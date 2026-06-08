W minionym tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 11 złotych – pisze w swoim raporcie z analizy ofert touroperatorów Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

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Ruch ceny o 11 złotych można uznać za znikomy. Tydzień wcześniej średnia cena wzrosła o 50 złotych, a wcześniej: wzrosła o 17 złotych, spadła o 49 złotych, wzrosła o 35 złotych, spadła o 9 i 2 złote, wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Jak zmiana cen wyglądała więc w konkretnych przypadkach? Największe zniżki autorzy analizy zanotowali w ostatnim tygodniu w wypadku wyjazdów na Sardynię – o 876 złotych, na Półwysep Chalcydycki – o 281 złotych, i na Gran Canarię – o 240 złotych.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku ofert wakacji w Maroku – o 283 złote, w Portugalii – o 113 złotych, i na Krecie – o 88 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują zestawienia graficzne.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej Turcji, o 42 złote, w mniejszym stopniu Bułgarii, Egiptu i Grecji – o 22, 15 i 7 złotych. Spadły natomiast ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie – o 113 złotych – relacjonują autorzy raportu.

Po tych ruchach dwie ceny okazały się najwyższe ze wszystkich w dotychczasowych notowaniach. I tak Grecja osiągnęła poziom 6192 złotych, a Turcja – 5290 złotych (poprzedni rekord to 5282 złote).

Wakacje droższe niż rok wcześniej o 281 złotych

Badanie średniej ceny pakietów turystycznych wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 roku pokazało, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 281 złotych – podają eksperci z Traveldaty.

Największe zwyżki w ujęciu rok do roku cen wycieczek w nowym sezonie odnotowali oni w odniesieniu do wyjazdów na Lanzarote – o 1117 złotych, na Korfu i na Kosie – o 829 i 671 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowali w wypadku Malty – o 1063 złote, a mniejsze Sycylii i Sardynii – o 472 i 360 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu nadal najważniejsze kierunki wyjazdów wypoczynkowych Polaków były droższe niż rok wcześniej. W tym zdecydowanie najwięcej podrożały Wyspy Kanaryjskie, o 518 złotych, mniej wzrosła cena Grecji, o 409 złotych, a najmniej Egiptu, Turcji i Bułgarii – o 279, 198 i 96 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym Traveldata zanotowała w wypadku Maroka, Tunezji i Hiszpanii kontynentalnej – o 561, 417 i 319 złotych. A mniejsze – Portugalii, Majorki i Albanii – o 196, 171 i 90 złotych.

Były też ceny niższe niż przed rokiem, autorzy raportu zanotowali je w ofertach wyjazdów na Maltę, Cypr i do Włoch – o 1063, 124 i 94 złotych.

Żeby lepiej uchwycić, skąd wynikały zmiany rok do roku, przeanalizowali też dwa czynniki najmocniej wpływające na koszty organizatorów podróży. Chodzi ocenę paliwa i kurs złotego wobec walut, w których najczęściej rozliczają się biura podróży, czyli dolara i euro.

Cena paliwa lotniczego Jet-a1wyniosła w ostatnim tygodniu 4,01 złotego za litr wobec 2,65 złotego za litr rok temu. To oznaczało podwyżkę o 51,3 procent (przed tygodniem cena paliwa była wyższa o 69,5 procent, a przed dwoma tygodniami o 65,3 procent).

A co ze złotym? „W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu nadal nieco silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 1,5 procent” – czytamy (przed tygodniem była silniejsza o 0,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 1 procent).

Jak te warunki przekładały się na koszty organizatorów? Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się w przedziale od +235 do +245 złotych (przed tygodniem wynosił od +285 do +295 złotych, a przed dwoma tygodniami mieścił się między +280 a +290 złotych).

Tylko w Kompasie i Nekerze taniej rok do roku

Analiza cen w poszczególnych biurach podróży pokazała, że w ciągu roku opuściły je tylko Kompas i Nekera – o 300 i 80 złotych. W pozostałych biurach notowano wzrosty cen – od 10 i 20 złotych (Best Reisen i Exim Tour) aż do zwyżek o prawie 550 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 59 ofert, drugie Itaka z liczbą 43 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 32 ofert.

„Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Join Up i Anex Tour – 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Prima Holiday – 6 ofert oraz Itaka i Grecos – po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland i Itaka – 7 i 5 ofert, a na tureckich biuro Anex Tour i TUI Poland – 6 i 5 ofert oraz Itaka – 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Join Up – po 5 ofert, a w Bułgarii biura TOP Touristik i Best Reisen – 3 i 2 oferty” – relacjonują autorzy opracowania. I dodają, że w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie, Grecji i Tunezji, a Itaka w Tunezji.

Cypr, Grecja, Włochy – z jakim biurem najtaniej?

Ostatnią część raportu jego autorzy poświęcają pokazaniu w tabeli biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne. Tym razem w czołowej piątce nastąpiły dwie zmiany. Do tabeli weszły biura TUI Poland (na pozycję czwartą) i Join Up (na pozycję piątą), a opuściły ją biura Kompas i Itaka.

Na trzech pierwszych miejscach nadal znajdowały się Grecos, TOP Touristik i Anex Tour.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Na zakończenie opracowania autorzy pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Trzy tabele przedstawiają biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 3 czerwca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 27 maja 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 5 czerwca 2025 roku w ujęciu rok do roku.