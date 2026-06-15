Na dwa tygodnie przed początkiem wakacji ceny wypoczynku za granicą zamarły. Jak pokazują dane monitorującego sytuację w biurach podróży Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, w minionym tygodniu średnia cena wyjazdu wzrosła o 11 złotych*. To symboliczna zmiana, w dodatku wyrównująca cenę po tym, jak tydzień wcześniej zmieniła się ona o 11 złotych w dół.

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Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach podróży do Kalabrii, o 282 złote, a nieco mniejsze na Maltę i na Gran Canarię – o 206 i 112 złotych.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku Costa de la Luz, o 170 złotych, na Zakintos i na Lanzarote – o 146 i 114 złotych.

Więcej zmian w cenach poszczególnych kierunków w ostatnim tygodniu Traveldata pokazuje na infografikach.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Widać z tego, że w minionym tygodniu wzrosły nieznacznie ceny wypoczynku w czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów Polaków. W tym na Wyspach Kanaryjskich o 32 złote, w Grecji o 11 złotych, w Turcji o 10 złotych, a w Bułgarii – o 7 złotych. Spadła tylko cena wakacji w Egipcie – o 13 złotych.

Chociaż zmiany tej wielkości są bez większego znaczenia przy kosztach poszczególnych kierunków idących w tysiące złotych, to warto odnotować, że dzięki nim padły dwa nowe rekordy. Oto Grecja osiągnęła najwyższą z dotychczasowych cen – 6203 złote. Podobnie Turcja wyznaczyła nowy maksymalny pułap – 5300 złotych.

Ponieważ wakacje zbliżają się wielkimi krokami (formalnie rozpoczną się 29 czerwca), a na ladach biur podróży ubywa najlepszych ofert, raczej nie należy się spodziewać ceny w najbliższych tygodniach spadną.

Popularne kierunki wyraźnie droższe niż przed rokiem

W tym kontekście warto przyjrzeć się zmianom cen w interwale roku. Zrobiła to Traveldata i jak czytamy w raporcie, porównanie średniej ceny wyjazdu z biurem podróży w ujęciu rok do roku ujawniło, że średnia z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 274 złote.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w wypadku ofert wypoczynku na Lanzarote, o 983 złote, w Maroku, o 800 złotych, i na Korfu – o 703 złote. Z kolei największe w tym ujęciu spadki cen wyjazdów kolejny raz Traveldata odnotowała na Malcie, o 1134 złote, na Sycylii, o 549, i na Sardynii – o 235 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak to wyglądało, jeśli chodzi o oferty wakacji w najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków? Wszystkie były dużo droższe w ostatnim tygodniu niż rok wcześniej. I tak Wyspy Kanaryjskie podrożały o 474 złote, Grecja o 409 złotych, Egipt o 360 złotych, Turcja o 179 złotych, a Bułgaria – o 106 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym autorzy analizy odnotowali w Maroku, Portugalii i Tunezji – o 800, 532 i 415 złotych. A mniejsze na Majorce i w Hiszpanii kontynentalnej – o 172 i 153 złote.

Były też spadki cen wyjazdów. W tym wypadku chodziło o takie kierunki jak Malta, Włochy, Albania i Cypr, a różnice wyniosły odpowiednio: 1134, 147, 104 i 97 złotych.

Na koszty ponoszone przez organizatorów wyjazdów oddziaływały szczególnie ceny paliwa lotniczego i kurs złotego wobec dolara i euro. Dlatego eksperci z Traveldaty porównali także te relacje.

Cena paliwa lotniczego Jet-a1wyniosła w minionym tygodniu 4,11 złotego za litr wobec 2,68 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 53,4 procent wyższa (przed tygodniem była wyższa o 51,3 procent, a przed dwoma tygodniami o 69,5 procent). Złoty z kolei był nadal nieznacznie, bo o 0,1 procent, silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych (przed tygodniem był silniejszy o 1,5 procent, a przed dwoma tygodniami o 0,9 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się więc – wyliczają autorzy analizy – w przedziale między +200 a +210 złotych (przed tygodniem było to od +235 do +245, a przed dwoma tygodniami od +285 do +295 złotych).

Jak czytamy w raporcie, w rocznych porównaniach średnich cen wycieczek ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 ponownie obniżyły się w biurach Kompas i Nekera – tym razem o 90 i 40 złotych. W pozostałych biurach notowano wzrosty cen od 30 (Best Reisen) i 60 złotych (Prima Holiday), aż do zwyżek o ponad 600 złotych.

W liczbie „najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek”, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajęło biuro TUI Poland z liczbą 59 ofert, drugie Itaka z liczbą 43 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 39 ofert – wyliczają eksperci z Traveldaty.

Najwięcej najniższych cen wakacji w Egipcie oferowały Join Up, Anex Tour (po 6) i Coral Travel (5), w Grecji Itaka (7) i Rainbow (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (5), w Turcji Anex Tour (6), TUI Poland (5) i Itaka (3), w Tunezji Join Up (5) i TUI Poland (4), a w Bułgarii Kompas i Best Reisen (po 2 oferty) – odnotowują.

I podsumowują: „W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Tunezji, a biuro Itaka w Tunezji”.

„Liderzy cen” wśród biur podróży rozproszeni

W przedostatniej części materiału autorzy pokazują tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne”.

Tym razem w składzie biur w czołowej piątce nie nastąpiły żadne zmiany zarówno pod względem składu, jak i kolejności miejsc zajmowanych w tabeli. Na trzech pierwszych utrzymały się Grecos, TOP Touristik i Anex Tour.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ostatni wątek raportu jego autorzy poświęcają „liderom cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Trzy tabele przedstawiają biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Poza biurem podróży Rainbow w kategorii trzech gwiazdek i Grecosem Holiday w czterech gwiazdkach nie widać, żeby jacyś touroperatorzy się wyróżniali.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 10 czerwca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 3 czerwca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 12 czerwca 2025 roku w ujęciu rok do roku.