Najwięksi światowi operatorzy rejsów wycieczkowych spotkali się w Miami, gdzie zgodnie ocenili, że branża pozostaje w bardzo dobrej kondycji mimo globalnych wyzwań. Jak relacjonuje portal Cruise Industry News, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line i MSC wskazują na wysoką odporność sektora i utrzymującą się rekordową popularność rejsów.

Rekordowy popyt mimo rosnących kosztów

Josh Weinstein, prezes Carnival, przyznał, że wzrost kosztów paliwa stanowi obciążenie dla operatorów, jednak podkreślił, że branża jest zdrowa i notuje rekordowy popyt. – Rejsy stały się formą wakacji dostępną dla szerokiej grupy klientów – zaznaczył. Dodał również, że sektor nauczył się funkcjonować w warunkach zmienności i potrafi elastycznie reagować na kryzysy.

Podobnie wypowiedział się Jason Liberty, prezes Royal Caribbean Group, twierdząc, że rejsy są „odporne na kryzysy i wciąż cieszą się silnym popytem”. Według niego obecne wahania cen paliwa mają charakter przejściowy i nie wpływają na długoterminową strategię firmy.

John Chidsey, prezes Norwegian Cruise Line, podkreślił natomiast wyjątkową atrakcyjność ekonomiczną rejsów, wskazując na ich bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Inwestycje w efektywność i nowe technologie

W kwestii energii armatorzy koncentrują się na poprawie efektywności i nowych technologiach. Carnival stawia na ograniczenie zużycia paliwa, co jednocześnie redukuje koszty i wpływ na środowisko. Royal Caribbean inwestuje w rozwój technologii, biopaliwa i alternatywne źródła energii.

Coraz większą rolę w debacie branżowej odgrywa także problem overtourismu. Pierfrancesco Vago z MSC zwrócił uwagę, że sektor wykonał już dużą pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju, a obecnie musi równie konsekwentnie podejść do zarządzania ruchem turystycznym w kierunkach wakacyjnych.

Jako przykład wskazał Dubrownik, gdzie współpraca z lokalnymi władzami pozwoliła lepiej kontrolować liczbę odwiedzających i zarządzać ruchem pasażerów statków wycieczkowych. Kluczowe, podkreślił, jest wspólne planowanie i równoważenie przepływów turystycznych z lokalnymi potrzebami.

