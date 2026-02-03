Amsterdam tnie ruch turystyczny. Teraz wyrzuca z portu statki wycieczkowe

Aktualizacja: 04.02.2026 17:00 Publikacja: 03.02.2026 06:00
Władze Amsterdamu chcą pozbyć się statków wycieczkowych z miasta
Foto: ANP, Ramon Van Flymen
Rada miejska Amsterdamu wstrzymała się z głosowaniem nad planowanym od lat przeniesieniem terminalu dla statków wycieczkowych poza centrum miasta. Zamiast tego będzie pracować nad wprowadzeniem całkowitego zakazu wpływania do portu statków wycieczkowych – podaje portal dutchnews.nl. Miałby on wejść do 2035 roku, choć decyzja w tej sprawie będzie należeć do rady kolejnej kadencji.
Koszt przeniesienia terminalu dla wycieczkowców, szacowany na 85 milionów euro, władze miasta uznały za „niepożądany”.
– Chcemy priorytetowo traktować zrównoważony rozwój i komfort życia. Oznacza to, że w nadchodzących miesiącach będziemy rozważać możliwość zakończenia rejsów morskich w Amsterdamie do 2035 roku – mówi odpowiedzialna za politykę portową wiceburmistrz Amsterdamu Hester van Buren, cytowana przez dutchnews.nl.
W wyniku wprowadzenia zakazu miasto straciłoby w ciągu 30 lat około 46 milionów euro teraz osiąganych z podatków portowych i turystycznych.
W 2024 roku rada miasta podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby statków wycieczkowych mogących cumować w Amsterdamie ze 190 do 100 w 2026 roku.
Niektórzy armatorzy wysyłają statki do pobliskich portów, takich jak Rotterdam czy Ijmuiden, skąd pasażerowie mogą dojechać do Amsterdamu autobusem.
W tym roku opłata za zejście na ląd wzrosła z 14,5 do 15 euro od pasażera. Jeszcze w 2023 roku było to 8 euro (podatek nakładany jest na rejsy z przystankiem w Amsterdamie, pasażerowie rozpoczynający lub kończący podróż w tym mieście są z niego zwolnieni).
Od 2027 roku wszystkie statki wycieczkowe będą musiały być podłączone do zasilania lądowego – ma to zmniejszyć emisję spalin podczas postoju w porcie.
Restrykcyjna traktowanie rejsów pasażerskich to część większego planu walki z masową turystyką. W jej ramach w 2021 roku miasto ustanowiło limit 20 milionów noclegów rocznie.
Podatek turystyczny (miejski) wynosi obecnie 12,5 procent ceny pokoju, co jest jedną z najwyższych stawek w Europie. Z kolei podatek VAT od zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, hostelach, domach wakacyjnych i obiektach najmu krótkoterminowego wzrósł w tym roku z 9 procent do 21 procent (w wypadku kempingów obowiązuje stawka 9 procent).
Obowiązuje całkowity zakaz budowania hoteli. Nowy hotel może zostać otwarty tylko, gdy zastąpi stary, nie może też mieć dodatkowych łóżek i musi udowodnić, że będzie działał w sposób zrównoważony.
Dotąd właścicieli prywatnych kwater wakacyjnych w ośmiu centralnych dzielnicach (Haarlemmerbuurt, Jordaan, Grachtengordel-West, Grachtengordel-Zuid, De Weteringschans, Burgwallen-Nieuwe Zijde, Nieuwmarkt en Lastage i Oude Pijp) obowiązywał limit 30 noclegów rocznie, w kwietniu tego roku zostanie on zmniejszony do 15 noclegów.
