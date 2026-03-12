Rejsy wycieczkowe biją rekordy. Ale właściciele statków oczekują pomocy na lądzie

Armatorzy oczekują unowocześnienia infrastruktury w europejskich portach
Podczas szczytu organizacji skupiającej armatorów (Cruise Lines International Association, CLIA) w Funchal na Maderze prezes Bud Darr zaapelował do rządów krajów korzystających z ruchu statków wycieczkowych o zawarcie paktu gwarantującego inwestycje i pilną modernizację infrastruktury portowej. Bez tego, jego zdaniem, nie będzie możliwy rozwój tej dziedziny turystyki w Europie - donosi portal Hosteltur.
Jak mówił Darr, obecnie w portfelu armatorów leżą zamówienia na 80 statków wycieczkowych za prawie 80 miliardów euro. Będą realizowane w europejskich stoczniach, ponieważ 98 procent dużych jednostek budowanych obecnie na świecie powstaje właśnie u nich. Koszt budowy jednej nowoczesnej jednostki sięga już 2 miliardów euro.
Według CLIA technologiczna dominacja Europy może jednak zostać osłabiona przez przestarzałą infrastrukturę portową. – Branża rejsów jest potężnym motorem gospodarczym w Europie, ale aby utrzymać to przywództwo, potrzebujemy realnej i zdecydowanej współpracy rządów w dziedzinie infrastruktury – podkreślił Bud Darr.
Tymczasem – jak wskazuje branża – wiele portów nie dysponuje odpowiednim zasilaniem z lądu (shore power) ani logistyką dla paliw odnawialnych. CLIA deklaruje chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, jednak realizacja tego celu zależy od dostępności alternatywnych paliw i energii w portach.
Znaczący przyrost floty będzie wymagał restrukturyzacji logistyki portowej. – Wzrost, którego się spodziewamy, oznacza konieczność ciągłego adaptowania infrastruktury do obsługi jednostek nie tylko większych, ale i znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie – zaznaczył Darr.
W kwestii sprzedaży rejsów branża opowiada się za modelem łączącym technologie cyfrowe z profesjonalnym doradztwem. Choć sprzedaż bezpośrednia online rośnie, to pośrednictwo agencyjne pozostaje filarem segmentu B2B.
– Biura podróży są nadal naszymi najważniejszymi partnerami. Ich zdolność doradzania w zakresie złożonych tras i specyficznych profili klientów to wartość, której sprzedaż bezpośrednia nie jest w stanie w pełni zastąpić – wskazał prezes CLIA.
Zdaniem organizacji, do 2030 roku wyzwaniem będzie zarządzanie rosnącą podażą miejsc przy wsparciu sieci agentów pełniących rolę strategicznych doradców w nowej, bardziej zrównoważonej oferty.
Morze Śródziemne, na którym operuje około jedna trzecia światowej floty wycieczkowej, znajduje się obecnie w stanie „permanentnej czujności” z powodu niestabilności geopolitycznej w rejonie Morza Czerwonego i Bliskiego Wschodu.
Niepewność bezpieczeństwa wymusza zmiany tras z wieloletnim wyprzedzeniem, co wpływa na rentowność portów w basenie Morza Śródziemnego. – Niestabilność geopolityczna oddziałuje na wolumeny i planowanie rejsów, ponieważ naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg – zaznaczył Darr.
CLIA krytycznie odnosi się do polityki opłat i podatków turystycznych, które – zdaniem branży – często mają charakter wyłącznie fiskalny. Organizacja postuluje, aby wszelkie daniny nakładane na rejsy miały charakter celowy i były reinwestowane bezpośrednio w kierunku i zieloną infrastrukturę portową.
– Potrzebujemy, aby dochody z opłat wracały do portów i wspierały infrastrukturę niezbędną do odpowiedzialnego funkcjonowania sektora – podkreślił prezes CLIA.
Według branży system opłat, który nie zapewnia zwrotu środków do portów, staje się „podatkiem od konkurencyjności” i może prowadzić do przenoszenia inwestycji do regionów oferujących bardziej stabilne i prorozwojowe ramy regulacyjne.
Darr wezwał władze lokalne do odejścia od – jak to określił – „politycznego pozowania” w debacie o podatkach turystycznych i skoncentrowania się na realnym, partnerskim zarządzaniu przepływami turystycznymi.
– Skuteczne zarządzanie ruchem turystycznym wymaga aktywnej współpracy między morskimi liniami wycieczkowymi a władzami portowymi – zaznaczył, podkreślając, że planowanie powinno obejmować wszystkie segmenty turystyki, a nie wyłącznie ruch wycieczkowy.
Branża deklaruje gotowość do wspierania zrównoważonego rozwoju, ostrzegając jednocześnie, że źle zaprojektowane systemy opłat mogą osłabić zarówno gospodarczy, jak i społeczny wkład rejsów wycieczkowych w rozwój europejskich destynacji.
