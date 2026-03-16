Niemcy w podróży. Rekordowe wydatki, więcej wycieczek lotniczych i rejsów

Niemiecki Związek Turystyczny (Deutscher Reiseverband – DRV) opublikował raport „Zahlen und Fakten 2025”, dotyczący sytuacji na tamtejszym rynku turystycznym.

Z danych wynika, że wydatki mieszkańców Niemiec na kilkudniowe wyjazdy wakacyjne osiągnęły rekordową wartość 87,9 miliarda euro. Jednocześnie przychody touroperatorów wzrosły do 43,4 miliarda euro wobec 39,8 miliarda euro rok wcześniej. Podróże zorganizowane stanowią obecnie niemal połowę całego rynku turystycznego.

Agenci turystyczni ważnym ogniwem sprzedaży

Istotną rolę w dystrybucji ofert nadal odgrywają biura agencyjne, które wypracowały łącznie 21 miliardów euro przychodów. Z tej kwoty 14,3 miliarda euro pochodziło z segmentu klientów indywidualnych, natomiast 6,7 miliarda euro z obsługi podróży służbowych.

W 2025 roku 57,1 miliona Niemców odbyło przynajmniej jedną podróż wakacyjną trwającą co najmniej pięć dni (rok wcześniej było to 56,4 miliona osób). Odsetek osób podróżujących wzrósł nieznacznie do 80,5 procent, choć średnia długość wyjazdu skróciła się z 13 do 12,4 dnia.

Raport pokazuje także zmiany w preferencjach kierunków wyjazdowych. Udział podróży krajowych spadł do 22,2 procent wszystkich długich wyjazdów (z 23,6 procent rok wcześniej), natomiast wyraźnie wzrósł udział podróży dalekich – z 6,9 procent do 8,6 procent.