Z siatki połączeń regularnych skorzystało 232 170 osób (+8,3 procent, porównując rok do roku), W tym w ruchu czarterowym, realizowanym na zlecenie biur podróży, odnotowano 149 352 pasażerów (+8,1 procent).

Reklama Reklama

Startów i lądowań w tym czasie zanotowano 2967 co oznaczało zwiększenie o 7,8 procent w odniesieniu do zeszłego roku.

– Za nami najlepszy luty w historii Katowice Airport, co potwierdza stabilną pozycję lotniska zarówno w segmencie ruchu regularnego, jak i czarterowego – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Artur Tomasik. – Mimo doskonałych wyników na początku roku, do kolejnych miesięcy podchodzimy z dużą ostrożnością. Niestabilna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie sprawia, że wynik za marzec może być gorszy od naszych pierwotnych prognoz, gdyż wymusza ona korekty w rozkładach lotów na części popularnych kierunków w tym regionie – dodaje.

W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku na katowickim lotnisku obsłużono łącznie 757 196 podróżnych – o 43 905 więcej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Aktualna prognoza na cały 2026 rok zakłada, że z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzysta rekordowe 7,9 miliona pasażerów – czytamy w komunikacie.