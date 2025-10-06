Reklama

Dwa nowe wycieczkowce dla TUI Cruises. „Wzmocnią pozycję marki w Europie”

TUI zamówił dwa nowe statki dla swojej marki TUI Cruises. Początkowo jednostki miały być przeznaczone dla brytyjskiej spółki-córki Marella Cruises, TUI zmienił jednak strategię. Nowe statki wejdą do służby za kilka lat – ich odbiór przewidziano na lata 2031 i 2032. Ruch ten ma znacząco wzmocnić pozycję TUI Cruises na europejskim rynku rejsów.

Publikacja: 06.10.2025 09:18

Foto: PAP/EPA, Focke Strangmann

Marzena Buczkowska-German

Nowe jednostki należeć będą do serii Intuition, czyli tej samej klasy, co już zamówione Mein Schiff Relax i Mein Schiff Flow, pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Każdy z nowych statków ma pomieścić około 4 tysięcy pasażerów i zostać wyposażony w nowoczesne silniki dual-fuel z możliwością korzystania zarówno z oleju napędowego, jak i LNG.

Dzięki zamówieniom statków flota „Mein Schiff” powiększy się do dziesięciu jednostek do 2032 roku. Najstarszym pozostanie Mein Schiff 3, wprowadzony do eksploatacji w 2014 roku, który w momencie wejścia nowych statków do służby będzie miał już 18 lat. Tym samym TUI Cruises będzie mogło korzystać zarówno z nowoczesnych jednostek nowej generacji, jak i z doświadczenia związanego z eksploatacją starszych statków.

Historia pokazuje, że TUI potrafi elastycznie reagować na potrzeby rynkowe i zarządzać swoimi zasobami flotowymi. W 2023 roku Mein Schiff Herz (wcześniej Mein Schiff 2) trafił do Marella Cruises i dziś pływa pod nazwą Marella Voyager. Teraz jednak to TUI Cruises, jako wspólne przedsięwzięcie z Royal Caribbean, staje się głównym beneficjentem nowych inwestycji.

Popyt na rejsy w Europie dynamicznie rośnie

Decyzja o przesunięciu slotów do TUI Cruises ma wzmocnić pozycję marki w Europie, gdzie popyt na rejsy – zarówno w regionie Europy Północnej, jak i na rynku brytyjskim – dynamicznie rośnie.

Przesunięcie zamówień to część szerszej strategii restrukturyzacji i optymalizacji inwestycji w segmencie rejsów. Koncern podkreśla, że nowa polityka ma służyć lepszemu zarządzaniu ryzykiem i stabilnemu wzrostowi w perspektywie długoterminowej.

Równocześnie TUI utrzymuje swoje cele finansowe. Firma zapowiedziała, że wskaźnik zadłużenia netto ma w średnim terminie spaść poniżej poziomu 1,0x, a nowe statki mają mieć podobny potencjał zyskowności jak siostrzane jednostki Mein Schiff Relax i Mein Schiff Flow, co pozwoli na dalsze wzmacnianie pozycji finansowej spółki.

Dla Marella Cruises decyzja ta oznacza zahamowanie planów rozwoju. Brytyjska marka miała otrzymać swoje pierwsze nowo zbudowane jednostki właśnie dzięki kontraktom z Fincantieri. W obecnej sytuacji Marella musi pozostać przy flocie opartej na starszych statkach, takich jak Marella Discovery (dawniej Splendor of the Seas) czy Marella Explorer (dawniej Mein Schiff 1).

Marella Cruises pozostaje w pełni zależna od TUI Group, w przeciwieństwie do TUI Cruises, które funkcjonuje jako joint venture z Royal Caribbean. Koncern podkreśla jednak, że działalność Marella na rynku brytyjskim nie ulegnie zmianie – współpraca z lokalnymi touroperatorami i integracja z TUI Airline pozostają w mocy.

Rynek rejsów od kilku lat dynamicznie się rozwija. Popyt rośnie zarówno wśród klientów europejskich, jak i brytyjskich, a TUI Cruises korzysta z rosnącego zainteresowania rejsami premium.

Co istotne, inwestycje TUI Cruises wpisują się również w szerszy trend transformacji branży wycieczkowców – odchodzenia od starszych jednostek na rzecz statków o mniejszym śladzie węglowym i większej efektywności energetycznej.

Źródło: rp.pl

