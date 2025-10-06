Dwa nowe wycieczkowce dla TUI Cruises. „Wzmocnią pozycję marki w Europie”

Nowe jednostki należeć będą do serii Intuition, czyli tej samej klasy, co już zamówione Mein Schiff Relax i Mein Schiff Flow, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Każdy z nowych statków ma pomieścić około 4 tysięcy pasażerów i zostać wyposażony w nowoczesne silniki dual-fuel z możliwością korzystania zarówno z oleju napędowego, jak i LNG.

Reklama Reklama

Dzięki zamówieniom statków flota „Mein Schiff” powiększy się do dziesięciu jednostek do 2032 roku. Najstarszym pozostanie Mein Schiff 3, wprowadzony do eksploatacji w 2014 roku, który w momencie wejścia nowych statków do służby będzie miał już 18 lat. Tym samym TUI Cruises będzie mogło korzystać zarówno z nowoczesnych jednostek nowej generacji, jak i z doświadczenia związanego z eksploatacją starszych statków.

Historia pokazuje, że TUI potrafi elastycznie reagować na potrzeby rynkowe i zarządzać swoimi zasobami flotowymi. W 2023 roku Mein Schiff Herz (wcześniej Mein Schiff 2) trafił do Marella Cruises i dziś pływa pod nazwą Marella Voyager. Teraz jednak to TUI Cruises, jako wspólne przedsięwzięcie z Royal Caribbean, staje się głównym beneficjentem nowych inwestycji.

Popyt na rejsy w Europie dynamicznie rośnie

Decyzja o przesunięciu slotów do TUI Cruises ma wzmocnić pozycję marki w Europie, gdzie popyt na rejsy – zarówno w regionie Europy Północnej, jak i na rynku brytyjskim – dynamicznie rośnie.