Światowy rynek rejsów wycieczkowych osiągnął historyczny poziom 37,2 miliona pasażerów w 2025 roku – wynika z raportu „2026 State of the Cruise Industry” opublikowanego przez Cruise Lines International Association (CLIA). Dane potwierdzają wysoką odporność sektora na problemy polityczne i gospodarcze targające światem.

Świadczą o tym też inne dane – niemal 90 procent pasażerów po zejściu na ląd deklaruje chęć wzięcia udziału w rejsie ponownie. To najlepszy wynik w historii badań, jakie prowadzi CLIA.

Pasażerowie rejsów zadowoleni jak nigdy

Branża kontynuuje więc inwestycje w rozwój floty i innowacje technologiczne. W 2026 roku armatorzy zrzeszeni w CLIA będą operować 325 statkami oceanicznymi o łącznej liczbie około 690 tysięcy miejsc pasażerskich. – Rejsy wchodzą w fazę dynamicznego wzrostu, napędzanego zarówno przez nowych klientów, jak i duże zadowolenie dotychczasowych pasażerów – podkreśla prezes i dyrektor zarządzający CLIA Bud Darr.

Znaczenie tego sektora turystyki dla gospodarki pozostaje istotne. W 2024 roku turystyka rejsowa wypracowała na świecie „wpływ ekonomiczny w wysokości 198 miliardów dolarów”, zapewniając 1,8 miliona miejsc pracy i 60 miliardów dolarów wynagrodzeń. W samych Stanach Zjednoczonych sektor przychody w wysokości 75 miliardów dolarów, 333 tysięcy miejsc pracy i ponad 25 miliardów dolarów z tytułu płac. „Kluczową rolę odgrywają wydatki w portach i destynacjach, obejmujące szerokie spektrum usług – od transportu po hotelarstwo i gastronomię” - czytamy w komunikacie z raportu.

Pasażerowie statków wycieczkowych są coraz młodsi, zabierają dzieci

Raport wskazuje też na zmianę profilu klienta – około jedna trzecia pasażerów ma mniej niż 40 lat, a podobny odsetek stanowią podróże wielopokoleniowe. Jednocześnie utrzymuje się zrównoważona struktura floty (statki małe, średnie i duże), przy rosnącym znaczeniu segmentów premium, ekspedycyjnych i eksploracyjnych.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów linie rejsowe rozwijają ofertę bardziej immersyjnych doświadczeń, obejmujących m.in. spersonalizowane wycieczki lądowe, głębsze zanurzenie w lokalnej kulturze i dłuższe postoje w portach. Istotnym czynnikiem popytu pozostają też prywatne kierunki armatorów.

Armatorzy statków wycieczkowych starają się dbać o środowisko

Równolegle sektor przyspiesza transformację w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Nowe jednostki są coraz bardziej energooszczędne i wyposażone w silniki przystosowane do różnych typów paliw, co wpisuje się w strategię osiągnięcia neutralności emisyjnej netto do 2050 roku. Rozwój ten wymaga jednak dalszej współpracy międzysektorowej, inwestycji infrastrukturalnych oraz zwiększenia dostępności alternatywnych paliw w konkurencyjnych cenach.

CLIA podkreśla również znaczenie partnerstw z kierunkami turystycznymi i władzami lokalnymi, które – dzięki planowaniu tras i przewidywalnym wolumenom – umożliwiają bardziej zrównoważone zarządzanie ruchem.

Perspektywy dla branży pozostają stabilne: rosnący popyt, dywersyfikacja klientów oraz konsekwentne inwestycje w innowacje i zrównoważony rozwój wyznaczają kierunek dalszej ekspansji sektora cruisingowego.