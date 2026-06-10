Branża rejsów wycieczkowych utrzymuje wysokie tempo rozwoju mimo wcześniejszych turbulencji związanych z pandemią i rosnącymi kosztami operacyjnymi. Z najnowszego raportu „2026 Cruise Industry News Annual Report” wynika, że światowa flota statków wycieczkowych zwiększy się z 459 jednostek funkcjonujących na początku 2026 roku do co najmniej 540 statków w perspektywie kolejnych dziesięciu lat.

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Rejsy morskie biją rekordy

Równolegle rośnie potencjał przewozowy branży. Według prognoz liczba pasażerów obsługiwanych rocznie przez sektor cruise ma wzrosnąć z około 36 milionów do niemal 50 milionów rocznie.

Największy przyrost podaży przewidziano już w 2026 roku. Liczba miejsc dla pasażerów zwiększy się w tym czasie o 9 procent. Kolejne lata mają przynosić sukcesywny wzrost rynku - o 5 procent w 2027 roku, 4 procent w 2028 roku i około 3 procent rocznie w kolejnych sezonach.

Eksperci zwracają uwagę, że choć procentowa dynamika wzrostu będzie stopniowo maleć wraz z rozwojem rynku, realny przyrost liczby pasażerów nadal pozostanie bardzo wysoki.

Tylko w 2026 roku do eksploatacji ma wejść 13 nowych statków wycieczkowych. Łączna wartość kontraktów zawartych przez armatorów ze stoczniami przekracza 9,5 miliarda dolarów.

Średni koszt budowy jednego miejsca pasażerskiego to obecnie 350 tysięcy dolarów, co pokazuje skalę inwestycji realizowanych przez największe na świecie grupy z tego segmentu.

W stoczniach powstaje coraz więcej statków wycieczkowych

Średnia wielkość jednostek opuszczających stocznie to ponad 94 tysięcy ton, choć rozpiętość projektów pozostaje bardzo duża — od niewielkich statków ekspedycyjnych po megajednostki zabierające w podróży tysiące ludzi.

Największym statkiem budowanym obecnie jest „Legend of the Seas” dla Royal Caribbean. Ta powstająca w stoczni w Turku jednostka będzie miała pojemność 250,8 tysięcy ton i pomieści 5610 pasażerów.

Do największych nowych projektów należy także „MSC World Asia”, budowany przez francuską Chantiers de l’Atlantique dla MSC Cruises. Na statku będzie podróżować wygodnie 5400 pasażerów.

Analiza nowych inwestycji pokazuje również zmieniającą się strukturę rynku. Najwięcej nowych miejsc powstaje nadal w segmencie „contemporary cruise” – chodzi o ofertę głównie dla rodzin z dziećmi, par i osób młodszych, poszukujących rozrywki - który w 2026 roku zwiększy podaż o ponad 22,8 tysiąca łóżek.

Dynamicznie rozwija się jednak także segment luksusowy. W przyszłym roku na rynek trafi ponad 4,1 tysiąca nowych miejsc w statkach kategoryzowanych jako premium i luksusowych.

Mniejszą skalę, ale stabilny rozwój utrzymuje również segment ekspedycyjny, obejmujący m.in. rejsy polarne i wyprawowe. W 2026 roku przybędzie w nim 100 nowych miejsc dla pasażerów.