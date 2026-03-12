Rejsy wycieczkowe biją rekordy. Ale właściciele statków oczekują pomocy na lądzie

Podczas szczytu organizacji skupiającej armatorów (Cruise Lines International Association, CLIA) w Funchal na Maderze prezes Bud Darr zaapelował do rządów krajów korzystających z ruchu statków wycieczkowych o zawarcie paktu gwarantującego inwestycje i pilną modernizację infrastruktury portowej. Bez tego, jego zdaniem, nie będzie możliwy rozwój tej dziedziny turystyki w Europie - donosi portal Hosteltur.

Reklama Reklama

Armatorzy zamówili 80 statków za 80 miliardów euro

Jak mówił Darr, obecnie w portfelu armatorów leżą zamówienia na 80 statków wycieczkowych za prawie 80 miliardów euro. Będą realizowane w europejskich stoczniach, ponieważ 98 procent dużych jednostek budowanych obecnie na świecie powstaje właśnie u nich. Koszt budowy jednej nowoczesnej jednostki sięga już 2 miliardów euro.

Według CLIA technologiczna dominacja Europy może jednak zostać osłabiona przez przestarzałą infrastrukturę portową. – Branża rejsów jest potężnym motorem gospodarczym w Europie, ale aby utrzymać to przywództwo, potrzebujemy realnej i zdecydowanej współpracy rządów w dziedzinie infrastruktury – podkreślił Bud Darr.

Tymczasem – jak wskazuje branża – wiele portów nie dysponuje odpowiednim zasilaniem z lądu (shore power) ani logistyką dla paliw odnawialnych. CLIA deklaruje chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, jednak realizacja tego celu zależy od dostępności alternatywnych paliw i energii w portach.