Amsterdam tnie ruch turystyczny. Teraz wyrzuca z portu statki wycieczkowe

Rada miejska Amsterdamu wstrzymała się z głosowaniem nad planowanym od lat przeniesieniem terminalu dla statków wycieczkowych poza centrum miasta. Zamiast tego będzie pracować nad wprowadzeniem całkowitego zakazu wpływania do portu statków wycieczkowych – podaje portal dutchnews.nl. Miałby on wejść do 2035 roku, choć decyzja w tej sprawie będzie należeć do rady kolejnej kadencji.

Koszt przeniesienia terminalu dla wycieczkowców, szacowany na 85 milionów euro, władze miasta uznały za „niepożądany”.

– Chcemy priorytetowo traktować zrównoważony rozwój i komfort życia. Oznacza to, że w nadchodzących miesiącach będziemy rozważać możliwość zakończenia rejsów morskich w Amsterdamie do 2035 roku – mówi odpowiedzialna za politykę portową wiceburmistrz Amsterdamu Hester van Buren, cytowana przez dutchnews.nl.

W wyniku wprowadzenia zakazu miasto straciłoby w ciągu 30 lat około 46 milionów euro teraz osiąganych z podatków portowych i turystycznych.