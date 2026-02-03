Reklama

Amsterdam tnie ruch turystyczny. Teraz wyrzuca z portu statki wycieczkowe

Rada miejska Amsterdamu rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu wpływania do portu statków wycieczkowych. Wcześniej była za przeniesieniem terminalu wycieczkowego poza centrum miasta, uznała jednak, że taka inwestycja byłaby zbyt kosztowna.

Publikacja: 03.02.2026 06:00

Władze Amsterdamu chcą pozbyć się statków wycieczkowych z miasta

Foto: ANP, Ramon Van Flymen

Nelly Kamińska

Rada miejska Amsterdamu wstrzymała się z głosowaniem nad planowanym od lat przeniesieniem terminalu dla statków wycieczkowych poza centrum miasta. Zamiast tego będzie pracować nad wprowadzeniem całkowitego zakazu wpływania do portu statków wycieczkowych – podaje portal dutchnews.nl. Miałby on wejść do 2035 roku, choć decyzja w tej sprawie będzie należeć do rady kolejnej kadencji.

Koszt przeniesienia terminalu dla wycieczkowców, szacowany na 85 milionów euro, władze miasta uznały za „niepożądany”.

– Chcemy priorytetowo traktować zrównoważony rozwój i komfort życia. Oznacza to, że w nadchodzących miesiącach będziemy rozważać możliwość zakończenia rejsów morskich w Amsterdamie do 2035 roku – mówi odpowiedzialna za politykę portową wiceburmistrz Amsterdamu Hester van Buren, cytowana przez dutchnews.nl.

W wyniku wprowadzenia zakazu miasto straciłoby w ciągu 30 lat około 46 milionów euro teraz osiąganych z podatków portowych i turystycznych.

Czytaj więcej

Barcelona zamyka dwa terminale dla wycieczkowców. Przywożą za dużo turystów
Promy i Statki
Barcelona zamyka dwa terminale dla wycieczkowców. Przywożą za dużo turystów
Coraz większe restrykcje dla wycieczkowców

W 2024 roku rada miasta podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby statków wycieczkowych mogących cumować w Amsterdamie ze 190 do 100 w 2026 roku.

Niektórzy armatorzy wysyłają statki do pobliskich portów, takich jak Rotterdam czy Ijmuiden, skąd pasażerowie mogą dojechać do Amsterdamu autobusem.

W tym roku opłata za zejście na ląd wzrosła z 14,5 do 15 euro od pasażera. Jeszcze w 2023 roku było to 8 euro (podatek nakładany jest na rejsy z przystankiem w Amsterdamie, pasażerowie rozpoczynający lub kończący podróż w tym mieście są z niego zwolnieni).

Od 2027 roku wszystkie statki wycieczkowe będą musiały być podłączone do zasilania lądowego – ma to zmniejszyć emisję spalin podczas postoju w porcie.

Czytaj więcej

W tym roku na morza wypłynie 11 nowych statków wycieczkowych. Będzie kolejny rekord rejsów
Promy i Statki
W tym roku na morza wypłynie 11 nowych statków wycieczkowych. Będzie kolejny rekord rejsów

Amsterdam nie chce masowej turystyki

Restrykcyjna traktowanie rejsów pasażerskich to część większego planu walki z masową turystyką. W jej ramach w 2021 roku miasto ustanowiło limit 20 milionów noclegów rocznie.

Podatek turystyczny (miejski) wynosi obecnie 12,5 procent ceny pokoju, co jest jedną z najwyższych stawek w Europie. Z kolei podatek VAT od zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, hostelach, domach wakacyjnych i obiektach najmu krótkoterminowego wzrósł w tym roku z 9 procent do 21 procent (w wypadku kempingów obowiązuje stawka 9 procent).

Obowiązuje całkowity zakaz budowania hoteli. Nowy hotel może zostać otwarty tylko, gdy zastąpi stary, nie może też mieć dodatkowych łóżek i musi udowodnić, że będzie działał w sposób zrównoważony.

Dotąd właścicieli prywatnych kwater wakacyjnych w ośmiu centralnych dzielnicach (Haarlemmerbuurt, Jordaan, Grachtengordel-West, Grachtengordel-Zuid, De Weteringschans, Burgwallen-Nieuwe Zijde, Nieuwmarkt en Lastage i Oude Pijp) obowiązywał limit 30 noclegów rocznie, w kwietniu tego roku zostanie on zmniejszony do 15 noclegów.

Czytaj więcej

Tajlandia buduje nowy terminal dla statków wycieczkowych
Promy i Statki
Tajlandia buduje nowy terminal dla statków wycieczkowych

Źródło: rp.pl

