwszym kwartale to Londyn (106,5 tysiąca pasażerów), Oslo (92,5 tysiąca) i Kopenhaga (88,9 tysiąca).

Lotnisko zanotowało duży wzrost ruchu czarterowego – obsłużyło 80,7 tysiąca pasażerów, czyli aż o 62,2 procent więcej niż w pierwszym kwartale 2025 roku. Najwięcej klientów biur podróży latało do Egiptu, Turcji, Hiszpanii i Maroka.

Największy udział w ruchu regularnym miał Wizz Air, realizując 46,9 procent połączeń z Gdańska. Za nim uplasowały się Ryanair (34,1 procent) i LOT (5 procent).

Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 77 procent.

W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 76,1 miliona złotych, o 8,6 procent więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Lotnisko wypracowało prawie 14 milionów złotych zysku ze sprzedaży (o 4,8 procent mniej niż rok wcześniej) i prawie 13 milionów złotych zysku netto (o 8,5 procent mniej).

Aktualna siatka połączeń z Gdańska:

Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Bratysława, Brindisi, Bristol, Bukareszt, Burgas, Chania, Dublin, Dubrownik, Edynburg, Göteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Palermo, Palma de Mallorca, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Rzym-Fiumicino, Santorini, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Tirana, Växjö, Wenecja-Treviso, Wrocław, Zadar

Wizz Air: Aberdeen, Ålesund, Alicante, Ateny, Barcelona-El Prat, Bergen, Billund, Budapeszt, Bukareszt, Burgas, Dortmund, Dubrownik, Eindhoven, Göteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion, Katania, Kopenhaga, Larnaka, Londyn-Luton, Madera, Madryt, Malaga, Mediolan-Malpensa, Nicea, Oslo-Gardermoen, Palma de Mallorca, Podgorica, Poprad, Rejkiawik-Keflavik, Rijeka, Rzym-Fiumicino, Split, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Tallinn, Teneryfa, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku, Warna, Wilno.

LOT: Bergen, Bruksela, Kraków, Oslo, Stambuł, Rzeszów, Warszawa

KLM: Amsterdam

SAS: Kopenhaga

Lufthansa: Frankfurt, Monachium

Norwegian: Bergen, Oslo-Gardermoen

Eurowings: Düsseldorf

Finnair: Helsinki

Icelandair: Rejkiawik-Keflavik

Swiss: Zurych